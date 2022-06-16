Перемещай и властвуй

Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий право властям Подмосковья без участия ГИБДД штрафовать водителей за парковку под запрещающими знаками и перемещать транспортные средства нарушителей на штрафстоянку. Сейчас подобными полномочиями обладают лишь власти Москвы и Петербурга. Инспекторы с задачей не справляются, жалуются подмосковные чиновники, оформляя 15% от всех требуемых эвакуаций. Как стало известно в ходе обсуждения документов, губернатор Андрей Воробьев рассказал о проблеме главе государства и тот поддержал разработку поправок. Думская оппозиция выступила против законопроекта: депутаты уверены, что власти хотят с помощью поправок установить побольше запрещающих знаков и обеспечить доходами бюджет и штрафстоянки. Одновременно прозвучали предложения распространить подобную практику и на другие регионы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Законопроект, принятый вчера в первом чтении, позволит передать полномочия МВД по рассмотрению нарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 12.16 КоАП (стоянка или остановка автомобиля с нарушением требований знаков или разметки; штраф 1,5 тыс. руб.), «органу исполнительной власти Московской области» (конкретное ведомство не определено). В случае если знак сопровождает табличка «работает эвакуатор», решение о перемещении машины будет принимать также сотрудник упомянутого органа.

Москва и Петербург в 2013 году первыми получили право штрафовать водителей за парковку под знаком и эвакуировать машины. Выступавший в Госдуме представитель Мособлдумы Алексей Баранов рассказал, что припаркованные с нарушениями транспортные средства создают серьезные помехи скорой помощи, пожарным машинам и мусоровозам. Ежедневно, отметил он, требуется эвакуировать около 2 тыс. машин, но ГИБДД делает только 15% этой работы. «Мы видим позитивный опыт решения этой проблемы в Москве»,— заявил господин Баранов. В пояснительной записке Мособлдума ссылается также на практику США, Германии, Испании и Австралии, власти которых «эффективно» передали полномочия по администрированию парковки муниципалитетам или коммерческим операторам. По словам Алексея Баранова, ранее губернатор Мособласти Андрей Воробьев обращался к президенту Владимиру Путину, тот предложение о передаче полномочий поддержал, в результате и был подготовлен законопроект. Правительство, также одобрившее документ, в отзыве просило лишь не отбирать у ГИБДД функции, о которых идет речь, сохранив возможность действовать одновременно с «гражданскими» инспекторами.

Депутат Николай Коломейцев (КПРФ) предположил, что дефицит парковок в Подмосковье возник в результате «неправильной градостроительной политики», а теперь власти хотят «обдирать людей за счет аффилированных эвакуаторщиков». По данным регионального минтранса, перемещение легковой машины на штрафстоянку стоит 4427 руб., хранение — 1394 руб. в сутки. В регионе действует 36 стоянок, владельцами которых являются ООО «Авангард», ООО «Европа Групп» и ООО СТМ, работающие по договорам с подмосковными властями. Опыт Москвы хорош «в части именно обдирания населения», добавил депутат Александр Куринный (КПРФ), и получения «сотен миллионов рублей» в бюджет города за счет эвакуации. Глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР) обратил внимание, что господин Баранов говорит о проблеме проезда оперативных служб, но законопроект наделяет власти правом увозить машины из-под запрещающих знаков: «После того как закон будет принят, область будет завешена знаками и табличками "работает эвакуатор"».

Алексей Баранов заверил депутатов, что у властей Подмосковья нет цели «заработать дополнительные средства»: «Мы приложим максимум усилий, чтобы процедура по перемещению транспортных средств и сам порядок был организован таким образом, что будет служить примером для других субъектов».

Думский комитет по госстроительству предложил распространить практику и на другие регионы: в апреле в Госдуму был внесен законопроект о передаче парковочных полномочий Севастополю (местные власти хотят эвакуировать 100 машин в сутки, но ГИБДД успевает оформлять не более 14). Алексей Куринный считает, что ко второму чтению законопроект нужно дополнить «объективными критериями», на основании которых полномочия могли бы получать и другие регионы, а не «только те, кто имеет доступ к президенту».

Иван Буранов