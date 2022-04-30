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Коммерсантъ FM
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По всей скрытности закона

Полиция представила новую инструкцию по надзору за дорожным движением

ГИБДД отказалась от идеи разрешить сотрудникам без формы на гражданских машинах оформлять протоколы на нарушителей в рамках «скрытого надзора». Это следует из очередной версии инструкции для ДПС по контролю за движением, представленной МВД. Документ категорически запрещает инспекторам в общении с водителями высказывания дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, а также предвзятые замечания и оскорбления. Более того, сотрудников ГИБДД обяжут помогать автомобилистам, машины которых эвакуировали на штрафстоянку за городом.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

ГИБДД разместила на regulation.gov.ru проект нового порядка по надзору за дорожным движением, который должен прийти на смену действующему с 2017 года соответствующему регламенту (приказ МВД №664). «Порядок разработан с учетом анализа проблемных вопросов, возникающих при осуществлении надзора за соблюдением участниками движения требований законодательства, а также предложений подразделений Госавтоинспекции на региональном уровне»,— говорится в пояснительной записке.

Это уже третья по счету версия документа с июня 2021 года. Первоначально Госавтоинспекция хотела ввести в приказ понятие «скрытого надзора», когда инспекторам без формы на автомобилях без цветографических схем позволялось следить за движением и совершать «административные действия» с нарушителями (оформлять протокол и пр.). Разъяснений от МВД о необходимости тех или иных корректив на всех этапах разработки приказа не было. В результате термин из проекта убрали, оставив действующую конструкцию: инспекторы без формы на обычных машинах могут следить за движением, но при выявлении нарушителей передают информацию наряду ДПС на служебном авто, который и будет общаться с водителем. В новой редакции появилось уточнение: при использовании «гражданской» машины инспектору запрещено «совершать действия, вынуждающие участников движения нарушать ПДД».

Документ разрешает инспекторам вскрывать автомобиль, в том числе путем «проникновения» в транспортное средство. Эта норма перекочевала из редакции закона «О полиции», вступившей в силу в конце 2021 года. Вскрытие разрешено в том числе для обеспечения безопасности граждан во время ЧС или при массовых беспорядках, для задержания подозреваемых в преступлениях лиц, для проверки сообщения об угрозе теракта.

Ряд нововведений касается общения инспектора и водителя. Вводится, к примеру, запрет для сотрудников ДПС пользоваться телефонами водителей (сейчас запрещено брать деньги, вещи и предметы). Причины появления такого пункта МВД опять-таки не поясняет. Вероятно, это связано с распространенными случаями, когда нарушители просят инспектора взять трубку, чтобы поговорить с родственником или другом, якобы имеющим связи в силовых структурах. Водитель, отметим, зачастую требует от инспектора и показать документы, к примеру, о проведении рейда, во время которого его остановили. Участник движения может ознакомиться с этими документами, но, согласно новому регламенту, только в подразделении Госавтоинспекции или отделе полиции.

Во время перемещения автомобиля на штрафстоянку инспекторы теперь будут обязаны находиться рядом с эвакуатором, пока он не тронется с места (по закону авто должны вернуть, если вернулся владелец). В случае если процедура проходит за пределами города, сотрудник ДПС после завершения всех процедур (к примеру, после оформления материалов за пьяное вождение) должен будет «оказать содействие» нарушителю в проезде до ближайшего населенного пункта. В действующем приказе сказано, что инспектору следует «воздерживаться» от высказываний дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, а также от предвзятых замечаний и оскорблений, в новом это уже прямо «запрещено».

Текст сильно сократился в объеме по сравнению с действующим регламентом, отметил капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Рядовому инспектору, к примеру, будет тяжело разобраться с тем, какие документы можно требовать у иностранца, обладающего дипломатическим иммунитетом, какие действия можно предпринимать при остановке судьи или следователя — сотрудник, по его мнению, просто связываться с этим не будет. Отказ от идеи скрытного надзора господин Ильинов объясняет тем, что автомобилисты пристально следят за всеми патрулями, и если «нераскрашенная» машина ДПС «засветится», ее фотография сразу же окажется во всех пабликах — смысла в таком патрулировании уже не будет. Применяемая сегодня схема, говорит Валентин Ильинов, когда инспектор на гражданской машине передает видео нарушения наряду ДПС, отработана и нареканий не вызывает.

Иван Буранов

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