Импорту дали на чай

Российским производителям чая и кофе не удалось добиться отмены беспошлинного импорта упакованной продукции. Мера сохранится до 30 сентября, и участники рынка опасаются ухудшения положения местных фабрик и снижения импорта сырья в условиях дефицита контейнеров. Продажи чая в России между тем сокращаются, а цены растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Правительственная подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила сохранить нулевую пошлину на ввоз в РФ упакованного чая и обжаренных кофейных зерен до 30 сентября этого года. Об этом “Ъ” рассказали в ассоциации «Росчайкофе», объединяющей операторов чайного и кофейного рынков. Местные производители чая и кофе обращались в подкомиссию с просьбой вернуть пошлины на прежний уровень — до 10%, но восстановление ставок признали нецелесообразным. В Минэкономики комментарий не предоставили.

Нулевая пошлина на ввоз в Россию упакованного чая и обжаренных кофейных зерен действует с 28 марта. Тогда было решено временно обнулить ставки на импорт 485 видов товаров для повышения устойчивости экономики в условиях кризиса и санкций против РФ. Но, как указывает гендиректор «Росчайкофе» Рамаз Чантурия, на чайную отрасль мера оказала обратное действие. По его словам, при импорте чая в одном контейнере можно ввезти до 25 тонн сырья и всего 5–7 тонн готового продукта в пакетиках.

А при обнулении пошлин в условиях дефицита контейнеров возникает дополнительная конкуренция между поставками сырья и готового чая, что грозит сокращением импорта чая для фасовки в РФ, говорит господин Чантурия.

По данным «Росчайкофе», в 2021 году в РФ импортировали 144,8 тыс. тонн чая, свыше 94% — в виде сырья.

Директор по взаимодействию с государственными органами компании «Май» Давид Акопян (бренды «Майский», «Лисма», Richard и пр.) говорит, что ввозные пошлины на готовую продукцию были защитным барьером и позволяли соблюдать баланс интересов на российском рынке. Логистические сложности, связанные с дефицитом морских контейнеров, и так негативно сказались на местных производителях, а упрощение ввоза готовой продукции только усугубляет ситуацию, указывает он. По данным «Росчайкофе», в марте—апреле импорт чайного и кофейного сырья сократился в два раза от плановых показателей, а сроки доставки выросли с 35–40 дней до 90 дней. В ГК «Орими» (марки Greenfield, Tess, Jardin) и Ahmad Tea комментарий не предоставили.

Рамаз Чантурия добавляет, что обнуление пошлин может снизить загрузку и кофейных предприятий, которые обеспечивают около 75% местного рынка и также сталкиваются с нехваткой сырья. Хотя исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев указывает, что тарифная мера может нивелировать рост цен на кофе в России на фоне удорожания продукта на мировых рынках. Сентябрьский фьючерс на сорт «арабика» на Нью-Йоркской товарной бирже сегодня торгуется по $2,31 за фунт. Годом ранее котировки были на уровне $1,7 за фунт. По данным Росстата, в апреле натуральный кофе в зернах и молотый в рознице в среднем стоил 1,4 тыс. руб. за 1 кг против около 1,1 тыс. руб. за 1 кг годом ранее. В Nestle (Nescafe) тему также не прокомментировали.

Источник “Ъ” в одной из торговых сетей говорит, что сложностей с поставками чая нет, но производители с февраля повысили стоимость продукции на 30–60%, ссылаясь на удорожание упаковки и логистики.

В апреле средние розничные цены на черный чай были на уровне 1,19 тыс. руб. за 1 кг, что на 26,5% выше, чем годом ранее. По словам Давида Акопяна, на фоне сложностей с поставками сырья производители также вынуждены оптимизировать использование запасов, отказываться от промомероприятий и глубоких скидок.

По данным NielsenIQ, продажи чая в розничных сетях в России за период с марта 2021 года по март 2022 года снизились на 4,6% в объемах год к году. В частности, на 6,6% сократились продажи листового чая, а на 3,6% — пакетированного. Спрос на кофе за этот период был выше на 1,7%. Динамика может быть связана с последствиями периода ажиотажных закупок, когда в конце февраля — начале марта, с началом военных действий на Украине и новой волны санкций, продажи кофе и чая подскакивали более чем на 20%.

Алексей Полухин