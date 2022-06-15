Купил — передай другому

На рынке аренды электроники развиваются два противоположных тренда. С одной стороны, на него выходят новые игроки, например «Связной», а ряд участников расширяют бизнес, как это делает МТС. С другой — некоторые ритейлеры, наоборот, замораживают проекты по аренде или вовсе не видят перспектив в этом сегменте. Действующие игроки поясняют, что рынок очень специфичен, арендуют в основном технику, которая нужна время от времени. Аналитики также расходятся в оценках. Одни отмечают, что сейчас потребителям интереснее разово вложиться в покупку техники, нежели ежемесячно платить. Другие считают направление перспективным и в B2C, и в B2G.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Связной» совместно с Arenter запустил сервис аренды техники, включая офисные и игровые ноутбуки, смартфоны, проекторы, телевизоры, планшеты и др., рассказали “Ъ” в компании. Клиенты смогут взять в аренду в том числе электронику, бывшую в употреблении, а также уцененные гаджеты, уточнили в «Связном», пообещав в будущем расширить ассортимент.

В Arenter полагают, что объем рынка аренды гаджетов в России вырастет с 49 млрд руб. в 2020 году до 190 млрд руб. в 2024 году. Сооснователь компании Евгений Шевелев считает, что бизнес будет расти из-за снижения покупательной способности населения и желания потребителей сэкономить на покупке дорогой техники.

«Связной» — далеко не первый ритейлер, запустивший сервис аренды техники. Аналогичный проект с 2019 года был у re:Store (официальный дилер Apple в России): клиенты ежемесячно платили компании фиксированную сумму и взамен ежегодно получали новую модель iPhone. В октябре 2021 года сервис по аренде смартфонов запустила МТС (см. “Ъ” от 21 октября 2021 года), а в декабре — «МегаФон».

Но сейчас многие из проектов сворачиваются или меняют формат. Так, в МТС “Ъ” сообщили, что в июне планируют перезапустить услугу, так как смартфоны клиенты предпочитают покупать. Поэтому номенклатура техники расширится до игровых приставок, ноутбуков, электросамокатов, пароочистителей и т. д. В «МегаФоне» же просто приостановили запущенный в конце прошлого года партнерский сервис, хотя пока и не планируют отказываться от него. В re:Store признают, что большого спроса на услугу подписки на iPhone сейчас нет.

Источник “Ъ”, близкий к одному из ритейлеров, поясняет проблемы сервисов отсутствием поставок в Россию товаров Samsung и Apple. Перспективы аренды смартфонов, планшетов и ноутбуков даже в условиях дефицита товара минимальны, так как «выгода аренды флагмана по цене половины стоимости бюджетного гаджета азиатского бренда в месяц сомнительна», полагает источник “Ъ” на рынке электроники.

В условиях товарного дефицита в ряде категорий и ухода некоторых игроков из-за санкционных ограничений аренда электроники становится более актуальным направлением для ритейлеров, возражает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Но ритейлерам важно определиться, на какую аудиторию будет ориентироваться проект: B2В или B2C, подчеркивает эксперт.

По мнению господина Бурмистрова, аренда компьютеров сейчас потенциально интересна скорее для бизнеса. «Ритейлерам предстоит решить непростые задачи, в том числе по страхованию и гарантии работоспособности устройств. Выходом может стать работа с квалифицированным партнером, который возьмет на себя предоставление и сервисное обслуживание техники»,— полагает эксперт.

В «Марвел-Дистрибуции» подтверждают: важно, какой вид сервиса может предложить ритейлер и кого рассматривает в качестве целевого клиента.

«Молодому специалисту легче зацепиться в большом городе, оплачивая разумную аренду необходимых вещей,— пояснили в компании.— Поэтому, например, аренда крупной и мелкой бытовой техники, ТВ, ноутбуков и принтеров будет очень востребована. Смартфоны как личные гаджеты могут не сдаваться в аренду, а продаваться по лизинговой схеме. Для ритейла это возможность продать скопившийся trade-in или некондиционный товар».

Анастасия Гаврилюк, Татьяна Исакова