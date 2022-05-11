Попасность большой войны

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Минобороны РФ отчиталось об успехе российских вооруженных сил, имеющем символическое значение,— выходе войск к административным границам Луганской народной республики. Украинская сторона эту информацию не подтверждает. В Киеве продолжают верить в скорый коренной перелом в ходе военных действий, причем целью ставят «полное освобождения всей территории Украины». Основание для подобных надежд дает активная поддержка извне: Запад наращивает военную помощь Украине. В частности, посетившие Киев главы МИД Германии и Нидерландов пообещали новые поставки вооружений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / ТАСС Фото: Станислав Красильников / ТАСС

«Подразделения Народной милиции Луганской народной республики при поддержке вооруженных сил Российской Федерации, завершив зачистку от националистов населенного пункта Попасная, прорвали глубоко эшелонированную оборону противника и вышли на административную границу Луганской народной республики»,— сообщил во вторник утром официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Полный контроль над Луганской областью имеет важное символическое значение для Москвы, так как это одна из задач начатой 24 февраля российской «специальной военной операции». В то же время украинская сторона не подтвердила заявление Минобороны РФ. В частности, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона сообщил, что украинские войска «отошли от Попасной на более укрепленные позиции, при этом оборона крепкая и прорывов нет». В Генштабе Украины напрямую слова российских военных не комментировали, однако сообщили вечером, что «враг атакует в районах населенных пунктов Нижнее, Тошковка, Орехово Луганской области; успеха не имеет». Все три населенных пунктах находятся в пределах административных границ Луганской области, восточнее Попасной. В вечерней сводке Минобороны РФ Луганская народная республика не упоминалась.

На фоне непрекращающихся боев в Киеве продолжают верить в победу, надеясь на бесперебойное поступление помощи извне. «В первые месяцы войны победа для нас выглядела как вывод российских войск на позиции, которые они занимали до 24 февраля, и оплата нанесенного ущерба. Сейчас, если мы будем достаточно сильны на фронте и выиграем битву за Донбасс, что будет иметь решающее значение для последующей динамики войны, победой для нас в этой войне будет освобождение остальных наших территорий»,— сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью британской газете Financial Times. В то же время он признал, что слишком большие жертвы могут вынудить Украину к переговорам, но в этом случае Киев хотел бы «подойти к неизбежному моменту с самыми сильными картами». По словам господина Кулебы, для победы союзники Украины должны лишить Россию доходов от нефти и газа, а также сделать более оперативными и стабильными поставки оружия. Он также подчеркнул, что для Украины было бы важно получить статус кандидата в ЕС в июне. «Если мы не получим статус кандидата, это означает только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать»,— подчеркнул он.

Есть вероятность, что пожелания Киева будут услышаны. Во вторник в Европейской комиссии подтвердили, что получили от Украины вторую часть ответов анкеты-опросника, которую необходимо заполнить для рассмотрения статуса кандидата на членство в ЕС. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским по видеосвязи пообещала, что «Европа намерена принять свое решение в июне». Об ускоренной процедуре получения Киевом статуса кандидата в ЕС говорил в понедельник и президент Франции Эмманюэль Макрон, однако он подчеркнул, что «потребуются годы, а вполне вероятно, и десятилетия, чтобы Украина действительно могла бы присоединиться к Евросоюзу».

В плане поставок оружия в Киев поступают более обнадеживающие и однозначные заявления. «Мы поддерживаем Украину морально, в финансовом и военном отношении — оружием. Не может быть, чтобы границы в Европе передвигали с помощью насилия»,— сказал в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции с президентом Макроном в Берлине. За день до этого вопрос поставок оружия обсудила в Киеве спикер немецкого Бундестага Бербель Бас, а во вторник прибывшая в украинскую столицу глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Это первый визит представителя германского правительства на Украину. Напомним, что еще в середине апреля в Киев хотел приехать президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, но украинские власти отменили визит, сославшись на его тесные связи с РФ. После этого канцлер Шольц дал понять, что не собирается ехать в Киев из-за истории с президентом. 5 мая состоялась беседа президентов Штайнмайера и Зеленского, после которой обе стороны сообщили, что все проблемы устранены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра

Фото: Reuters Президент Украины Владимир Зеленский, глава МИД ФРГ Анналена Бербок и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра

Фото: Reuters

Вместе с госпожой Бербок в Киев приехал и глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра. До официальных переговоров они уже традиционно для визитов иностранных делегаций посетили Ирпень и Бучу, где погибли десятки мирных граждан. Киев тогда обвинил Москву в «военных преступлениях», а Россия заявила о «провокациях и фейках». «Наш долг перед жертвами — не только чтить их память»,— сказала Анналена Бербок. По ее словам, Германия предоставит средства для работы украинских прокуроров, которые будут расследовать преступления, в том числе факты сексуального насилия, совершенного во время боевых действий, о чем также говорят международные организации. Сообщила госпожа Бербок и о грядущих поставках Украине «современных танков и гаубиц». «Германия и Нидерланды смогут сообща поставить эти гаубицы, потому что одна страна не может поставить все, поскольку у нас самих их недостаточно. Но Германия предоставит семь (гаубиц.— “Ъ”), и мы сейчас начнем обучение, которое необходимо для этого»,— сказала министр. Она также пообещала, что Германия сведет свою зависимость от энергоносителей из России «до нуля — и так будет всегда». «Мой посыл ясен: Украина может рассчитывать на нашу поддержку — не только военную, не только сегодня. Мы также будем там, когда эта война закончится, когда Владимир Путин не достигнет своей цели, когда Украина будет строить свое будущее в условиях свободы»,— написала Анналена Бербок в Twitter по итогам переговоров с Владимиром Зеленским.

Визиты глав МИДов Германии и Нидерландов, а также спикера Бундестага на Украину — не единственные за последние дни. Напомним, что 8 мая Ужгород посетила жена президента США Джил Байден, а Киев — премьер-министры Канады и Хорватии Джастин Трюдо и Андрей Пленкович. 9 мая председатель Европейского совета Шарль Мишель неожиданно прибыл в Одессу, где обсудил с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем возможности экспорта украинского зерна в ЕС и другие меры по поддержке Киева. Часть встречи пришлось провести в бомбоубежище из-за обстрела города. Украинские власти сообщили о гибели одного человека и разрушении торгового центра. В Москве эти атаки не комментировали, но особо остановились на ситуации вокруг острова Змеиный, контроль над которым пытался вернуть Киев, чтобы разблокировать морской путь из Одессы для отправки зерна и получения оружия. «Бездумная пиар-акция киевского режима по захвату острова Змеиный в канун Дня Победы привела к бессмысленной гибели более пяти десятков украинских боевиков и военнослужащих элитных подразделений ВСУ, потере четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов»,— заявил во вторник вечером Игорь Конашенков.

О важности возвращения на мировой рынок украинского зерна упомянул во вторник и президент США Джо Байден. «Украина располагает 20 млн тонн зерна в своих хранилищах. Мы изучаем способы, каким образом вернуть это зерно на мировой рынок и тем самым добиться снижения цен»,— сказал он. Накануне президент Байден выразил мнение, что у президента России Владимира Путина «в настоящий момент нет выхода» из конфликта на Украине. На встрече с представителями Демократической партии он сказал, что пытается «понять, что с этим делать».

Со своей стороны директор Национальной разведки США Аврил Хейнс заявила во вторник на слушаниях в Конгрессе, что США не видят в краткосрочной перспективе «жизнеспособного продолжения переговорного процесса» между Москвой и Киевом. По ее словам, российские власти готовятся к затяжному конфликту на Украине и рассчитывают на достижение целей за пределами Донбасса. Разведка США считает, что непосредственными целями военной кампании РФ остаются установление контроля над Донбассом «с буферной зоной», окружение наиболее боеспособных частей украинских войск к западу от него, удержание Херсона, наземного коридора между Крымом и Донбассом, источниками водоснабжения Крыма. «Мы также видим признаки того, что российские военные хотят расширить наземный коридор до Приднестровья. Хотя российские силы в состоянии достичь большей части этих краткосрочных целей в ближайшие месяцы, мы полагаем, что они не смогут пробить наземный коридор, который протянется в Приднестровье и будет включать Одессу, без проведения той или иной формы мобилизации»,— сказала она. Госпожа Хейнс также подчеркнула, что США не хотят довести дело до третьей мировой войны, но назвала возможные точки эскалации: попытки РФ «помешать западным военным поставкам на Украину, реагирование на экономические санкции или угроза режиму изнутри». В то же время в Вашингтоне дают понять, что США не намерены отказываться ни от политики санкций в отношении РФ, ни от расширения военной помощи Киеву.

Марианна Беленькая