«Реал» нашел французскую опору

Самой дорогой сделкой в рамках очередного летнего трансферного окна вполне может оказаться та, которую вот-вот оформит победитель Лиги чемпионов «Реал». Мадридцы приобретают у «Монако», который в последние годы зарекомендовал себя клубом, эффективнее остальных готовящим будущих звезд, французского опорного полузащитника Орельена Чуамени. Предполагается, что его переход обойдется «Реалу» не меньше чем в €100 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Transfermarkt оценил опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени в €60 млн, а «Реал» готов выложить за него на €40 млн больше

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP Transfermarkt оценил опорного полузащитника «Монако» Орельена Чуамени в €60 млн, а «Реал» готов выложить за него на €40 млн больше

Фото: Matthieu Mirville / DPPI / AFP

Предстоящий переход Орельена Чуамени из «Монако» в «Реал» входит для ведущих изданий, освещающих футбол, в число главных тем уже несколько дней. А в середине недели сразу несколько известных медиаресурсов, таких как ESPN, BBC, The Guardian, сообщили, что он будет оформлен уже в ближайшее время. По их данным, Чуамени подпишет с мадридским клубом пятилетний контракт.

Ничего странного в том, что сделка привлекла повышенное внимание, нет. Дело в том, что она вполне может оказаться самой дорогой в рамках официально отрывающегося 1 июля очередного летнего трансферного окна. Практически все источники утверждают, что полная сумма трансфера достигнет €100 млн. Эту отметку в истории футбола до сих пор преодолели лишь 12 переходов.

При этом еще относительно недавно невозможно было предположить, что Орельен Чуамени, которому 22 года, может оцениваться настолько высоко. В «Монако» он попал в 2020 году из «Бордо» как талантливый, но все-таки не настолько, чтобы считать его сверхценным активом, игрок. Новому клубу он обошелся в €18 млн. Однако котировки опорника благодаря убедительной игре за «Монако» и попаданию в сборную Франции (в ее составе Чуамени уже провел десять матчей, постепенно превращаясь в одного из основных игроков действующих чемпионов мира) постоянно росли. Transfermarkt, например, после завершившегося французского чемпионата, в котором клуб Орельена Чуамени завоевал бронзу, оценивал его в €60 млн.

The Guardian предполагает, что скачку цены на Чуамени способствовал не только высокий уровень конкуренции в борьбе за него (известно, что интерес к игроку проявляли также некоторые другие гранды — например, «Ливерпуль», «Челси», ПСЖ), но и специфика кадровой ситуации в «Реале». Она как раз сделала француза крайне востребованным, с точки зрения тренера Карло Анчелотти, персонажем.

Среднюю линию мадридцев можно назвать наиболее уязвимым их звеном. Не из-за класса играющих в ней футболистов, к которому как раз нет никаких вопросов. Проблема в возрасте этих футболистов. Все они — ветераны: Каземиру — 30 лет, Тони Кросу — 32, а Луке Модричу — 36. И «Реал» все еще в значительной степени зависит от их тонуса. Покупка Орельена Чуамени — явный намек на желание освежить ту часть состава, которая отвечает за ключевой участок поля.

В этой сделке есть еще один чрезвычайно любопытный момент. Она укрепляет репутацию «Монако» как клуба-феномена. Он заключается в приобретенном менеджментом этой команды, которой владеет российский предприниматель Дмитрий Рыболовлев, умении доводить до элитного уровня молодых игроков, поднимая их стоимость. В списке футболистов, перебравшихся из «Монако» в топ-клубы за суммы, близкие к €50 млн и даже серьезно превышающие эту цифру, до Чуамени оказались Тома Лемарр, Фабинью, Юри Тилеманс, Бернарду Силва, Бенжамен Менди. А самой выгодной продажей «Монако» остается та, что он осуществил в 2017 году, когда отдал ПСЖ Килиана Мбаппе. Трансфер был оформлен по сложной схеме — через формальную аренду с последующим выкупом, чтобы не нарушить правила финансового fair play Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA). Поэтому его полную стоимость рассчитать довольно сложно. Transfermarkt оценивает ее в €145 млн. Однако целый ряд других источников убеждены, что общие расходы на обеспечение трансфера Мбаппе составляли намного больше — около €180 млн. В любом случае речь идет о второй по стоимости сделке по покупке футболиста в истории. В том же 2017 году ПСЖ приобрел у «Барселоны» бразильского форварда Неймара за €222 млн.

Забавно, что на излете весны именно Килиан Мбаппе был безусловным трансферным приоритетом «Реала». Его контракт с мадридским клубом уже считался согласованным, но форвард все-таки предпочел продлить договор с ПСЖ.

Алексей Доспехов