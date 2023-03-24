Как устроиться на работу без опыта: практическое руководство по трудоустройству для новичка

Кем и как можно устроиться на работу без опыта в 2023 году — в материале «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Устроиться на работу без опыта можно самостоятельно или встав на биржу труда. Во втором случае вы сможете бесплатно или за небольшую стоимость пройти курсы дополнительного обучения и получить направление на работу. Однако ожидание предложения от биржи труда может занять много времени.

Если вы ищете работу самостоятельно, то в первую очередь необходимо составить резюме. В нем стоит отразить свои сильные и слабые стороны, а также все полученное вами образование, в том числе и дополнительное. Кроме того, следует указать весь имеющийся у вас опыт, это необязательно должна быть работа за деньги, можно указывать стажировки, участие в волонтерских проектах. Отдельное внимание стоит уделить рассказу о вашей мотивации. Соискателю следует показать, что он заинтересован развиваться и обучаться в отрасли, в которую он идет.

Кем можно устроиться на работу без опыта

Как правило, сотрудников без опыта чаще берут средние и маленькие компании. Представители крупных фирм чаще ищут уже готовых профессионалов и не желают обучать новичков с нуля. Однако соискатель без опыта может попробовать устроиться на оплачиваемую стажировку в крупную фирму. Зарплата в данном случае, скорее всего, будет меньше, но человек получит возможность не только работать, но и научиться чему-то новому в рамках выбранной им отрасли.

Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работу hh.ru Ирина Святицкая:

«Статистика нашего сайта показывает, что в целом по состоянию на начало июня по стране есть почти 150 тыс. вакансий, в которых работодатель прямо указал, что рассматривает кандидатов без опыта работы. Если посмотреть по профессиям, то в лидерах по спросу на персонал без опыта — сотрудники сферы продаж (преимущественно работа в продуктовом и непродуктовом ритейле), на втором месте — рабочие специальности. Большинству из них готовы обучить непосредственно на рабочем месте. Далее идет транспорт/логистика — это вакансии курьеров служб доставки, сотрудников складов, сортировочных и упаковочных центров. Интересно, что в топ-5 входят медицинские специальности,— это можно объяснить хроническим дефицитом медперсонала, что повышает потребность в будущих медиках, пока еще неквалифицированных. Следом идут строительные специальности, и только потом идут вакансии для специалистов в маркетинге, рекламе и PR. В целом на вакансии для всех вышеперечисленных профессий приходится более 50% от всех предложений работы на hh.ru, в которых не требуется опыт.

Для не имеющих опыта студентов есть кроме вышеперечисленных направлений также спрос на работу в туристической отрасли, на должности административного персонала, но большего всего, конечно, предлагает все-таки сфера продаж».

Уровень зарплат при трудоустройстве без опыта

Количество денег, получаемое за работу, будет отличаться в зависимости от разных факторов. В первую очередь на уровень зарплаты влияет регион проживания. Количество получаемых денег также зависит от отрасли, в которой вы будете работать. Кроме того, в некоторых сферах зарплата может напрямую зависеть от объема выполняемой работы, например в сфере продаж или в такси.

Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работу hh.ru Ирина Святицкая:

«Для начала новым сотрудникам работодатели предлагают зарплату от 35 тыс. до 70 тыс. руб. на руки в месяц при полном рабочем дне. Но если успешно справляться со своими обязанностями в период испытательного срока, то уже спустя полгода можно говорить о ее повышении».

При трудоустройстве без опыта в первую очередь необходимо определиться, в какой области человек хочет работать. Затем составить резюме и во время собеседования показать работодателю свое желание в обучении и развитии в выбранной области.

Руководитель молодежного направления сервиса по поиску работу hh.ru Ирина Святицкая:

«Даже если нет опыта, главное для соискателя — указать либо в резюме, либо в заявке на работу, либо при собеседовании, почему им выбрана эта должность, в чем мотивация. Сумейте рассказать о своих "мягких" навыках: умение работать в команде и учиться новому, готовность развиваться вместе с компанией и работать удаленно при необходимости и т. д. Покажите уверенность, но не самоуверенность, в себе! Студенты могут указать также время и место прошедшей практики или стажировки во время учебы.

Необязательно сразу идти работать в крупные компании, там может потребоваться опыт. Малый и средний бизнес могут стать хорошим стартом для будущей карьеры».

Василий Кузнецов; группа «Прямая речь»