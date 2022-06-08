Премиум съехал на минимум

300 2 мин. ...

На долю премиум-сегмента пришлось только 5% всех автомобилей, проданных в России в мае, против традиционных 9–10%. Основу сегмента составляли немецкие Mercedes-Benz и BMW, прочие европейские марки, а также японский Lexus, корейский Genesis и машины General Motors (GM). Всех этих брендов, за исключением Genesis, коснулись санкционные ограничения, а GM и вовсе ушла из РФ после введения ограничений на поставки. Аналитики отмечают, что их склады пустеют и доля премиума продолжит падать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По итогам мая в РФ было реализовано 1,5 тыс. новых премиальных автомобилей, подсчитали в «Автостате», используя данные АО «Электронный паспорт» (ЭПТС). Это на 89% меньше, чем годом ранее, и на 45% меньше, чем в апреле. Таким образом, на их долю пришлось 5,3% от всех проданных за месяц легковых автомобилей, тогда как традиционно премиум-сегмент составлял 9–10% российского рынка.

Это первый месяц, когда премиальный сегмент рынка сжался почти вдвое. В «Автостате» указывают на то, что почти весь премиум-сегмент состоит из марок, которые приостановили поставки автомобилей в РФ. Традиционно отечественные марки не выпускают такие автомобили, а лидерами в премиуме всегда были немецкие марки. По итогам 2021 года доля BMW на российском авторынке составила 2,8%, продано 46,8 тыс. машин (без учета Mini), Mercedes-Benz — 2,6% (43 тыс. машин). Это сопоставимо с долей массового Volkswagen (3,3%). В январе—марте BMW сократил продажи на 23%, до 8,4 тыс. штук (доля рынка — 3%), Mercedes-Benz — на 39%, до 6,9 тыс. штук (доля 2,5%). На остальные бренды приходилось меньше продаж, но в основном это были европейские Audi, Porsche, Volvo и другие, японский Lexus и американские Cadillac и Chevrolet.

Проблемы с поставками машин в Россию были связаны с началом военных действий на Украине, после чего в первые недели конфликта бренды начали приостанавливать производство и импорт в РФ. Изначально причиной был лишь логистический кризис. Но в марте США запретили поставлять в РФ автомобили — в стране выпускаются также BMW X серии и Mercedes GL, а также Cadillac и Chevrolet, принадлежащие General Motors. Затем санкции ЕС затронули поставки в Россию машин дороже €50 тыс., а японские — дороже ¥6 млн (см. “Ъ” от 17 и 29 марта).

Источники “Ъ” рассказывают, что Mercedes-Benz не отгружает автомобили со склада в РФ дилерам из-за опасения вторичных санкций (“Ъ” направил запрос в компанию). General Motors в итоге полностью ушла с рынка РФ (см. “Ъ” от 19 апреля). Пока совсем не затронули ограничения только корейский Genesis, однако это не отменяет логистических сложностей.

Продажи в массовом сегменте также продолжают падать. В мае реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей, по данным АЕБ, сократилась на 83,5%, до 24,3 тыс. единиц (см. “Ъ” от 6 июня). Падение углубляется: в апреле оно составляло месяц к месяцу 78,5%, в марте — 62,9% (о ситуации на смежном рынке автокредитования см. стр. 8).

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что сборка в РФ была только у Mercedes-Benz и BMW, соответственно, и их складские запасы оказались больше, чем у других марок. Однако в целом у массовых брендов объемы машин были несопоставимо больше, а во время всплеска спроса в марте как раз активно разбирали именно премиальные автомобили, «их клиенты понимали, что деньги есть и сейчас будет дешевле, чем когда-нибудь, а машин может потом вовсе не быть», говорит он. Доля премиальных марок продолжит падение из-за внешних факторов, считает аналитик, тогда как склады в массовом сегменте в какой-то мере пополняются за счет китайских марок и традиционно отечественных производств.

Ольга Никитина