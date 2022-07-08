Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Карен Шахназаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет кинорежиссеру, генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову

Его поздравляет советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой:

— Карену Шахназарову — 70. Хочется сказать вслед за классиком: все врут календари! Хотя если сложить все сделанное, то Карену Георгиевичу должно быть уже сильно за 100. Поэтому: Дорогой Карен Георгиевич! Пусть остается молодой душа, а ум — кладезем мудрости, бесценный и безразмерный опыт позволяет решать самые невероятные по сложности проблемы, «Мосфильм» процветает, а вдохновение не уходит! С Юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...