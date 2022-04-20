Граждане растягивают смартфоны

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Продажи смартфонов в марте упали почти на четверть год к году, хотя по итогам квартала рынок остался в плюсе. Этому способствовали хорошие продажи в январе и в последнюю неделю февраля. Во втором квартале падение продолжится, полагают ритейлеры. Новых поставок смартфонов с середины марта почти нет. Снизившийся спрос позволит растянуть оставшиеся на складах запасы только до начала июня, считают аналитики. Источники “Ъ” в правительстве говорят о трех-четырех месяцах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Продажи смартфонов в России в марте снизились на 23% в штуках и на 22% в деньгах, рассказали “Ъ” в «Связном». В «Ситилинке» в марте наблюдалось «небольшое снижение спроса», в денежном выражении продажи соответствовали прошлому году.

В то же время в целом по первому кварталу наблюдается рост рынка: продажи смартфонов в РФ выросли на 2%, до 6,6 млн устройств, в денежном выражении они увеличились на 14%, до 178,5 млрд руб., утончили в «Связном». В пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо» добавили, что пик пришелся на последнюю неделю февраля — тогда было реализовано более 10% от совокупного объема продаж за квартал. В эти дни, уже после начала военных действий на Украине и обвала рубля, россияне активно закупали технику впрок.

Половина продаж в штуках и 30% в деньгах в январе—марте пришлась на смартфоны китайских брендов, говорят в «Связном». Год к году они показали рост на 9% в штуках и на 45% в деньгах. Но среди марок больше всего смартфонов продал корейский Samsung, его доля составила 33%, на втором месте китайский Redmi (20%), на третьем месте Apple (15%). Больше всего выручил от продаж смартфонов Apple (40%), на Samsung пришлось 29% продаж, на Redmi — 11%, а еще 4% — на Realmi.

Однако, несмотря на положительные результаты первого квартала, в целом 2022 год обещает быть проблемным для ритейлеров: с начала военной операции на Украине они испытывают трудности с поставками новых устройств в Россию. Apple и Samsung уже официально объявили об остановке продаж своей техники в стране. Ритейлеры даже начали активно осваивать вторичный рынок электроники: в марте «Связной» запустил проект «Техника с пробегом», предполагающий выкуп у пользователей подержанных смартфонов с последующей их технической проверкой и перепродажей. Продажу восстановленных смартфонов запустил и «МегаФон», который обещает в ближайшее время запустить в своих салонах услугу прямого выкупа техники у клиентов.

Директор департамента «Мобильные средства связи» компании «Марвел-Дистрибуция» Вадим Таланюк ожидает во втором квартале снижения продаж смартфонов на 10% из-за низкой доступности товара, проблем с логистикой и уменьшения покупательской способности населения. «Объемы поставок уже заметно упали, однако пока складские запасы позволяют держать достаточно товара на полках»,— уточнил он. Источник “Ъ” в одном из ритейлеров сказал, что с марта поставок смартфонов очень мало, а ввозимые партии невелики.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает данные ритейлеров даже излишне оптимистичными. По оценкам эксперта, за первый квартал на руки было продано на 1 млн меньше смартфонов, чем официально заявляют в розничных сетях. Дело в том, поясняет господин Муртазин, что региональные ритейлеры закупаются в федеральной рознице, которая держит низкие цены.

По мнению эксперта, продажи смартфонов во втором квартале будут зависеть в первую очередь от поставок электроники в Россию: «Их практически нет с февраля. Если поставки и приходят, они очень небольшие». Эльдар Муртазин полагает, что у ритейлеров на складах сейчас есть около 3 млн смартфонов. С учетом значительно упавшего спроса этого запаса должно хватить до начала — середины июня. Более того, подчеркивает эксперт, на китайских заводах, производящих смартфоны, не зафиксированы заказы из России на май.

По оценкам источника “Ъ” в правительстве, складских запасов потребительской электроники у российских ритейлеров осталось на три-четыре месяца, но «ситуация рано или поздно выправится».

Анастасия Гаврилюк