Депутатский подарок измерили сроками

Как стало известно “Ъ”, в Ленинском районном суде Владимира начались прения по резонансному уголовному делу о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности в городскую больницу. Гособвинение запросило сроки и штрафы бенефициару и коммерческому директору ООО «НПФ "Костромская медтехника"» Андрею Герасимову и Оксане Рыжовой соответственно. Медтехника должна была поступить в перепрофилированное под ковидный госпиталь медучреждение через благотворительный фонд депутата Госдумы от «Единой России» Григория Аникеева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Для бенефициара ООО «НПФ "Костромская медтехника"» и ООО «НПФ "Костромская медтехника-Сервис"» Андрея Герасимова гособвинение запросило восемь лет колонии со штрафом в размере 2 млн руб., для коммерческого директора первой компании Оксаны Рыжовой — семь лет колонии и штраф в размере 1 млн руб., сообщили “Ъ” в пресс-службе Ленинского районного суда Владимира. Также прокуратура просит запретить обоим подсудимым заниматься деятельностью, связанной с реализацией медицинских изделий, сроком на три года.

Обоим предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). Андрей Герасимов и Оксана Рыжова содержатся под домашними арестами, гособвинение просит взять их под стражу в зале суда. Прения продолжатся на следующей неделе выступлениями защиты и самих подсудимых.

Уголовное дело о поставке неисправных аппаратов ИВЛ в перепрофилированную под ковидный госпиталь больницу №6 Владимира было возбуждено в апреле 2020 года и приобрело широкий резонанс. Медтехнику лечебному учреждению хотел подарить член фракции «Единой России» в Госдуме Григорий Аникеев через свой благотворительный фонд «Милосердие и порядок». По версии следствия, подсудимые умышленно ввели в заблуждение представителей коммерческих организаций Владимира при поставке 97 аппаратов ИВЛ. В результате в конце марта 2020 года владимирская фирма приобрела у костромичей наркозно-дыхательные аппараты ФАЗА-5 НР, а 7 апреля медоборудование было передано в больницу.

На стадии получения благотворительной помощи комиссия ковид-госпиталя выяснила, что аппараты ИВЛ произведены в 1999–2001 годах с регистрационными удостоверениями, действительными до 24 ноября 2008 года, а срок эксплуатации устройств истек более 15 лет назад. Кроме того, было установлено несоответствие выходных и заданных параметров вентиляции (разброс дыхательного объема составляет 10–15%). В итоге комиссия заключила, что аппараты ИВЛ непригодны для врачебной деятельности. Сумма ущерба по уголовному делу превысила 10,5 млн руб.

Сам Григорий Аникеев за несколько дней до возбуждения уголовного дела оправдывался за поставку просроченного оборудования. По его словам, сотрудники фонда «провели тщательный мониторинг по всей стране: новых аппаратов ИВЛ на заводах-производителях в данный момент для приобретения нет». Просроченная медтехника, указывал он, никогда не была в эксплуатации и находилась на консервации. «Подчеркну, что данные аппараты предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации и могут спасти жизни тысяч людей — наших земляков»,— заявлял тогда депутат. Также он выразил готовность «приобрести дорогостоящие стационарные аппараты ИВЛ для жителей Владимирской области на сумму 50 млн руб.» и просил откликнуться поставщиков и производителей. Подтверждений исполнения этого обещания “Ъ” найти не удалось.

Александр Тихонов, Ярославль