Аудиторы соображают троих

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Небольшие аудиторские фирмы нашли способ остаться на рынке, несмотря на изменившиеся требования по числу аудиторов. Они нанимают сотрудников за небольшую плату для формального присутствия в штате. Профильная саморегулируемая организация (СРО) планирует более строго проверять фирмы. Эксперты предупреждают, что в случае «вскрытия фиктивного участия» аудитор может лишиться аттестата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” участники аудиторского рынка, в преддверии вступления в силу соответствующей нормы закона о трех аудиторах в штате по основному месту работы (ОМР) небольшие аудиторские компании стали активно искать недостающие кадры «на условиях формального присутствия». По данным профильной СРО ААС, на сегодняшний день на рынке порядка 1,5 тыс. компаний не соответствуют данному требованию.

Участники рынка рассказывают, что нанимают «формальных» сотрудников при помощи рассылок: компания ищет аудитора «в штат по основному месту работы для сохранения стажа». При этом возможна удаленная работа, следует из писем. По словам гендиректора «ФБК Поволжье» Сергея Никифорова, выполнять полноценную аудиторскую работу удаленно сотрудник не может, так как необходимо как минимум выезжать на инвентаризацию и проверять подлинность документов, которые были высланы в электронном виде.

По данным СРО, в целом на аудиторском рынке на данный момент числится более 3 тыс. аудиторских организаций. В реестре СРО состоят почти 17 тыс. аудиторов, из которых более трехсот работают индивидуально.

Требование о наличии в штате аудиторской организации не менее трех аудиторов по ОМР содержалось в поправках к закону «Об аудиторской деятельности», принятых Госдумой летом прошлого года. Норма вступает в силу с 1 июля 2022 года.

По замыслу новое требование направлено на повышение качества аудита. Собеседник “Ъ” на аудиторском рынке поясняет, что для проведения аудита необходимо как минимум три человека, так как один сотрудник отвечает за руководство проверкой, а двое и более проводят непосредственно аудит.

Гендиректор АК «Универс-Аудит» Дмитрий Лимаренко отмечает, что обычно аудиторские компании, которые не имеют трех аудиторов в штате по ОМР, проводили обязательный аудит небольших или средних региональных организаций с выручкой до 800 млн руб. в год, в том числе компаний с госучастием. «Если небольшие аудиторские компании с одним или двумя сотрудниками в штате будут проводить аудит по стандартам, то это окажется очень долго и дорого, дороже, чем у крупных компаний, поэтому, чтобы получить прибыль, такие аудиторские компании демпингуют и проводят формальный аудит»,— объясняет он.

Источник “Ъ” из числа аудиторов добавляет, что наем формального аудитора в штат поможет аудиторской компании сэкономить. За формальное присутствие в штате аудитору могут заплатить примерно 10–15 тыс. руб., в то время как средняя зарплата штатного аудитора в регионе составляет около 50 тыс. руб. «При этом компания получит подпись под заключением, а аудитор будет получать пассивный доход,— поясняют собеседники.— Но в такой ситуации у аудитора есть риск потерять аттестат, если его фиктивное участие вскроется».

Участники рынка считают, что некачественный аудит влечет серьезные риски. По словам собеседника “Ъ” на аудиторском рынке, в ситуации кризиса велика вероятность, что менеджмент захочет улучшить финансовые результаты компании «на бумаге», в том числе чтобы получить кредиты или государственные гранты, при этом «комфортные» аудиторы, которые выполняют не все процедуры, могут просто не заметить, что у компании есть проблемы. Для компании это может значить потенциальное банкротство, а для контрагентов риск невозврата.

Между тем норма о трех аудиторах в штате поможет избавиться лишь от части недобросовестных компаний, в то время как с недобросовестными аудиторами, которые смогли остаться, придется бороться саморегулируемой организации, считают участники рынка. По словам главы СРО Ольги Носовой, норма о трех аудиторах в штате по ОМР приведет к тому, что рынок покинут компании, которые не соответствуют данному требованию,— их примерно 40%. При этом с уходом этой части компаний снизится нагрузка на СРО, и она продолжит проводить контроль качества, ставя задачу в первую очередь бороться с «комфортными» аудиторскими организациями.

Юлия Пославская