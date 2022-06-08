Родина берет подменников на контроль

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Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) станет оператором системы мониторинга блокировки звонков с подменных номеров. Соответствующий проект постановления правительства подготовило Минцифры. Операторы должны будут передавать в систему сведения о звонках, их времени и маршруте по сетям, а также установить на сети узлы верификации звонков от ГРЧЦ. Доступ к системе мониторинга будут иметь в том числе правоохранительные органы. Операторы уже блокируют подменные номера, сомневаются в эффективности новой системы и опасаются расходов на установку оборудования. Но Минцифры уверяет, что дополнительных затрат не будет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с проектом постановления правительства, в котором перечислены требования к системе, позволяющей Роскомнадзору контролировать исполнение закона, запрещающего использование технологии подмены номера. Документ разработан Минцифры и опубликован на regulation.gov.ru 6 июня. Он должен вступить в силу с начала 2023 года и действовать шесть лет.

Блокировать вызовы и СМС-сообщения из-за рубежа с подмененных номеров от операторов требуют поправки к закону «О связи», принятые 2 июля 2021 года. Согласно закону, операторы должны будут подключиться к созданной Роскомнадзором системе и передавать в нее необходимую информацию. В декабре 2021 года было принято регулирование, предусматривающее штрафы до 1 млн руб. за невыполнение этих требований.

В новом проекте постановления сказано, что оператором системы станет ГРЧЦ (подчиняется Роскомнадзору). Доступ к ней будут иметь Минцифры, Роскомнадзор, операторы связи и оперативные органы. Система будет круглосуточно собирать сведения о соединениях, номерах абонентов, в том числе используемых при переадресации, а также данные о дате и времени вызовов, передачи СМС-сообщений и сетях, которые были при этом задействованы. Она должна анализировать полученную информацию на предмет нарушения закона. На сетях связи операторов будут расположены узлы верификации звонков, которые будет эксплуатировать ГРЧЦ. Служба также ответственна за поставку оборудования для их создания.

Финансирование системы предусмотрено нацпрограммой «Цифровая экономика». Средства выделены Роскомнадзору, от операторов дополнительных расходов не потребуется, заверили “Ъ” в Минцифры. Часть системы будет создана в этом году, центр еще не приступал к разработке, отметили в пресс-службе ГРЧЦ.

Несколько лет назад разработку такой системы предлагалось отдать упраздненному теперь Центральному научно-исследовательскому институту связи (ЦНИИС), отмечает источник знакомый с ситуацией, «предполагалось, что ЦНИИС создаст систему на основе базы перенесенных номеров». В итоге ФСБ предложила свое решение, гораздо менее затратное, заключил он.

ЦНИИС вместе с операторами связи и банками в 2018 году разработал свое антифрод-решение, отметил гендиректор Научно-исследовательского института радио (в него вошел ЦНИИС в 2021 году) Олег Иванов. По его словам, после присоединения ЦНИИС к НИИ перешла и инфраструктура взаимодействия с операторами связи (более 50), банками и иными пользователями (более 500). «Технически мы готовы к взаимодействию с Роскомнадзором»,— добавил Олег Иванов.

Система эффективно заработает только при подключении к ней всех, даже небольших, операторов, что может потребовать много времени, отметили в Tele2. Конфигурация системы потребует значительных финансовых затрат со стороны операторов исходя из требований: сроков хранения данных, типов, предоставляемых в систему данных, расширения каналов передачи данных, подчеркивают в компании. В «МегаФоне» считают, что новая система позволит снизить число нежелательных звонков. В «Вымпелкоме» отметили, что уже реализуют решения, которые позволяют эффективно контролировать корректность используемых при звонках номеров. В МТС не ответили “Ъ”.

«Ростелеком» еще изучает проект постановления правительства, сказали в пресс-службе оператора. Источник “Ъ”, близкий к одному из операторов, уточняет, что участники рынка уже несколько лет используют перекрестную верификацию вызовов, «опыт которой недостаточно исследован при разработке нормативных актов».

По словам гендиректора Института исследований интернета Карена Казаряна, некоторые небольшие операторы имеют лицензии на оказание услуг связи от Роскомнадзора, поэтому их трафик вполне легален, но при этом оказывают услуги мошенникам. «Часто это для них является основной деятельностью»,— отмечает он. Такие операторы, считает эксперт, будут «всячески саботировать» подключение к системе ГРЧЦ, а значит, ее эффективность может оказаться под вопросом.

Анастасия Гаврилюк