Сбербанк сыграет с клиентами

Сбербанк запустил внебиржевую платформу для торговли ценными бумагами. Сейчас на ней доступна только покупка ОФЗ для институциональных инвесторов, но до конца месяца предполагается начать торги и корпоративными облигациями. Участники рынка не собираются повторять идею крупнейшего банка, отмечая, что «мощностей» биржи вполне достаточно для удовлетворения потребностей большинства инвесторов. По мнению экспертов, Сбербанк таким образом увеличивает комиссионный доход, обеспечивает лояльность и дополнительную монетизацию клиентской базы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сбербанк на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объявил о запуске собственной электронной торговой платформы SberTrade для внебиржевых сделок с ценными бумагами. В банке пояснили “Ъ”, что пока на платформе доступно совершение сделок с ОФЗ, но до конца месяца ожидается запуск части облигаций корпоративных эмитентов, в том числе финансовых институтов. «Сейчас платформа адаптирована под институциональных инвесторов, однако в планах предоставлять ликвидность, в том числе другим участникам рынка, работающим с розничными инвесторами»,— отметили в Сбербанке. На сайте кредитной организации отмечается, что в дальнейшем планируется обеспечить также доступ к акциям и денежному рынку.

В ЦБ отмечают, что брокер может совершать такие сделки в рамках исполнения поручений клиентов, заключая внебиржевые сделки с третьим лицом при определенных условиях (например, когда инструмент не торгуется на бирже) и по схеме кросс-агентирования (в качестве посредника, заключая сделку в интересах разных лиц). Однако если услуга «будет иметь признаки организованных торгов» (проводятся на регулярной основе, по определенным правилам, в результате которых будут определяться стороны купли-продажи ценных бумаг и фиксироваться сделки), она возможна только в рамках лицензии организатора торговли (биржи или торговой системы).

Поэтому другие крупные участники рынка составлять конкуренцию Сбербанку пока не планируют. В ВТБ заявили, что клиентам «давно предоставляется возможность электронно выставлять заявки на внебиржевые сделки», а сделки «на условиях лучшего исполнения» совершаются «с использованием различных торговых платформ, в том числе внебиржевых». При этом биржевую форму сделок в ВТБ считают наиболее прозрачной и удобной для клиента. В Альфа-банке хотят автоматизировать торговлю на внебиржевом рынке внутри брокерского приложения — «это станет доступно любому клиенту с брокерским счетом», а торговать можно будет любым типом инструментов. Работа с биржей, отметили в «Фридом Финанс», дает больший объем заявок, чем частная площадка. Как указывает руководитель департамента интернет-брокера «БКС Мир инвестиций» Игорь Пимонов, подобный сервис «будет актуален для неторгуемых инструментов». «Это больше сервисная история и пока не сильно востребовано»,— считает он.

Зачастую объемов ликвидности в классических режимах торгов на Московской бирже не хватает для удовлетворения спроса крупных институциональных игроков, полагает трейдер департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Тимофей Комаров. Новая платформа позволяет участникам рынка получить электронный доступ к внутренней ликвидности Сбербанка и его клиентов, считает он.

Сбербанк, развивая нефинансовую экосистему, решил параллельно идти и в сторону финансовой, полагает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По мнению аналитика, так удерживаются клиентские потоки в российских бумагах, увеличивается комиссионный доход и обеспечивается лояльность и дополнительная монетизация клиентской базы.

Совершение внебиржевых сделок с ценными бумагами — достаточно стабильный сегмент на фоне ограничений на рынке капитала, рисков вторичных санкций и общего падения ликвидности, считает независимый эксперт Андрей Бархота. По его мнению, в текущих условиях речь идет скорее о компенсации части выпадающих доходов. «В обычных условиях комиссионные доходы на таком рынке могут доходить до 10 млрд руб., однако в текущих реалиях едва ли превысят 3–5 млрд руб. за год»,— пояснил эксперт. Впрочем, и расходы на создание платформы для финансовых институтов у Сбербанка могли быть относительно небольшими. Основная экономия, полагает господин Бархота, может быть достигнута за счет уже сформированной базы и отсутствия значительных расходов на привлечение новых институциональных клиентов.

Ксения Куликова