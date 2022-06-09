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Сегодня отмечает юбилей поэт Мария Степанова

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Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Мария Степанова

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Ее поздравляет композитор Леонид Десятников:

— Дорогая Маша, как я вас люблю! Всякий раз, когда слышу, как вы читаете «отдам без раздумья за "явскую" Яву, какую курили тогда», начинают течь у меня слезы. Давно мы не виделись. Между нами четыре тысячи километров. Мы там, где не жарят соловьев. С днем рождения, милая соавторка. Чего пожелать вам в наше непростое, *****, время? Мирного неба? Раздается сатанинский лол, немотствуют уста.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»