Карен Шахназаров
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Сегодня исполняется 70 лет кинорежиссеру, генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову
Его поздравляет советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой:
— Карену Шахназарову — 70. Хочется сказать вслед за классиком: все врут календари! Хотя если сложить все сделанное, то Карену Георгиевичу должно быть уже сильно за 100. Поэтому: Дорогой Карен Георгиевич! Пусть остается молодой душа, а ум — кладезем мудрости, бесценный и безразмерный опыт позволяет решать самые невероятные по сложности проблемы, «Мосфильм» процветает, а вдохновение не уходит! С Юбилеем!