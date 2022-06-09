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2,4 миллиона гектаров посевов зерновых зафиксировал Росстат в РФ на 1 мая 2022 года — это на 15,7% меньше, чем годом ранее, и почти вдвое меньше, чем на ту же дату 2020 года. Посевы кукурузы, напротив, выросли с 233 тыс. до 428 тыс. га, хотя и они существенно ниже, чем в 2020 году (876 тыс. га). Запасы зерна в хозяйствах, напротив, выросли на 6,1%, до 11,4 млн тонн, на столько же сократился объем реализации зерновых. Отметим, что сокращение площадей пока не отражается на высоких прогнозах урожая 2022 года (130 млн тонн), но наряду с ростом запасов отражает спад рентабельности внешней торговли зерном из-за плавающих пошлин на экспорт, о чем предупреждали аналитики при запуске этого механизма.