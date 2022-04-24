КТК восстанавливает прокачку

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Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) возобновил работу второго отгрузочного устройства. Она прекратилась после мартовского шторма, который привел сначала к остановке, а потом к снижению прокачки казахстанской нефти на экспорт через Новороссийск. Теперь, используя два из трех отгрузочных устройств, КТК может восстановить штатные темпы отгрузки. По мнению экспертов, поскольку ремонт был выполнен быстро, авария едва ли повлияет на выполнение годового плана КТК по прокачке и на общий объем добычи нефти в Казахстане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Каспийский трубопроводный консорциум» Фото: «Каспийский трубопроводный консорциум»

КТК возобновил после ремонта работу еще одного выносного причального устройства — ВПУ-3, сообщили в трубопроводной компании: «Кратковременное улучшение погодных условий 23 апреля позволило провести водолазные работы и открыть оконечный подводный трубопроводный манифольд, что позволило возобновить перевалку нефти на указанном ВПУ». Помимо ВПУ-3 отгрузка идет и на ВПУ-1, которое компания запустила после обследования в конце марта (см. “Ъ” от 28 марта).

О том, что КТК прерывает работу двух из трех ВПУ из-за нанесенных в ходе шторма повреждений, стало известно 22 марта. В результате КТК на несколько дней прервал экспорт нефти, частично восстановил его после обследования ВПУ-1, ВПУ-2 по-прежнему выведено из эксплуатации. От дополнительных комментариев в КТК отказались.

Восстановление двух ВПУ дает компании возможность выполнять плановые отгрузки нефти без ограничений. Таким образом, КТК может начать работу в штатном режиме, хотя после инцидента со штормом Минэнерго РФ допускало, что ремонтные работы продлятся до двух месяцев.

КТК протяженностью 1,5 тыс. км является основным маршрутом транспортировки нефти из Казахстана на экспорт. Сырье из трубы отгружается на танкеры через морской терминал около Новороссийска, оснащенный тремя выносными причальными устройствами. В 2021 году отгрузка там составила 60,7 млн тонн нефти, в том числе 53 млн тонн из Казахстана. Основными акционерами КТК выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), ЛУКОЙЛ (12,5%), Exxon (7,5%), Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%).

Предполагалось, что КТК в 2022 году транспортирует 62,5 млн тонн нефти, то есть 5,2 млн тонн в месяц. В 2021 году КТК прокачал 60,7 млн тонн, что лишь на 3% выше, чем в пандемийный 2020 год. При этом глава КТК Николай Горбань в апреле пояснял, что в прошлом году терминал осуществлял отгрузку с двух ВПУ всего 48% времени, а в остальной период работало только одно устройство «в зависимости от погодных условий, времени подхода танкеров и плановых ремонтов».

Поломка ВПУ произошла на фоне резкого сокращения спроса на российскую нефть из-за санкций Запада, которое вылилось в рост дисконта на российскую нефть Urals по отношению к Brent до рекордных $34 за баррель.

Смесь КТК, которая включает в основном казахстанские сорта нефти, считается одной из альтернатив Urals.

Соответственно, приостановка поставок могла привести к росту интереса к Urals, но теперь этот эффект исчезнет. Более того, спрос на Urals может дополнительно снизиться к лету из-за нежелания крупнейших трейдеров покупать российскую нефть после вступления в силу санкций ЕС против «Роснефти» и «Газпром нефти» с 15 мая.

Последствия аварии оказались локализованы в максимально короткие сроки — за один месяц (с 22 по 28 марта терминал не работал, а с 28 марта по 22 апреля работало только одно ВПУ), отмечает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. С учетом достигнутых в декабре 2021 года пиковых показателей отгрузки на уровне 6,2 млн тонн в месяц план по транспортировке по КТК на 2022 год на уровне 62,5 млн тонн представляется выполнимым, считает он. Эксперт добавляет, что, вероятнее всего, не потребуется коррекция планов по добыче нефти в Казахстане, хотя в начале апреля были ожидания, что страна будет вынуждена снизить ее до 85,7 млн тонн вместо ожидавшихся 87,5 млн тонн.

Дмитрий Козлов