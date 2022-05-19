Дипломатов США ставят лицом к лицу с защитниками Донбасса

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Предложение депутатов четырех фракций Мосгордумы назвать в честь защитников Донбасса «безымянную территорию» близ посольства США в Москве «удивило» сотрудников дипмиссии. Депутаты обосновали инициативу «многочисленными обращениями жителей» в поддержку военной операции. По их словам, москвичи «просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом». В посольстве заявили, что «не оскорблены» предложением, но предположили, что площадь Защитников Донбасса будет названа «в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от кремлевской агрессии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание посольства США в Москве, вход с Новинского бульвара

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Здание посольства США в Москве, вход с Новинского бульвара

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Удивлены, но не оскорблены предложением переименовать часть центра Москвы возле посольства США в площадь Защитников Донбасса»,— заявили “Ъ” в американской дипмиссии в Москве. При этом в посольстве США ошибочно сочли, что идею переименования площади выдвинули «в правительстве РФ», тогда как с таким предложением выступили депутаты Мосгордумы.

Накануне в Telegram-канале Мосгордумы было обнародовано обращение лидеров четырех парламентских фракций — Степана Орлова из «Единой России», Николая Зубрилина из КПРФ, Елены Николаевой из объединения «Моя Москва» и Магомета Яндиева из «Справедливой России». Депутаты предложили присвоить «безымянной территории» на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы в центре Москвы наименование «площади Защитников Донбасса». Отдельно парламентарии оговорили необходимость присвоения посольству США в Москве (часть зданий его комплекса располагается в Большом Девятинском переулке) адреса на новой площади. Адресатом обращения стало правительство Москвы.

Необходимость инициативы парламентарии объяснили «многочисленными обращениями жителей» в поддержку военной операции на Украине. «Москвичи просят увековечить на карте города память о героизме россиян, сражающихся в наши дни с нацизмом»,— говорится в обращении депутатов.

Кроме того, парламентарии упоминают о большом количестве памятников военнослужащим в Пресненском районе: памятный знак воинам-афганцам, памятник бойцам 8-й дивизии Московского народного ополчения и композиция «Реквием.1941 год». «Появление на карте Москвы площади Защитников Донбасса отразит… представления жителей столицы о правде и исторической справедливости»,— подытоживают лидеры фракций. «Это очень разумное и правильное решение. Наши ребята повторяют очень важный путь, по которому шли наши деды, прадеды много-много веков»,— заявила госпожа Николаева, уточнив, что не увидела «отрицательной позиции» от чиновников в ходе проработки депутатской инициативы.

Согласно ст. 5 закона «О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы», имена улицам и площадям в столице присваиваются правительством Москвы. При этом без причины переименовывать уже названные улицы нельзя: в ст. 15 подчеркивается, что это можно делать для исключения дублирования городских названий, при изменении статуса объекта, «в целях восстановления исторически сложившихся наименований», а также по рекомендации президента РФ или мэра Москвы. В последнем случае речь идет о переименовании улиц в честь известных жителей города, страны или иностранных граждан. Случаи, когда предлагается не только присвоить наименование «безымянной территории», но и поменять систему адресации на действующей улице, в законе не отрегулированы.

Отметим, в посольстве США в Москве высказали свою точку зрения на предполагаемое топонимическое наименование. Там предположили, что площадь Защитников Донбасса будет названа «в честь украинских солдат, мужественно защищающих свою родину от кремлевской агрессии». «Страна должна знать своих героев»,— сообщается в Telegram-канале посольства США.

Александр Воронов, Елена Черненко