Абонентам засветят телефоны

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ЦБ хочет дать доступ к единой информационной системе проверки сведений об абонентах операторов связи (ЕИС ПСА) не только банкам и платежным системам, но также силовикам и коллекторам. Соответствующие правки ко второму чтению законопроекта о создании системы ЦБ направил в профильный комитет Госдумы. Операторы опасаются, что подключение к новой системе потребует дополнительных затрат, и считают перечень информации, которую запросит ЕИС, необоснованно широким.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с доработанной версией законопроекта по созданию единой информационной системы проверки сведений об абонентах операторов связи. ЦБ направил ее председателю комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолию Аксакову 29 апреля (письмо есть в распоряжении “Ъ”). Система должна сделать номер телефона полноценным идентификатором получателя финансовых услуг. Из проекта следует, что пользователями базы, помимо ЦБ, Росфинмониторинга, коммерческих банков, а также операторов платежных систем, станут силовые ведомства, бюро кредитных историй, операторы связи и коллекторы.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 20 июля 2018 года группой депутатов во главе с господином Аксаковым, принят в первом чтении 5 марта 2019 года. Его основная цель — упрощение идентификации клиентов банков с помощью номера телефона, а также борьбы с телефонным мошенничеством. Предоставление сведений из базы будет платным. Операторов связи законопроект обязывает подключиться к ЕИС ПСА, проводить проверки данных в своих базах и вносить в них изменения, связанные с использованием номеров.

В пресс-службе ЦБ “Ъ” подтвердили, что законопроект дорабатывается ко второму чтению в Госдуме при участии регулятора и других заинтересованных ведомств, в том числе в части перечня пользователей ЕИС ПСА.

Между тем Роскомнадзор создает собственную систему для борьбы с рынком серых сим-карт и телефонных мошенничеств. Согласно поправкам к закону «О связи», принятым в декабре 2020 года, все корпоративные клиенты мобильных операторов должны зарегистрировать конечных пользователей в ЕСИА портала госуслуг. Роскомнадзор контролирует исполнение требований, собирая и анализируя данные об абонентах.

В Минцифры не считают, что ЕИС ПСА будет дублировать функционал системы Роскомнадзора, поскольку не предполагает обработку персональных данных: все запросы и ответы будут направляться в зашифрованном виде. «Госорган или банк, который отправил запрос в систему, сможет узнать, оформлен этот номер на абонента или нет»,— пояснили в министерстве.

В ВТБ считают, что наличие отдельной базы будет полезно для банков, если к ней подключатся все операторы связи, передавая данные не только о владельце сим-карты, но и о риск-событиях — например, факте диалога клиента с мошенником, незаконном подключении переадресации смс или других ситуациях.

Но сами операторы связи против подключения к ЕИС ПСА. Сейчас они обмениваются информацией с банками по прямым договорам, которые не предусматривают передачу персональных данных. Создание посредника избыточно и порождает риски компрометации сведений об абонентах, считают в Tele2. Подключение к системе потребует затрат, что в нынешних условиях крайне нежелательно, добавили в компании. «Вымпелком» и «МегаФон» также не видят необходимости в появлении посредника. Перечень информации, передаваемой посредством ЕИС ПСА, необоснованно широк, согласны в «МегаФоне».

Речь идет, в частности, о сведениях из внутренних антифрод-систем операторов, поясняет гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян. Это приведет к значительным затратам операторов на создание стандартного интерфейса для такого взаимодействия, подтверждает он. Также господин Казарян полагает, что из списка пользователей системы стоит исключить силовиков и коллекторов: «У органов следствия уже есть механизмы взаимодействия с операторами, а коллекторы не заручаются согласием клиентов на доступ к их данным».

Анастасия Гаврилюк, Ольга Шерункова