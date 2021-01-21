Аппараты ИВЛ опробует суд

Во Владимире завершено расследование уголовного дела о поставке аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) с истекшим сроком годности, которые депутат Госдумы Григорий Аникеев передал местной больнице через свой благотворительный фонд. Обвиняемые — руководители ООО «НПФ "Костромская медтехника"» — своей вины в мошенничестве и незаконном сбыте недоброкачественных медицинских изделий не признали, с июля 2020 года они находятся в СИЗО. Дело в отношении них рассмотрит Ленинский районный суд Владимира, сообщили “Ъ” в следственном управлении СКР по региону.

СУ СКР по Владимирской области передало в Ленинский суд Владимира уголовное дело об особо крупном мошенничестве группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и незаконном сбыте недоброкачественных и незарегистрированных медицинских изделий в крупном размере (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ). По этому делу проходят бенефициар ООО «НПФ "Костромская медтехника"» и ООО «НПФ "Костромская медтехника-Сервис"» Андрей Герасимов и коммерческий директор первой компании Оксана Рыжова.

По данным следствия, они умышленно ввели в заблуждение представителей семи владимирских коммерческих организаций при поставке 97 аппаратов ИВЛ, которые планировал передать в дар больнице №6 через свой фонд «Милосердие и порядок» депутат Госдумы, член фракции «Единой России» Григорий Аникеев.

Как выяснилось в ходе приема медицинского оборудования (аппараты ИВЛ «Фаза-5 НР»), срок эксплуатации техники истек 15 лет назад (поставленные аппараты выпущены в 1995–2001 годах), а срок действия регистрационных удостоверений вышел 24 ноября 2008 года. Заданные параметры вентиляции (разброс дыхательного объема составлял 10–50%) не соответствовали заявленным требованиям. В результате комиссия больницы, перепрофилированной под ковидный госпиталь, признала оборудование непригодным.

Сумма ущерба, причиненного покупателям техники, превысила 10,5 млн руб.

Уголовное дело о поставке некачественной медтехники было возбуждено 22 апреля. Незадолго до этого господин Аникеев в обращении к землякам (впоследствии оно было удалено с сайта фонда «Милосердие и порядок») заявлял, что аппараты ИВЛ были предназначены для использования только в случае чрезвычайной ситуации. Он также выразил готовность приобрести дорогостоящие аппараты ИВЛ для жителей Владимирской области на 50 млн руб. Свое обещание депутат пока не выполнил. По итогам 2019 года Григорий Аникеев вновь был признан богатейшим депутатом Госдумы, его доход составил около 2,25 млрд руб.

Александр Тихонов, Ярославль