Отчетность сдают мимо бренда

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«Большая четверка» аудиторов в России, оставшаяся без брендов и ресурсов материнских компаний, может лишиться части клиентов. Другие участники рынка отмечают, что стали получать в разы больше запросов от их клиентов на проведение аудиторских проверок по МСФО. Эксперты полагают, что прежде дорогие услуги «большой четверки» включали плату за бренд, необходимый при выходе на зарубежные рынки. Теперь эта потребность фактически сошла на нет, однако они сомневаются, что лидеры рынка сразу потеряют крупнейших клиентов – прежде всего уйдут компании второго эшелона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Как показал опрос крупных аудиторских компаний, в последнее время они получают много запросов на коммерческие предложения от клиентов «большой четверки» — больше, чем в 2021 году. Гендиректор «Пачоли» Светлана Романова отмечает, что потенциальные клиенты при проведении конкурсных процедур «рассматривают предложения других аудиторов, хотя качественные критерии конкурсов пока остаются "заточенными" под "большую четверку"».

Как отмечает гендиректор «Русаудита» Евгений Самойлов, «поступают запросы от средних компаний с выручкой более 10 млрд руб. из различных отраслей, в том числе телекоммуникации, машиностроение и потребительские сектора». По его словам, в основном речь идет об аудировании отчетности по МСФО, но есть и пакетные запросы МСФО+РСБУ. По оценке господина Самойлова, количество запросов увеличилось примерно в полтора раза по сравнению с прошлым годом.

Дело в том, что изменились потребности клиентов аудиторов. Так, по словам Евгения Самойлова, раньше инвестбанкиры рекомендовали иметь аудиторские заключения компаний именно «большой четверки» для проведения IPO и выпуска облигаций, однако сейчас у этого сегмента «мало перспектив». Управляющий партнер «Докар-консалтинг» Владислав Карастелин добавляет, что компании были вынуждены заверять отчетность у «большой четверки» и при работе с банками, но сейчас кредитные организации рассматривают возможность изменения требований к аудиту отчетности за 2022 год.

В компаниях «большой четверки» не ответили на запросы “Ъ”. Другие участники рынка подчеркивают, что при работе с «большой четверкой» клиентам всегда приходилось «переплачивать за бренд». Господин Самойлов отмечает, что ставка человеко-часа в «большой четверке» составляла около 6 тыс. руб., в то время как у даже крупных российских аудиторов она была около 3 тыс. руб. Управляющий партнер ФБК Алексей Терехов считает, что цена аудита от компаний «большой четверки» была выше на 20–35%, чем у компаний из топ-20. Однако, по словам эксперта, качество аудита как конечного продукта у всех аудиторов примерно одинаковое, так как проведение проверок стандартизировано и «общая квалификация аудиторов идентична».

В то же время участники рынка сходятся во мнении, что у конкурентов «большой четверки» хватит ресурсов и компетенций для проведения аудита только части новых клиентов. Как отмечает Алексей Терехов, количество аудиторов в «большой четверке» исчисляется тысячами, тогда как в альтернативной «десятке» игроков работают по несколько сотен специалистов, в «двадцатке» — до сотни. Этого достаточно, чтобы «проводить аудит средних компаний, но не для крупнейших».

По данным List-Org, численность сотрудников в группах компаний «Деловые решения и технологии» (ранее «Делойт энд Туш»), «Центр аудиторских технологий и решений» («Эрнст энд Янг») и «Технологии доверия» («ПрайсвотерхаусКуперс») на начало года составляла 1,5–2 тыс. человек. В группе компаний КПМГ количество сотрудников превышало 3,5 тыс. человек. Для сравнения, численность персонала в ФБК более 200 человек, в «Русаудите» — почти 200 человек, в группах компаний «Финэкспертиза» и «Пачоли» — до 150 сотрудников.

Кроме того, у менее крупных аудиторов не всегда есть профильные специалисты по определенным отраслям, добавляет внимание Алексей Терехов. По словам Владислава Карастелина, возможен сценарий, когда часть средних клиентов уйдет к аудиторам второго эшелона, в то время как крупные игроки продолжат работу с аудиторами из «большой четверки». Согласно раскрытию информации, крупные эмитенты в этом году либо сохранили прежних аудиторов («Норильский никель», ВТБ, «Северсталь», «РусГидро», НОВАТЭК, Россельхозбанк), либо сменили их на другие компании также из «большой четверки», как, например, сделали Сбербанк и «Квадра».

Юлия Пославская