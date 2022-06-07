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Коммерсантъ FM
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Строили, строили, наконец построгили

Дмитрия Михальченко предложили приговорить к 20 годам колонии за Ново-Огарево

К 20 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 1 млн руб. гособвинение попросило приговорить бывшего генерального директора холдинга «Форум» петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко в ходе прений во 2-м Западном окружном военном суде, где рассматривается уголовное дело о хищении 1,2 млрд руб. при строительстве и реконструкции президентской резиденции в Ново-Огарево. Бывшему директору ФГУП «Атэкс» Федеральной службы охраны (ФСО) России Андрею Каминову прокурор предложил назначить 18 лет колонии общего режима, а остальным подсудимым — от до 8 лет общего режима до 17 лет строгого. Фигуранты этого громкого дела отказываются признавать вину.

Дмитрию Михальченко прокурор предложил вынести суровый приговор

Дмитрию Михальченко прокурор предложил вынести суровый приговор

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Дмитрию Михальченко прокурор предложил вынести суровый приговор

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Прошу суд признать Михальченко виновным и назначить ему наказание по совокупности преступлений, с учетом предыдущего приговора, в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в размере 1 млн рублей»,— заявил в ходе прений сторон, проходящих во 2-м Западном окружном военном суде, представитель Главной военной прокуратуры. Напомним, что в декабре 2018 года господин Михальченко за контрабанду элитного алкоголя был приговорен Басманным судом Москвы к четырем годам семи месяцам лишения свободы. Экс-директора ФГУП «Атэкс» Андрея Каминова гособвинитель просил отправить в колонию общего режима на 18 лет со штрафом в 1 млн руб. Бывшего руководителя компании «Стройфасад» Сергея Литвинова представитель надзорного ведомства предложил приговорить к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 1 млн руб., экс-начальника службы инженерно-технического обеспечения ФСО генерал-майора Игоря Васильева — к 8,5 года колонии общего режима и 800 тыс. руб. штрафа, а бывшего гендиректора компании «Климат проф» Бориса Мальцева — к 8 годам колонии общего режима и 800-тысячному штрафу.

Как ранее сообщал “Ъ”, по данным следствия, в декабре 2012 года ФСО России заключила с ФГУП «Атэкс» контракт на 5,7 млрд руб. На эти деньги в 2014 году в Ново-Огарево планировалось возвести дом приемов, гостиницу со спортивным залом, комендатуру, гараж, ангар для хранения парковой техники, контрольно-пропускной пункт и котельную. Авансовый платеж субподрядчику, в качестве которого выступал «Стройфасад», был перечислен в размере 2,6 млрд руб. Затем сроки строительства не раз переносились, а часть выделенных на работы средств, по версии следствия, была перечислена со счетов «Атэкса» и «Стройфасада» фирмам-однодневкам, обналичена и использована фигурантами «по собственному усмотрению».

Изначально следствие оценивало причиненный хищениями ущерб в 225 млн руб., однако к концу следствия он возрос до 1,2 млрд руб.

Уголовное дело Главное следственное управление СКР возбудило в марте 2017 года по статьям «Организация преступного сообщества» (ст. 210 УК РФ) и «Растрата» (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Первыми фигурантами, получившими сроки по этому делу, стали бывший директор компании «Стройкомплект» Дмитрий Торчинский и топ-менеджер компании «Стройфасад» (входит в ГК «Балтстрой») Станислав Кюнер. В июле 2020 года их выделенные в отдельное производство дела были рассмотрены Мосгорсудом в особом порядке. Они получили пять и шесть лет колонии строгого режима соответственно. Обвинительным приговором по делу о хищениях в Ново-Огарево закончились судебные процессы и для топ-менеджеров компании «Климат Проф», входившей в холдинг «Балтстрой», Сергея Перевалова, получившего четыре года колонии общего режима, и Александра Родионова, осужденного на три года общего режима.

Более серьезным приговором закончился процесс в 235-м гарнизонном военном суде над бывшим замначальника отделения управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковником Алексеем Голохвостовым, показания на которого в рамках досудебных соглашений дали господа Торчинский и Кюнер. Задержанный в декабре 2020 года по обвинению в получении двух взяток в 2015 и 2016 годах в размере 20,7 млн руб. за то, чтобы не замечал хищений и ошибок при строительстве в Ново-Огарево, подполковник был приговорен 27 мая этого года к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 40,5 млн руб.

Юрий Сенаторов

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