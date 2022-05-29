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«Спартак» выиграл утешительный приз

За провал в чемпионате он реабилитировался кубковой победой

«Спартак» спустя почти два десятилетия снова стал обладателем Кубка России, выиграв в «Лужниках» исключительно драматичный финал у «Динамо». Спартаковцы победили в нем со счетом 2:1, чуть было не упустив успех перед финальным свистком. Но динамовец Даниил Фомин помог им, не реализовав пенальти.

Московский «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Московский «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Московский «Спартак» впервые с 2003 года стал обладателем Кубка России

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Эта победа увенчала сезон, который должен войти в список самых странных в богатой всякими событиями истории «Спартака», сезон парадоксальный. В завершившемся неделю с небольшим назад чемпионате России он предстал командой-катастрофой и, поменяв по его ходу наставника — Руя Виторию на Паоло Ваноли, все равно упал на позорное для себя десятое место — со второй в предыдущем первенстве.

Но с провальным чемпионатом соседствовали отличная, с выходом play-off с верхней строчки таблицы «группы смерти», кампания в Лиге Европы, которую оборвал своими санкциями Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA), а еще — триумфальная кампания в Кубке России. Этот трофей «Спартак» завоевал впервые с 2003 года, а в решающем матче одолел принципиального соперника, финишировавшего в первенстве на семь позиций выше.

Кубковый финал — это часто отдельная, вынесенная за скобки история, но матч в жарких «Лужниках» с их заполненными под завязку трибунами долго заставлял думать, что скобки тут на самом деле лишние.

«Спартак» на финише чемпионата России, то есть в тот месяц, что предшествовал этой встрече, выглядел примерно так же, как весь сезон,— то есть так себе.

Но «Динамо»-то, хоть и удержалось в призовой тройке, на этом отрезке выглядело совсем плохо — как марафонец, который в середине дистанции излучал бодрость, а к 40-му километру, не рассчитав силы, скис и плетется на подгибающихся ногах, высунув язык. В пяти заключительных матчах первенства динамовцы взяли одно очко, пропустив 17 мячей.

И не было в их обороне такого элемента, про который можно было бы сказать, что работает более или менее на своем уровне. Скрипели, ломались абсолютно все. Так что не было ничего удивительного в том, например, что в финале в воротах «Динамо» оказался не Антон Шунин, основной голкипер, а дублер Игорь Лещук.

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Сандро Шварц, динамовский тренер, наверняка перед ним долго думал, как купировать все вдруг появившиеся у его совсем недавно образцовой команды проблемы. Но нет, они продолжали давать о себе знать. «Спартак», используя один из немногих своих безусловных козырей — скорость, напрягал чужую защиту постоянно и вскрыл ее очень быстро.

Михаил Игнатов выложил пас Александру Соболеву, тот, проскочив между двух оппонентов, разобрался с Лещуком, а спартаковцы продолжали свой маленький карнавал в честь гола, не обращая внимание на поднятый лайнсменом флажок. Они словно были уверены, что VAR офсайда не обнаружит,— и были, надо признать, правы.

А игра между тем и после гола продолжалась в том же духе. «Динамо» пыталось лезть вперед и, то и дело теряя мяч, напарывалось на недурные спартаковские уколы. Квинси Промес, допустим, запорол момент шикарный — надо было лишь, уже войдя в штрафную, аккуратно отдать мяч все тому же «горячему» нынешней весной Соболеву: его никто не догадался закрыть. Но с аккуратностью у Промеса не сложилось.

А взгляд все время ловил в динамовском футболе фальшь. Она была даже во вроде бы перспективных рывках вперед по правому флангу Гильермо Варелы. Ничего толкового из них так и не родилось, зато позади Варелы все время оставалась свободная зона колоссального размера, и шустрые спартаковцы — Промес, Виктор Мозес — ею с удовольствием пользовались.

Игра «Динамо» насытилась яркими оттенками лишь на излете первого тайма. Но острой оказалась, по сути, единственная его атака — та, которую запорол не слишком удачным пасом, перехваченным голкипером Александром Максименко, Себастьян Шиманьский.

«Динамо» после перерыва явно добавило — не в классе, но хотя бы настырности. А настырность — это то, что иногда решает исход кубковых финалов.

Динамовский гол вышел настоящим гимном ей. Наскок готов был захлебнуться несколько раз, но не захлебывался, потому что в борьбу по очереди бросались Федор Смолов, Варела. Все обернулось отскоком мяча Арсену Захаряну и ударом, задевшим по дороге к воротам ногу Самуэля Жиго. Рикошет лишил Максименко шансов «Спартак» выручить.

Однако весенние демоны и не думали после этой выстраданной удачи оставлять «Динамо» в покое. В тылах у него по-прежнему было небезупречно, и «Спартак» мог за небезупречность противника наказывать, как, скажем, в том эпизоде, когда Даниил Хлусевич вырезал идеальный навес на голову Квинси Промеса. Промес «Динамо» простил, пробив прямо по центру, в руки Лещуку.

Спартаковский форвард, однако, сполна реабилитировался за осечку, когда представилась следующая возможность отличиться. Это был очередной провал «Динамо», теперь провал кошмарный.

«Спартак» разогнал выпад от своей штрафной и прошел сквозь хлипкие динамовские редуты за секунды. Промес выскочил на Лещука, финтом отправил его лежать на газоне и закатил мяч в пустые ворота.

А дальше «Спартак» «подсушивал» игру и, казалось, «досушил» ее до победы. Оставалось потерпеть совсем чуть-чуть — истекало уже не основное, а компенсированное время матча. И вдруг случилось нечто для него ужасное. После безобидного навеса в спартаковскую штрафную судья Кирилл Левников отправился смотреть VAR. И повтор доказывал: ну да, спартаковец Руслан Литвинов, прыгая вместе с Романом Евгеньевым за мячом, локтем случайно заехал динамовцу в лицо.

И все находящиеся на поле футболисты, конечно, в те секунды, когда Левников изучал видео, молились, чтобы он выбрал правильную трактовку случившегося. Только правда партнеров Евгеньева радикально отличалась от той, в какую верили партнеры Литвинова.

Фотогалерея

Как прошел финал Кубка России по футболу

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Выступление на стадионе «Лужники» перед началом игры

Выступление на стадионе «Лужники» перед началом игры

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо» перед матчем

Болельщики «Динамо» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Юный болельщик «Спартака»

Юный болельщик «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо» перед матчем

Болельщики «Динамо» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики у входа на стадион

Болельщики у входа на стадион

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Кубок России по футболу

Кубок России по футболу

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выступление Григория Лепса перед началом матча

Выступление Григория Лепса перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стадион «Лужники» перед началом игры

Стадион «Лужники» перед началом игры

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Борьба за мяч

Борьба за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли (слева) и главный тренер команды «Динамо» Сандро Шварц во время матча

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли (слева) и главный тренер команды «Динамо» Сандро Шварц во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Фабиан Бальбуэна и футболист «Спартака» Квинси Промес в борьбе за мяч

Игрок команды «Динамо» Фабиан Бальбуэна и футболист «Спартака» Квинси Промес в борьбе за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Спартака»

Болельщики «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Сергей Паршивлюк (слева) во время матча

Игрок команды «Динамо» Сергей Паршивлюк (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо»

Болельщики «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Борьба за мяч

Борьба за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Это четвертая победа «Спартака» в Кубке России и первая с 2003 года

Это четвертая победа «Спартака» в Кубке России и первая с 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Красно-белые» взяли первый трофей после победы в Российской премьер-лиге в сезоне 2016/2017

«Красно-белые» взяли первый трофей после победы в Российской премьер-лиге в сезоне 2016/2017

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды «Спартак» Паоло Ваноли во время церемонии награждения

Главный тренер команды «Спартак» Паоло Ваноли во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время церемонии награждения

Игроки команды «Спартак» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок «Динамо» Федор Смолов после матча

Игрок «Динамо» Федор Смолов после матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония награждения

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В руках игроков «Спартака» кубок оказался в четвертый раз в истории

В руках игроков «Спартака» кубок оказался в четвертый раз в истории

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Владелец «Спартака» Леонид Федун также присутствовал на церемонии награждения

Владелец «Спартака» Леонид Федун также присутствовал на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Выступление на стадионе «Лужники» перед началом игры

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Юный болельщик «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо» перед матчем

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики у входа на стадион

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Кубок России по футболу

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Выступление Григория Лепса перед началом матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Стадион «Лужники» перед началом игры

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Борьба за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли (слева) и главный тренер команды «Динамо» Сандро Шварц во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Фабиан Бальбуэна и футболист «Спартака» Квинси Промес в борьбе за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Спартака»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок команды «Динамо» Сергей Паршивлюк (слева) во время матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Болельщики «Динамо»

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Борьба за мяч

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Это четвертая победа «Спартака» в Кубке России и первая с 2003 года

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

«Красно-белые» взяли первый трофей после победы в Российской премьер-лиге в сезоне 2016/2017

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В добавленное ко второму тайму время полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал пенальти

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Главный тренер команды «Спартак» Паоло Ваноли во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки команды «Спартак» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игрок «Динамо» Федор Смолов после матча

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Церемония награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

В руках игроков «Спартака» кубок оказался в четвертый раз в истории

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Игроки «Спартака» во время церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

Владелец «Спартака» Леонид Федун также присутствовал на церемонии награждения

Фото: Коммерсантъ / Иван Водопьянов  /  купить фото

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Кирилл Левников поставил пенальти и подарил финалу, как выяснилось, эталонную драму. Одиннадцатиметровый исполнял Даниил Фомин — роскошный пенальтист, всегда уверенный в себе, всегда точный. Но с давлением — ставки, стоящей на кону, трибун — он, человек без нервов, не совладал, запустив мяч над перекладиной и не испортив «Спартаку» на самом деле честно заслуженный праздник под занавес парадоксального сезона.

Алексей Доспехов

Финал Кубка России

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