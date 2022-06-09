«Аврору» отправили в олимпийский резерв

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Минспорт рассчитывает получить планшеты на операционной системе (ОС) «Аврора», использовавшиеся во время переписи населения, чтобы улучшить работу тренеров, сообщили в Минцифры. Устройства могут использоваться для государственной информационной системы (ГИС), в которую должны заноситься данные о результатах состязаний и тренировочном процессе. Однако эксперты скептически относятся к вероятности скорого запуска ГИС и допускают, что планшеты могут использоваться для работы с Fan ID.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Минспорт выразил интерес к получению более 74 тыс. планшетов на отечественной ОС «Аврора» (разработчик «Открытая мобильная платформа», контролируется «Ростелекомом»), оставшихся после переписи населения в конце 2021 года, сообщили “Ъ” в Минцифры. В министерстве отметили, что Минспорт планирует использовать устройства «в цифровой трансформации тренерской деятельности». Всего интерес к около 300 тыс. планшетов, по утверждению Минцифры, проявили порядка 15 федеральных ведомств и регионов. В Минспорте на запрос “Ъ” не ответили.

Минцифры должно найти новых пользователей планшетов к 1 сентября, сейчас они находятся в распоряжении Росстата. Министерство 3 июня разметило на regulation.gov.ru проект постановления правительства о порядке передачи планшетов в госорганы. Согласно документу, список получателей планшетов должна определить правительственная комиссия по цифровому развитию. В течение месяца после принятия постановления Минцифры должно будет представить президиуму правкомиссии «дорожную карту» по внедрению планшетов. Ответственность за разработку специальных программ для «Авроры» предлагается возложить на тех, кто получит планшеты.

Последняя редакция программы цифровой трансформации Минспорта была подписана в апреле 2021 года. Большинство ее пунктов связано с внедрением государственной информационной системы физкультуры и спорта (ГИС ФКиС), в которой будут учитываться данные о спортсменах, тренерах и судьях, а также протоколы соревнований.

Сценарий развития предусматривает, что в 2023 году 70% данных о тренировочном процессе должны вводиться в электронном виде, а в 60% олимпийских видов спорта будет применяться искусственный интеллект для его оптимизации. Создание ГИС ФКиС было анонсировано в феврале 2021 года, контракт на ее разработку на 250 млн руб. был подписан с ООО «Философия.ИТ». 23 апреля 2022 года, за неделю до даты исполнения контракта, вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что система уже готова и проходит сертификацию. “Ъ” направил запрос в аппарат господина Чернышенко.

Минспорт наряду с Минпросвещения и Минздравом упоминался в другом, февральском проекте постановления Минцифры в числе участников мероприятий по внедрению планшетов на «Авроре». Источник “Ъ” в феврале отмечал, что последние два министерства нашли устройства без специальных программ не подходящими к применению (см. “Ъ” от 22 февраля). В контракте на разработку ГИС ФКиС говорится, что интерфейс системы должен работать в браузере и иметь адаптивный дизайн — то есть, правильно отображаться на экранах различных размеров.

Планшеты, использовавшиеся во время переписи населения, хорошо защищены в физическом плане, и их вряд ли можно будет сломать даже во время игровых и силовых видов спорта, считает источник “Ъ”, знакомый с опытом их использования в Росстате: «Переписчикам приходилось отбиваться планшетами от бродячих собак — и они, что характерно, отбились». Возможностей планшетов, по его мнению, достаточно для ввода данных в ГИС, но при условии, что у системы Минспорта будет клиентское приложение для ОС «Аврора».

Глава Института исследований интернета Карен Казарян сомневается в том, что ГИС ФКиС будет введена в эксплуатацию в 2022 или 2023 году. Он считает, что планшеты могут понадобиться спортивному ведомству в качестве терминалов для проверки Fan ID («паспортов болельщика»). Вряд ли российские тренеры будут пользоваться планшетами в своей работе, как это делают в лигах США: «Это смотрится красиво, но сомневаюсь, что в России это сейчас будет реализуемо».

Юрий Литвиненко