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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Карен Шахназаров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня исполняется 70 лет кинорежиссеру, генеральному директору «Мосфильма» Карену Шахназарову

Его поздравляет советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой:

— Карену Шахназарову — 70. Хочется сказать вслед за классиком: все врут календари! Хотя если сложить все сделанное, то Карену Георгиевичу должно быть уже сильно за 100. Поэтому: Дорогой Карен Георгиевич! Пусть остается молодой душа, а ум — кладезем мудрости, бесценный и безразмерный опыт позволяет решать самые невероятные по сложности проблемы, «Мосфильм» процветает, а вдохновение не уходит! С Юбилеем!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»