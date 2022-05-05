Сахар снижают бюджетно

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Как выяснил “Ъ”, на реализацию разрабатываемой федеральной программы по борьбе с сахарным диабетом из бюджета потребуется 238,8 млрд руб. в год. Больше половины этих средств должно пойти на обеспечение пациентов тест-полосками для определения уровня глюкозы. Итоговая оценка оказалась на 20-60% выше предварительной и теперь власти ищут возможность сокращения расходов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались предварительные оценки Центра экспертизы и контроля качества медпомощи (ЦЭККМП) по бюджетным затратам программы «Борьба с сахарным диабетом», запуск которой запланирован в этом году. Для ее реализации потребуется 238,8 млрд руб. в год. Так, для обеспечения пациентов тест-полосками нужно 139,9 млрд руб., системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови — 32,6 млрд руб., инсулиновыми помпами — 9,8 млрд руб. Затраты на сахароснижающие (не инсулиновые) препараты оценены в 52,4 млрд руб. Еще 4,1 млрд руб. требуется на финансирование школ для пациентов с сахарным диабетом.

Однако на прошлой неделе экспертный совет по здравоохранению комитете по здравоохранению Совета федерации обсуждал варианты сокращения расходов, рассказал “Ъ” один из участников встречи. По его словам, окончательного решения пока нет. Еще в середине 2021 года главный внештатный специалист-эндокринолог Минздрава, президент НМИЦ эндокринологии Иван Дедов говорил, что расчетные затраты по программе составляют 150–200 млрд руб. в год. В Минфине и Минздраве “Ъ” не ответили.

В ЦЭККМП отмечают, что расчетная сумма по обеспечению сахароснижающими препаратами в 52,4 млрд руб. в год учитывает пациентов, имеющих инвалидность (42% диабетиков). Такие граждане уже обеспечиваются лекарствами за счет средств бюджета РФ. Один из обсуждаемых вариантов экономии — продолжать закупать для них лекарства по такой схеме и регулярно мониторить уровень обеспеченности, поясняют в ЦЭККМП. Пациенты без инвалидности частично обеспечиваются препаратами и средствами диагностики за счет средств регионов.

По данным федерального регистра сахарного диабета, в РФ на диспансерном учете состоит 4,7 млн пациентов. «Учитывая такое количество пациентов и существенный объем средств, необходимых для финансирования программы, сейчас нужно инициировать переговоры с производителями по (закупочным.— “Ъ”) ценам»,— считает гендиректор ЦЭККМП Виталий Омельяновский.

По данным Headway Company, в 2021 году госзакупки сахароснижающих препаратов достигли 15 млрд руб., из них 13,6% пришлось на лекарства российского производства. Закупаемые в наибольшем объеме в деньгах дапаглифлозин, вилдаглиптин и эмпаглифлозин выпускается AstraZeneca, Novartis, Boehringer Ingelheim, а основная часть поставляемого метформина производится локальными компаниями «Фармасинтез» и «Фармстандарт».

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк не исключает, что в рамках новой программы операторы госзаказа будут закупать больше российских препаратов. Ситуация со средствами диагностики, включая тест-полоски и инсулиновые помпы, иная: здесь доля импорта выше, говорит эксперт. Учитывая планируемый объем затрат на эту часть программы, эти средства закладывается под уже производимую и разрабатываемую продукцию российских компаний, предполагает господин Шуляк.

Всего в 2021 году госзаказчики закупили тест-полосок на 13,3 млрд руб., инсулиновых помп — на 3,9 млрд руб., глюкометров — на 420,7 млн руб., следует из данных Headway Company. Около 10% закупленных глюкометров и 19% тест-полосок пришлось на российскую «Элту». Еще на 10,3 млрд руб. глюкометров и тест-полосок пациенты закупили сами в рознице, следует из данных DSM Group. В первом квартале 2021 и 2022 годов на российскую продукцию пришлось 11% и 13% соответственно.

Системами непрерывного мониторинга глюкозы бесплатно обеспечиваются не все дети и только в отдельных регионах, отмечает президент Московской диабетической ассоциации Эльвира Густова. По ее словам, обеспеченность тест-полосками недостаточна и пациенты минимум в трети регионов получают их с трудом, и только дети.

Гендиректор «Герофарма» (производитель инсулинов и сахароснижающих препаратов) Петр Родионов указывает на одно из предложений по поэтапному запуску программы по борьбе с сахарным диабетом. Оптимальным решением, на его взгляд, было бы обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы всех детей с сахарным диабетом первого типа, а для взрослых постепенно доводить обеспечение тест-полосками до необходимого уровня. Это, считает господин Родионов, позволит бюджету оптимизировать более 27 млрд руб.

Полина Гриценко