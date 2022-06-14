FIFA даст волю ногам

Международная федерация футбола (FIFA) впервые за три десятилетия собирается произвести заметные изменения в правилах наиболее популярной игры, не связанные с появлением новых технологий. FIFA хочет реализовать идею о ее «убыстрении» за счет сокращения пауз в матчах с помощью замены традиционных вбросов мяча из аута руками вводами его в игру ногами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB), структура, уполномоченная Международной федерацией футбола (FIFA) для разработки и утверждения правил игры, после своего ежегодного заседания, проходившего в Дохе, представила большой пакет предложений. Все они связаны с корректировками футбольного регламента.

Среди тех, которые вызывали наибольший резонанс, оказалось смягчение лимита замен в официальных матчах. IFAB посчитал их идеальным максимальным количеством пять вместо трех, зафиксированных в документах FIFA. Однако на самом деле смягчение уже, по сути, произошло. Дело в том, что еще весной 2020 года, перед рестартом европейских лиг, прервавших на время свои чемпионаты из-за начавшейся пандемии коронавируса, FIFA временно разрешила делать в играх две лишние замены, учитывая напряженность графика доигрывания сезона, а также большое количество потерь, понесенных клубами. Между тем и в следующих сезонах, несмотря на то что существовала возможность вернуться к прежнему лимиту, большинство ведущих первенств не стали снова ужесточать лимит замен, и болельщики в Европе к нему уже успели привыкнуть. Так что в данном случае IFAB, можно сказать, просто официально утвердил сложившееся положение вещей.

Гораздо более интересным выглядит другое предложение. Речь о том, чтобы после того, как мяч покинет поле через боковую линию, вводить его в игру не руками, то есть вбрасывая аут, а ногами — так, как исполняют иные стандарты, штрафные и угловые.

FIFA неоднократно вносила изменения в правила футбола. Наиболее свежее датируется серединой прошлого десятилетия, когда на официальных матчах появился VAR, видеоассистент арбитров, помогающий разобраться в сложных эпизодах. Однако, строго говоря, на саму суть игры, ее нюансы он никак не повлиял, просто, как считается, уменьшив количество судейских ошибок.

А вот последние изменения, которые такое влияние оказали, произошли уже очень давно — на излете предыдущего века. В 1992 году FIFA, положив конец затягивающим игру откидкам мяча вратарям, запретила голкиперам брать его в руки после «намеренного» паса. А через несколько лет она окончательно утвердила правило относительно нарушения, которое в России принято называть «фолом последней надежды». Это фол, срывающий явный голевой момент вроде выхода один на один или удара по покинутым голкипером воротам. Прежде арбитры трактовали его как обычное — грубое или не очень — нарушение, теперь автоматически предъявляют виновнику красную карточку, удаляя его с поля.

Вводы аутов ногами будут протестированы в некоторых не относящихся к топовым турнирах (скажем, уже согласился опробовать их второй голландский дивизион). Однако мало сомнений в том, что в конце концов они станут частью игры. Ведь такой способ возвращения мяча на поле активно лоббировал директор FIFA по развитию футбола, знаменитый тренер Арсен Венгер, поскольку, на его взгляд, новшество полностью соответствует идее структуры о необходимости «убыстрения» матчей, повышения их интенсивности. Венгер еще задолго до заседания IFAB обращал внимание на то, что основные задержки в игре происходят как раз из-за аутов и штрафных. При этом он выражал уверенность, что ногами исполнить ввод мяча можно гораздо быстрее, чем руками.

Особенную актуальность идея приобрела в этом году, после того как исследования подтвердили, что даже в таком конкурентном и боевом чемпионате, как чемпионат Английской премьер-лиги, среднее чистое игровое время матчей составляет меньше часа. Иными словами, полчаса убивают остановки.

Алексей Доспехов