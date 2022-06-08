Народный фронт сформирует тыл

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Во вторник Общероссийский народный фронт презентовал проект по сбору средств для поддержки военных Донецкой и Луганской народных республик. Через него граждане России смогут помогать бойцам военной экипировкой, техническими средствами типа раций и коптеров или просто перечислять деньги на их приобретение. Фронтовики уверяют, что у российской армии проблем с обеспечением нет, а помощь нужна только «народной милиции» республик, за снаряжение которой отвечают их государства. Эксперты считают, что через ОНФ российские власти пытаются поставить под контроль субкультуру особенно активных сторонников ДНР и ЛНР, а также укрепляют ряды своих сторонников в республиках, которые в будущем могут стать российскими избирателями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Во вторник на площадке МИА «Россия сегодня» Общероссийский народный фронт (ОНФ) презентовал свой новый проект по сбору средств на военную экипировку бойцов Луганской и Донецкой народных республик: для этого создан специальный сайт. На нем все желающие могут пожертвовать деньги на квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежду, обувь, медицинские товары. Если у граждан есть подобные вещи, приобретенные самостоятельно, они могут передать их в региональные отделения фронта. К проекту привлечены военные корреспонденты российских СМИ: Александр Коц («Комсомольская правда»), Ирина Куксенкова («Первый»), Илья Ушенин (НТВ) и другие. Именно они в конечном счете и отвечают за трату собранных денег. Напомним, что ОНФ является общественным движением, курируемым внутриполитическим блоком администрации президента. Уставным лидером организации является президент России Владимир Путин.

В ходе мероприятия глава исполкома ОНФ Михаил Кузнецов продемонстрировал небольшой ролик. На нем боец в камуфляже держит в руках небольшой дрон: «Это мечта кого? Мечта артиллеристов». После этого герои ролика поясняют, что с помощью беспилотников военные могут корректировать огонь и более эффективно уничтожать «живую силу и технику противника».

«Любая ваша помощь очень нужна парням на передовой. Ребята умирают за право быть русскими, за нашу свободу, право быть русскими. Давайте поддержим их, поможем. Они, конечно, победят, но с нашей помощью сделают это быстрее и с меньшим потерями»,— поясняет господин Кузнецов.

Отвечая на вопрос “Ъ”, он также заявил, что сбор никак не связан с какими-то проблемами со снабжением российской армии: средства нужны именно для экипировки бойцов ДНР и ЛНР, так как их обеспечение лежит на республиках. «Там нет катастрофы. Но срок жизни коптера два дня. Это не самые богатые государства. Они не могут бесконечно восполнять эти поставки»,— утверждает фронтовик.

Сбор средств на нужды военных подразделений народных республик Донбасса с начала спецоперации ведут многие активисты и Telegram-каналы. Например, регулярно публикует реквизиты для фронтовых закупок блогер Борис Рожин (более 680 тыс. подписчиков Telegram). Судя по постам, к нему обращаются офицеры ДНР и ЛНР с просьбой помочь в приобретении экипировки и обмундирования: квадрокоптеров, бронежилетов, тепловизоров и проч. Telegram-каналы «Росич» (89 тыс.) и «Romanov Лайт» (48 тыс.) проводят аналогичные сборы для нужд подразделений Росгвардии. Они регулярно публикуют письма-благодарности от руководства силовой структуры. Собирают средства и многие анонимные каналы, например, «Военный осведомитель» (450 тыс.), «Повернутые на войне» (402 тыс.) и другие.

Политолог Алексей Макаркин поясняет, что восемь лет назад вокруг поддержки ЛНР и ДНР сложилась «целая субкультура». Именно ее представители и занимались сбором на военную помощь бойцам республик. Сейчас, в рамках новой государственной политики, эта субкультура получает официальный статус, поясняет эксперт. Он считает, что функция ОНФ не только в том, чтобы поддерживать эту инициативу, но и в том, чтобы ее контролировать: «Раньше сбором средств занимались разные люди, по-разному относящиеся к российской власти, в том числе и с позиций военного радикализма. ОНФ — близкая к государству структура и может обеспечить подконтрольность».

Политолог Владимир Шемякин полагает, что проект ОНФ направлен на укрепление рядов сторонников наших властей в ДНР и ЛНР, «которые могут со временем стать российскими избирателями». Реализация инициативы через ОНФ, по мнению господина Шемякина, позволит официальным властям «дистанцироваться» от нее и одновременно «посмотреть на реакцию общества и степень поддержки».

Андрей Винокуров, Кира Хейфец, Андрей Прах