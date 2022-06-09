Береги биометрию смолоду

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Похоже, участники банковского рынка сумели убедить регулятора принять их сторону в давнем споре о сборе биометрии у несовершеннолетних. Дискуссия идет с 2015 года, когда Сбербанк запустил свой проект «Ладошки» — оплата школьных обедов и завтраков по отпечатку вен ладони. Это уникальный рисунок сосудов, который не изменяется до конца жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Юлия Пославская

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Между тем Роскомнадзор неоднократно говорил о том, что сбор детской биометрии нелегален. Так, в 2017 году тогда глава Роскомнадзора Александр Жаров отмечал, что биометрию необходимо сдавать «в осознанном возрасте», и только субъект биометрии может согласиться на ее сбор и использование. Глава Сбербанка Герман Греф возражал, что прямой запрещающей нормы в законе нет, «есть разные точки зрения», брать согласие на сбор биометрии можно и у родителей.

Точку в споре мог бы поставить законопроект о внесении поправок в ФЗ «О персональных данных», сейчас рассматривается в Госдуме. По нему собирать биометрию у детей до 18 лет нельзя.

Однако этот документ вызвал бурную реакцию рынка. Например, НСФР направил в ЦБ заключение по проекту, где раскритиковал норму про запрет детской биометрии, так как она фактически исключит для несовершеннолетних в возрасте от 14 лет возможность получать дистанционное банковское обслуживание, пройдя идентификацию с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).

Идея наполнить ЕБС хотя бы детскими данными (раз уж взрослые сдают туда данные неохотно), похоже, понравилась ЦБ. Теперь там поддерживают запрет на сбор биометрии только для детей до 14 лет. С 14 лет по Гражданскому кодексу дети могут сами открывать счета и вклады, значит, и биометрию смогут сдавать, решил регулятор.

Только вот думает ли ЦБ о рисках для детей, чья биометрия попадет в ЕБС? Биометрические данные не меняются годами, в случае их утечки ее нельзя заменить или скорректировать. И если взрослый, сдавая биометрию, может просчитать риски, то подросток еще не осознает ее ценность.

Именно риск утечки остается стоп-фактором для многих взрослых по сдаче биометрии. Особенно актуально это сейчас, когда идет разбирательство по глобальной утечке персональных данных из «Ростелекома» — оператора ЕБС. Давать детям возможность открывать счета по биометрии еще рискованнее, чем взрослым, поскольку они более подвержены социальной инженерии и легче могут быть вовлечены в разные преступные схемы с дистанционным открытием счетов. Но банки в этом смысле не лучше социальных инженеров, им дети нужны как будущие клиенты, которых легче привязать к экосистеме. Поэтому борьба за ладошки явно продолжится.