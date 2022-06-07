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Коммерсантъ FM
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Уголь приоритетом не вышел

Погрузка в Кузбассе на сети ОАО РЖД упала на 9%

Железнодорожная погрузка угля из основного добывающего региона РФ Кузбасса падает на фоне снижения привлекательности северо-западного экспортного направления и дефицита пропускной способности на востоке при росте конкуренции с другими грузами. За пять месяцев снижение составило 8,7%. В ОАО РЖД подчеркивают, что текущий режим призван поддержать лишившиеся рынков сбыта предприятия центра и северо-запада РФ, направляя их продукцию на восток. Но угольщики призывают вернуть приоритет своей продукции на этом направлении, а в целом на сети ввести квоты на перевозки, под которые адаптировались бы производственные планы предприятий.

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Погрузка угля в Кузбассе в январе—мае сократилась на 8,7% к тому же периоду 2021 года, до 91,5 млн тонн, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра угольной промышленности Кузбасса Олега Токарева. Согласно его презентации, сильнее всего сократилась отгрузка на экспорт, в том числе в западном направлении на 14%, до 31,2 млн тонн, в восточном — на 12%, до 18,9 млн тонн. При этом статистика Кузбасса, которую видел “Ъ”, в плане погрузки на порты северо-запада выглядит еще хуже: по итогам пяти месяцев снижение составило 19,9%, до 16,1 млн тонн.

Доля Кузбасса в добыче угля в России составляет 55%, в российском экспорте угля — 62% (по итогам 2021 года). По прошлогодним поручениям президента в 2022 году на восток должно быть вывезено из региона 58 млн тонн угля. По итогам пяти месяцев, сообщалось в материалах Кемеровской области (“Ъ” видел документ), отставание составляло 5,85 млн тонн, или 24% от плана за этот период.

Причиной для этого стали не только общие серьезные проблемы с экспортом российского сырья, возникшие из-за западных санкций и логистического коллапса на фоне военных действий на Украине.

Связанный с последними кризис, в том числе на потребительских рынках, привел к тому, что уголь перестал быть приоритетным экспортным грузом.

В марте были отменены правила недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре Восточного полигона. Их заменили временные правила очередности перевозок грузов (см. “Ъ” от 9 и 15 марта), в результате чего приоритет перевозок экспортного угля из Кузбасса и ряда других регионов снизился относительно неугольных грузов. По прогнозу Кемеровской области, по итогам года отставание от плановых объемов железнодорожного экспорта из региона на восток может составить 25,1 млн тонн.

В ОАО РЖД “Ъ” сообщили, что прилагают «все возможные усилия» по обеспечению перевозок всех заявляемых грузов. «Новые временные правила уже создали возможности для вывоза продукции почти 700 предприятий Центрального и Северо-Западного регионов страны, которые планировали частично или полностью остановить свое производство в условиях закрытия западных рынков сбыта,— подчеркнули в монополии.— По нашим оценкам, это позволило сохранить работу для более чем 300 тыс. человек».

По итогам заседания рабочей группы «Энергетика» при Госсовете 7 июня, сообщила пресс-служба правительства Кемеровской области, губернатор Сергей Цивилев призвал вернуть закрепленную в ПНД методику планирования вывоза угля из Кузбасса, разработанную Минэнерго.

При этом он уточнил, что нужно определить квоты для провоза разных видов грузов по железной дороге на вторую половину 2022 года и на 2023 год, чтобы предприятия могли выстраивать производственные планы под эти квоты. «Все виды грузов будут рассмотрены, так как нужно понимать, кто куда может проехать,— цитирует замминистра энергетики Сергея Мочальникова "Интерфакс".— И на востоке, и на западе, и на юге. Там много вопросов требует рассмотрения — работа портов, работа подвижного состава, фрахт кораблей, у кого что свободно».

Экспорт российского угля в апреле упал более чем на 20%

По итогам года, полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, экспорт угля значимо сократится: при закрытии северо-западного направления переориентация на восток не идет теми темпами, которыми ожидалось. Сейчас у ОАО РЖД появляется хорошая мотивация везти уголь на дальние расстояния (с 1 июня до 31 августа отменена скидка 60% к тарифу при перевозке угля на расстояние свыше 3–3,5 тыс. км, см. “Ъ” от 29 мая), отмечает эксперт, и, возможно, в июне часть майского отставания будет наверстана, однако это не меняет того, что на Восточном полигоне «системные проблемы с инфраструктурой, а на него теперь переключились все грузы, не только угольные».

Наталья Скорлыгина

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