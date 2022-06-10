Корпорациям прописали кибераудит

Правительство уточнило список крупнейших компаний, которые должны до 1 июля провести проверку защищенности своих информационных систем. В перечень вошли 58 организаций, аудит их киберзащиты обосновывается необходимостью «разработать меры по обеспечению безопасности информационных ресурсов страны». Но для такой проверки могут потребоваться узкоспециализированные решения, которые предоставляли иностранные компании, покинувшие РФ, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом Минцифры от 7 июня, разосланным 58 ключевым государственным корпорациям. Из документа следует, что до 1 июля они должны провести оценку уровня защищенности своих информационных систем от киберугроз. Для оценки компании могут привлечь любые профильные организации, сертифицированные ФСТЭК и ФСБ.

Мероприятия проводятся в рамках указа президента Владимира Путина от 1 мая, но в самом указе не было отмечено, кто именно должен пройти проверку. В список Минцифры вошли, например, «Почта России», «Газпром-медиа холдинг» (ГПМ), «Росатом», СИБУР, Сбербанк и другие.

На сайте Минцифры размещено типовое техническое задание для выполнения работ.

Результаты направят в правительство, следует из письма Минцифры. «Информация будет учитываться при разработке мер обеспечения безопасности информационных ресурсов РФ»,— уточнили в министерстве. Там не пояснили, будут ли организации проводить проверку за собственный счет или ее оплатит государство. Собеседник в одной из компаний говорит, что этот вопрос еще не решен.

Из технического задания следует, что необходимо выявить стратегические риски, то есть недопустимые события для каждого предприятия, уязвимости в системе, которые «могут быть использованы внешними и внутренними нарушителями», а также недостатки применяемых средств защиты. К категории недопустимых событий Минцифры относит утечки персональных данных и другой информации конфиденциального характера, мошеннические действия в банковских системах и т. д.

Организации должны провести анализ рисков и последующие киберучения, включая тестирование на проникновение, проверку работы средств защиты и сканирование уязвимостей, объясняет директор центра мониторинга и противодействия кибератакам IZ:SOC «Информзащиты» Иван Мелехин.

Для решения задачи одной небольшой компании, по его словам, может потребоваться 40–50 дней в зависимости от количества задействованных сотрудников, при этом специалисты должны обладать высокой квалификацией. Также придется использовать специализированное ПО, например сканеры уязвимостей, однако не все отечественные продукты удовлетворяют заявленным требованиям, отмечает господин Мелехин: «Процесс усложнит уход иностранных поставщиков, продукты которых могли выполнить эти задачи». С начала марта российский рынок покинули профильные ESET, Avast, Fortinet, NortonLifeLock Inc., Forcepoint (Websense) и другие.

В «Почте России» “Ъ” заявили, что имеют собственный SOC (Security operations center), который занимается мониторингом защищенности систем и реагирует на инциденты круглосуточно. В компании признают, что «партнерства с сертифицированными компаниями помогают своевременно находить уязвимости». Оценивать уровень киберзащиты сегодня — все равно что оценивать мастерство автовождения, когда не знаешь, какая неожиданность произойдет на дороге в следующую минуту, говорят в «Газпром Медиа»: «Мы научились быть параноиками и если раньше проверяли только уровень масла и делали регулярное ТО, то сейчас смотрим на приборы в режиме 25х8». В ГПМ входит, в частности, видеосервис Rutube, который в начале мая подвергся хакерской атаке и был недоступен более двух суток (см. “Ъ” от 11 мая).

После начала военной операции на Украине 24 февраля масштабным хакерским атакам подверглись почти все государственные информсистемы, а также крупные корпорации. Собеседник “Ъ” на рынке кибербезопасности говорит, что по итогам проверки защищенности компаний из всех отраслей экономики, от финансового сектора до промышленности, за последние несколько лет выяснилось, что у 79% в системах были уязвимости и 86% из них удалось успешно взломать.

Татьяна Исакова