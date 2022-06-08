Кровь проверили на сахар

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Сотрудники следственного управления СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело об убийстве главы крупного производителя сахара группы АСБ Юрия Хохлова. Тело предпринимателя обнаружили в среду утром на территории принадлежащей ему агрофирмы. Предполагаемый убийца застрелился недалеко от места преступления. По данным источников “Ъ”, между мужчинами шел корпоративный конфликт вокруг работы на местных сельхозземлях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава крупного производителя сахара группы АСБ Юрий Хохлов (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области Глава крупного производителя сахара группы АСБ Юрий Хохлов (слева)

Фото: Управление пресс-службы Воронежcкой области

Утром 8 июня в районе 9:30 утра на территории агрофирмы «Рудовская» в Пичаевском районе Тамбовской области обнаружили труп 54-летнего предпринимателя Юрия Хохлова с огнестрельными ранениями. Чуть позже в полутора километрах от места убийства нашли тело 49-летнего фермера Владимира Левкина, покончившего с собой.

На оба места прибыли криминалисты регионального управления СКР и прокуратуры.

По сведениям источников “Ъ”, между бизнесменами на протяжении нескольких лет шел корпоративный конфликт вокруг работы на сельхозугодьях в Пичаевском районе.

Структуры Юрия Хохлова арендовали в районе села Рудовка земельный участок площадью 6,44 тыс. га, находящийся в собственности местных жителей. Его часть в 56 га АСБ сдавала в субаренду Владимиру Левкину: за пользование землей фермер расплачивался зерном и растительным маслом. В 2017-м группа разорвала отношения с контрагентом, однако в следующем году тот продолжил обработку земли, засеяв ее подсолнечником. Урожай Владимир Левкин смог собрать только с 26 га, посевы на 30 га были уничтожены в результате обработки земли техникой АСБ.

В прошлом году владельцы земли продлили договор аренды с АСБ на 25 лет. Владимир Левкин не согласился с этим решением и намеревался через суд добиться выделения спорной доли земли, но сделать это не смог. За сбор урожая с подконтрольных АСБ земель он по решению суда должен был заплатить почти 900 тыс. руб. неосновательного обогащения.

В среду мужчины встретились, чтобы обсудить спорную землю. По версии СКР, в результате словесной перепалки в поле на окраине села Рудовка оппонент выстрелил в Юрия Хохлова из ружья и скрылся с места преступления. Недалеко от места преступления он застрелился: его тело нашли в автомобиле на берегу водоема.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Оперативники устанавливают обстоятельства происшедшего на месте преступления.

Юрий Хохлов — один из наиболее известных и уважаемых предпринимателей Тамбовской области. В 1999 году он основал в регионе агропромышленную группу АСБ. Примерно тогда же бизнесмен возглавил администрацию родного Кирсановского района, проработав ее руководителем до 2004-го. На тот момент в состав АСБ входили местные сахарный завод и маслозавод, через два года группа приобрела сахарный завод в Воронежской области. Позже в составе АСБ появились семенной завод и элеватор в Тамбовской области. Сельхозугодья АСБ расположены в родном регионе, а также в Волгоградской, Воронежской, Пензенской и Саратовской областях. По собственным данным, в 2021 году группа выработала почти 142 тыс. тонн сахарного песка.

Меньше года назад Юрий Хохлов приступил к реализации на малой родине давней мечты — проекта горнолыжного комплекса «Город солнца» у деревни Вячка. Его стоимость на тот момент оценивалась в 5 млрд руб. Проект подразумевает появление в 90 км от областного центра 150-метровой искусственной горы, канатной дороги, площадки для большого тенниса, волейбола, мини-футбола, бассейна и гостиницы. Собеседник “Ъ” в местной власти затруднился предсказать судьбу инвестпроекта, отметив, что он был важен для господина Хохлова. В ГК АСБ не ответили на звонки и сообщения “Ъ”.

Сергей Толмачев, Воронеж