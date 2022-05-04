Дмитрию Михальченко предъявили счет через партнеров

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Как стало известно “Ъ”, Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства имущества главы холдинга «Форум», петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко и аффилированных с ним лиц. В своем иске надзорное ведомство указало, что бизнесмен, пользуясь связями с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО) РФ, имел возможность получать бюджетные средства в рамках госконтрактов с целью «обогащения себя» и подконтрольных ему людей. В частности, суд конфисковал 100% долей в уставном капитале «Миграционного» и «Медицинского» центров, а также 460,4 млн руб., размещенных на банковских счетах ООО «Центрфинанс», одной из ключевых структур «Форума». Общая сумма изъятого составила почти 4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Михальченко (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Дмитрий Михальченко (в центре)

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ответчиками по иску Генпрокуратуры (ГП) являлись сам глава холдинга «Форум» Дмитрий Михальченко, а также Людмила Мурова, супруга экс-главы ФСО России Евгения Мурова, гендиректор морского перегрузочного комплекса «Бронка», отставной генерал КГБ Николай Негодов, ООО «Единый миграционный центр», ООО «Единый медицинский центр» и ООО «Центрфинанс».

В исковом заявлении Генпрокуратуры говорится, что Никулинский суд Москвы 8 июня 2021 года уже обратил в доход государства 90% долей ООО «Феникс», принадлежавших компании «Центрфинанс» (одна из ключевых структур в холдинге Дмитрия Михальченко), а также 10% долей, которыми в «Фениксе» владело ООО «Высота». Доказательств тому, что доли были приобретены на законные доходы, в соответствии с законодательством о противодействии коррупции представлено не было.

В ходе прежних судебных разбирательств, пришли к выводу в Генпрокуратуре, было установлено, что владелец АО «ХК "Форум"» Дмитрий Михальченко, имея тесные взаимоотношения с руководством ФСО России, использовал их для постоянного получения бюджетных средств при реализации госконтрактов с целью обогащения, как своего собственного, так и подконтрольных ему лиц. В частности, указала Генпрокуратура, господин Михальченко способствовал трудоустройству на должности директора и первого заместителя директора ФГУП «Атэкс» ФСО России Андрея Каминова и Станислава Кюнера, которые ранее работали в подконтрольных петербургскому миллиардеру компаниях. Те, считают в ГП, выполняли свои должностные полномочия в интересах Дмитрия Михальченко, Николая Негодова и их компаний (сами господа Кюнер и Каминов отрицают влияние господина Михальченко на свою карьеру). Генпрокуратура напомнила, что господа Каминов и Кюнер с 2008 по 2015 год заключили от имени ФГУП «Атэкс» с ФСО 23 госконтракта на объектах госвласти и 28 договоров на ремонтные, строительные и реставрационные работы с подконтрольными господину Михальченко компаниями. В результате АО «Балтстрой», ЗАО «Стройфасад» и ООО «Стройкомплект» получили по этим договорам более 33 млрд руб., что привело сами компании, а также ООО «Центрфинанс» Михальченко к незаконному обогащению. При этом часть этих средств — 13,3 млрд руб.— через «Центрфинанс» пошла на капитализацию «Феникса» и строительство морского перегрузочного порта Бронка в Санкт-Петербурге (обращены в доход государства). Напомним, что господа Михальченко, Каминов и Кюнер фигурируют в громком уголовном деле о хищении средств при реставрационных и строительных работах в президентской резиденции в Ново-Огарёво.

В иске также говорится, что с 2008 по 2015 год подконтрольное господам Михальченко и Негодову ООО «Центрфинанс» приобрело «Единый медицинский центр», а близкий им человек стал учредителем «Единого миграционного центра». Обе организации, считают в ГП, использовались для «противоправного смешения денежных средств компаний холдинга "Форум" в целях сокрытия их незаконного происхождения и последующей легализации». По подсчетам надзорщиков, за 2014–2016 годы «Медицинский центр» перевел всю свою прибыль в размере 3,4 млрд руб. на счета «Центрфинанса», а «Миграционный центр» с 2011 по 2016 год сгенерировал у себя 9,5 млрд руб., которые затем перечислил другим компаниям «Форума». Примечательно, что «Центрфинанс» вошел в «Миграционный центр» в июне 2018 года, внеся в уставный капитал организации 990 тыс. руб., став при этом владельцем 99% его долей, что было несоизмеримо со стоимостью центра на 2018 год, которая оценивалась в 5,4 млрд руб.

Генпрокуратура также указала, что в связи с уголовным преследованием главы «Форума», чтобы избежать взыскания принадлежащего им имущества, господа Михальченко и Негодов в 2017 году решили якобы избавиться от своих активов — целого ряда компаний. С этой целью, говорится в иске, господин Михальченко, будучи под стражей в СИЗО «Лефортово», выдал своей супруге и одной из сотрудниц АО «Балтстрой» доверенности на распоряжение имуществом. Например, 30 июня 2017 года активно принимавшая, по данным ГП, участие в сокрытии и легализации имущества Михальченко и Негодова Людмила Мурова заключила с ними договор купли-продажи 50% «Инвест-Капитала», который впоследствии передала в собственность ООО «УК "Бронка Групп"». Позже по аналогичной схеме господин Михальченко 14 сентября 2017 года через свою супругу передал в собственность господину Негодову и Людмиле Муровой 50% уставного капитала компании «Сторент». Они же позже передали их той же «УК "Бронка Групп"», владельцами которой выступали Людмила Мурова, ее внук, Николай Негодов и его дочь. При этом выбор госпожи Муровой, как говорится в исковом заявлении, был обусловлен тем, что она была супругой экс-директора ФСО России, с которым Михальченко и Негодов «находились в давних и личных отношениях».

В итоге, решила Генпрокуратура, передача «Медицинского» и «Миграционного» центров во владение «Центрфинансу» дала возможность Дмитрию Михальченко не только избежать обращения взыскания на имущество, но и недобросовестно извлекать от их эксплуатации незаконный доход.

Получить комментарий от защиты ответчиков не удалось. Ранее они говорили, что никаких признаков коррупции в указанных сделках быть не может, поскольку речь идет не о госслужащих. Как бы то ни было, иск Генпрокуратуры был удовлетворен судом в полном объеме.

Юрий Сенаторов