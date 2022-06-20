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Коммерсантъ FM
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Спамеры обзвонились

Вал нежелательных звонков захватывает регионы

Количество нежелательных телефонных звонков в России стремительно растет, их доля уже составляет 10–14% от всех входящих вызовов, сообщили “Ъ” в «Яндексе» и «Тинькофф». Компании отмечают рост активности телефонных спамеров в регионах за пределами агломераций Москвы и Санкт-Петербурга, а также общее снижение роботизированных звонков. Эксперты связывают тенденцию с относительно низкой стоимостью телефонной базы в регионах и самих звонков.

Телефонные спамеры за период с июня 2021 по июнь 2022 года стали звонить россиянам на 73% чаще, доля спам-звонков в общем количестве входящих составляет около 14% против 8,1% годом ранее, рассказали “Ъ” в «Тинькофф» со ссылкой на данные своего телефонного секретаря (подключен, по данным банка, у более 1 млн человек).

В «Яндексе» подтверждают тренд, но видят рост не столь драматичным: по данным компании, количество спам-звонков россиянам выросло на 3,2% в среднем по всей стране. Но представитель «Яндекса» отметил кратный рост звонков спамеров в ряде регионов — например, в 1,6 раза в Магаданской области и в 1,4 раза в Волгоградской.

Однако по общему количеству столичные регионы все еще лидируют. В МТС отмечают самые высокие доли спам-звонков в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленобласти и Татарстане. В Tele2 говорят, что больше всего спам-вызовов в Московской области, Санкт-Петербургском регионе и Челябинской области. «МегаФон» не представил разбивки по регионам, но отметил, что 80% спама приходится на телемаркетинг и предложения финансовых услуг, остальное — на рекламу медицинских, юридических и иных сервисов. В «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Рост спам-звонков в определенных регионах говорит об увеличении числа местных компаний, которые «решили использовать этот канал связи как наиболее простой и дешевый», отметил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Услуги, которые продвигаются подобным образом, зависят от обстановки в конкретное время, сказал он: «Когда люди не знали, как сохранить средства, распространялись предложения о покупке квартир. Сейчас изменилась ситуация на рынке труда, людей начали увольнять, поэтому начались рассылки с предложениями микрокредитов». Увеличение телефонного спама может свидетельствовать и о проблемах регионального характера, добавляет эксперт: «Допустим, у людей стало недостаточно денег, и появились компании, которые предлагают ссуды».

Базы телефонных номеров Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников обычно продаются отдельно от других регионов и по более высокой цене, отметил управляющий RTM Group Евгений Царев. Это может объяснять всплеск обзвонов жителей конкретной области: «Вероятно, спамеры купили более дешевую базу по региону, где меньше платежеспособность населения». Подобный рост, по его словам, может возникать и вследствие утечек из региональных банков, страховых компаний и других организаций, работающих на уровне субъекта РФ.

Еще одной заметной тенденцией стал отказ от использования ботов для рекламных звонков гражданам. Так, в «Тинькофф» отметили падение с начала года доли звонков, совершенных роботами, с 76% до 49,5%. Звонки ботов становятся все менее эффективными. Так, по данным интернет-опроса Ipsos, проведенного с 14 по 27 марта в городах с населением больше 100 тыс. человек, 62% респондентов сразу сбрасывают звонки от роботов, среди людей в возрасте от 55 лет этот показатель достигает 70%.

Юрий Литвиненко, Тимофей Корнев, Татьяна Исакова

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