Следственно-магниевый эксперимент

Директор стратегического ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артур Уртаев стал фигурантом уголовного дела, касающегося предоставления займа на 250 млн руб. акционеру предприятия Игорю Пестрикову. По версии следствия, господин Уртаев выдал денежные средства под залог долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом (ГОК). Следствие считает, что поскольку ГОК был убыточным, то залог был ничем не обеспечен. Ранее, удовлетворив иск Генпрокуратуры, суд передал акции СМЗ и комбината в собственность государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Соликамский магниевый завод

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Соликамский магниевый завод

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сотрудники следственных органов МВД задержали директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Как рассказали “Ъ” знакомые с ситуацией источники, 7 июня в отношении господина Уртаева было возбуждено уголовное дело о пособничестве в совершении злоупотреблений полномочиями (ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 201 УК РФ). По версии следствия, гендиректор СМЗ, действуя совместно с миноритарным акционером общества Игорем Пестриковым, 1 июня 2022 года заключил с ним договор займа на 250 млн руб. под 11% годовых. Заем должник, согласно документу, должен был погасить до 30 июля текущего года.

В качестве обеспечения договора выступали доли заемщика в размере 24,99% в ООО «Фин-Проект», которое управляет ООО «Ловозерский ГОК». Указанное предприятие является основным поставщиком сырья для СМЗ. При этом, как указывает следствие, из-за убытков ГОКа в размере более 75,5 млн руб. по итогам прошлого года ООО не могло обеспечить возврат займа. Затем, как утверждают источники “Ъ”, действия Артура Уртаева были якобы квалифицированы как растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По их данным, господин Пестриков объявлен в федеральный розыск.

ОАО «Соликамский магниевый завод» — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья. Основан в 1936 году. Помимо магния, завод производит губчатый титан, ниобий и тантал. Артур Уртаев возглавил предприятие в начале мая. Он является также гендиректором столичного АО «Центурион Парк», специализирующегося на разборке и сносе зданий.

В результате спора с группой акционеров во главе с Петром Кондрашевым господин Пестриков стал единственным собственником, который получил право голосовать на общем собрании владельцев компании (https://www.kommersant.ru/doc/4918246). Затем Генеральная прокуратура РФ подала в Арбитражный суд Пермского края иск об обращении в пользу государства более 89,99% акций СМЗ. Суд согласился с версией прокуратуры, что приватизация предприятия была проведена незаконно, поэтому спорный пакет должно получить Росимущество.

Также органы исполнительной власти оспорили и формат сделок, по которым структуры Петра Кондрашева получили контроль над ООО «Фин-Проект» (https://www.kommersant.ru/doc/5207694).

После этого 19 мая текущего года прокурор Пермского края Павел Бухтояров внес представление Артуру Уртаеву о недопустимости нарушения законодательства. Его суть состоит в том, что господин Уртаев не должен выполнять указания Игоря Пестрикова, а также других акционеров, которые касаются распоряжения и обременения имущества ОАО «Соликамский магниевый завод», а также уменьшения активов предприятия. В акте реагирования указано, что теперь имущество предприятия принадлежит государству.

В ГУ МВД по Пермскому краю ситуацию не прокомментировали. С представителями СМЗ связаться не удалось.

Дмитрий Астахов, Пермь