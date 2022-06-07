Списки не значатся

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Несколько региональных СМИ были вынуждены удалить «страницы памяти», на которых публиковались списки российских военных, погибших в ходе «специальной военной операции». Все имена были получены из открытых источников, нередко из официальных сообщений губернаторов и мэров. Однако районный суд Калининградской области посчитал, что объединение разрозненных сообщений в один список нарушает президентский указ о секретности потерь личного состава российской армии. Юристы считают, что судья «вышел за пределы своей компетенции».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бойцы спецназа ДНР во время патрулирования улиц Мариуполя

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Светлогорский районный суд Калининградской области еще в апреле рассмотрел иск 73-й военной прокуратуры Балтийского флота, поданный «в защиту интересов неопределенного круга лиц». Как утверждалось в иске, прокуратура обнаружила в интернете «информацию, раскрывающую потери личного состава вооруженных сил РФ в период проведения специальной операции, имена, анкетные данные погибших, а также их персональные данные». Речь идет про раздел «Страница памяти» на сайте псковского издания 60.ru (учреждено ООО «Сеть городских порталов», которое принадлежит Shkulev Media Holding). На этой странице издание перечисляло имена жителей региона, погибших в ходе военной операции на территории Украины. Они были собраны преимущественно из заявлений официальных лиц, включая губернатора области.

Прокуратура перечислила сразу несколько аргументов для блокировки страницы. Во-первых, в иске утверждалось, что информация о погибших в операции может подпадать под действие ст. 283 и 283.1 УК РФ (разглашение гостайны и незаконный доступ к гостайне).

Ведомство сослалось при этом на указ президента России №1203 — он относит к государственной тайне «сведения о потерях личного состава российской армии» при проведении спецопераций. Отметим, что раньше президентский указ засекречивал потери лишь в военное время. Но в мае 2015 года в СМИ стала появляться информация об участии российских военных в конфликте в Донбассе, и после этого в президентский указ добавили «спецоперационную» норму. Группа юристов пыталась оспорить правомерность указа в суде, утверждая, что президент превысил свои полномочия, но Верховный суд РФ отказал им в иске.

Также прокуратура упомянула ст. 276 УК РФ (шпионаж), заявила про нарушение закона о персональных данных (ст. 13.11 КоАП РФ) и даже ответственность за «незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну, без его согласия» (ст. 137 УК РФ).

Роскомнадзор, участвовавший в процессе как заинтересованное лицо, аргументы военного прокурора поддержал. В итоге судья Михаил Аниськов согласился, что страница с информацией о погибших в «специальной военной операции» «противоречит вышеуказанным нормам закона», а также «подрывает основы конституционного строя и нравственности, формирует негативное правовое сознание, воспитывает противоправное поведение и способствует совершению преступлений».

После решения суда сайт 60.ru удалил «Страницу памяти». А 6 июня аналогичные разделы удалили и другие региональные издания, принадлежащие ООО «Сеть городских порталов». Компания пояснила “Ъ”, что сделала это после предупреждения от Роскомнадзора. «В связи с таким правоприменением, в целях безопасности журналистов редакции мы закрываем страницу памяти на 74.ru,— говорится в заявлении челябинской редакции.— Это вынужденная для нас мера. Приносим свои извинения матерям и отцам, женам и детям, родным и друзьям военнослужащих, погибших в ходе военной спецоперации на Украине».

«Во-первых, это дело не районного суда, а областной уровень,— указывает адвокат Иван Павлов (внесен в реестр СМИ-иноагентов).— Кроме того, есть более или менее четкая структура нормативных актов о том, что является гостайной. И чтобы ее определить, нужна экспертиза, которая будет касаться не только указа президента, но и внутренних перечней тайн Минобороны. Ведь если мы говорим про сведения о потерях, то таковыми являются сведения и о том, что эти потери вообще есть. Суд, на мой взгляд, совершил юридическую ошибку и вышел за пределы своих компетенций». Также господин Павлов считает, что другие СМИ поспешили удалять свои списки погибших солдат: «Чтобы запрещать аналогичные страницы, нужно проходить через новые судебные разбирательства».

«Сведения о реальных потерях можно заблокировать только по суду,— подтверждает юрист проекта "Сетевые свободы" Дамир Гайнутдинов.— Но если прокурор решит, что речь идет о фейковой информации, тогда возможна и внесудебная блокировка. Однозначных критериев оценки достоверности не существует, но РКН и прокуратура указывали, что достоверными считаются сведения, исходящие из официальных российских источников».

Он добавил, что «публикация списков в этом смысле опаснее отдельных сообщений». Напомним, что Минобороны РФ последний раз называло официальные данные о потерях 25 марта: ведомство утверждало, что на тот момент в ходе «специальной военной операции» погиб 1351 российский военнослужащий.

Шеф-редактор одного из региональных СМИ пока не убирает свой список погибших. «Мы собираем информацию только из официальных источников: сообщения губернатора, глав районов и так далее. У нас есть несколько сообщений от родственников, но о них мы не сообщаем,— сказал собеседник “Ъ”.— Но если ситуация с 60.ru станет прецедентом, думаю, придут и к нам».

В воскресенье ростовский сайт DonDay опубликовал коллаж с фотографиями 39 погибших российских военных, а также указал установленное редакцией число погибших из региона (57 человек) и краткие данные о них. Во вторник эта публикация была удалена, редакция не комментирует это решение.

7 июня Кировский районный суд Петербурга по иску 301-й военной прокуратуры ограничил доступ к восьми сайтам, на которых были размещены «сведения, раскрывающие потери личного состава вооруженных сил Российской Федерации в период проведения специальной операции». Речь идет в основном о сайтах с украинским доменом ua.

Александр Черных; Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург; Артур Якушко, Челябинск; Сергей Петунин, Саратов; Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону