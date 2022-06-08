Донецк Америке, Луганск Германии

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«Безымянную территорию» у посольства США могут назвать площадью Донецкой народной республики. Пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали такой вариант в результате «народного голосования». «Для баланса» необходимо назвать площадь у германской дипмиссии в честь Луганской народной республики, сообщил “Ъ” депутат Мосгордумы Магомет Яндиев. По его словам, подходящую локацию уже выбирают специалисты. Голосование за этот проект проводить не нужно, уверен господин Яндиев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание посольства США в Москве на Новинском бульваре

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Здание посольства США в Москве на Новинском бульваре

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Проект «Активный гражданин» завершил «народное голосование» по поиску имени для площади (пересечение Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка) у посольства США в столице. За вариант «площадь Донецкой народной республики» проголосовали 44,69% из 278 684 принявших участие в опросе (необходима учетная запись на mos.ru). На втором месте по количеству набранных голосов оказался вариант «площадь Защитников Донбасса» (31,54%), далее — «площадь Героя России Владимира Жоги» (8,33%). Еще 15,44% москвичей предпочли не делать выбор и доверить его специалистам. «Это решение большинства, оно закон, хотя и поломало наши планы»,— сказал “Ъ” лидер фракции «Справедливой России» в Мосгордуме депутат Магомет Яндиев.

С инициативой назвать территорию у дипмиссии США площадью Защитников Донбасса выступили 19 мая представители фракций «Справедливой России», «Единой России», КПРФ и объединения «Моя Москва» в Мосгордуме. Они объяснили предложение «многочисленными обращениями жителей» в поддержку «военной спецоперации на Украине». «Москвичи просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом»,— говорилось в обращении депутатов в мэрию. «Удивлены, но не оскорблены»,— заявили тогда “Ъ” в посольстве США, комментируя инициативу. Затем на сайте мэрии Москвы (на странице проекта «Активный гражданин») появилось голосование с вариантом «защитников Донбасса» и несколькими другими, поступавшими в мэрию от жителей.

«Если победит вариант "площадь Донецкой народной республики", то в Москве подберут и другую площадь или улицу для наименования в честь Луганской народной республики»,— указали организаторы голосования.

Для этого топонима уже подобрана и локация, стало известно в среду. Магомет Яндиев сообщил “Ъ”, что соответствующее предложение прозвучало на заседании Мосгордумы от Олега Степанова («Единая Россия»), Николая Зубрилина (КПРФ), Елены Николаевой (объединение «Моя Москва») и самого господина Яндиева. По его словам, подходящее место в районе посольства Германии в Москве для переименования территории в честь Луганска «уже смотрят и выбирают специалисты».

«Голосование в данном случае (среди москвичей.— “Ъ”) не нужно, по ДНР ведь уже принято решение, соответственно, для баланса нужно отразить и ЛНР, хотя изначально мы хотели поддержать одной конструкцией "Донбасс" две территории,— отметил Магомет Яндиев.— Но, если люди отдали предпочтение ДНР, логично выйти с новой инициативой о площади ЛНР. Не доверять выбору людей оснований у нас нет». Депутаты при этом просят «присвоить посольству ФРГ в России адрес на площади Луганской народной республики».

«Я знаю много случаев, когда людей по месту работы заставляли голосовать за конкретные варианты в "Активном гражданине",— прокомментировал “Ъ”, в свою очередь, итоги голосования лидер фракции "Яблока" в Мосгордуме Максим Круглов.— Принципиальная позиция "Яблока" в том, чтобы прекратить любые боевые действия на территории Украины. Поэтому мы в таких инициативах не участвуем».

Отметим, в среду лидер «Справедливой России» Сергей Миронов пожаловался на московскую инспекцию по контролю за состоянием художественного оформления и рекламы. Чиновники, по его словам, потребовали снять с офиса партии в центре столицы баннер в поддержку «спецоперации на Украине», на котором размещена большая буква Z. Представители мэрии, следует из сообщения господина Миронова в Telegram-канале, в своем требовании сослались на «многочисленные обращения граждан». «Добавлю, что к нам никто не приходил и претензий по поводу панно не предъявлял»,— написал Сергей Миронов.

В мэрии Москвы от комментариев воздержались.

Мария Старикова, Александр Воронов, Ксения Веретенникова