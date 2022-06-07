Вагонные споры — не последнее дело

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С семи до пяти с половиной лет снизил Московский городской суд срок заключения бывшему генеральному директору ПАО «Трансфин-М» Дмитрию Зотову, осужденному в ноябре прошлого года за особо крупное мошенничество. Господин Зотов, входящий в так называемый лондонский список уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, в июне 2020 года вернулся в Россию в расчете на снисхождение суда, который не счел это основанием для смягчения приговора. Отметим, что в отношении осужденного расследуется еще одно уголовное дело.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Зотов получил скидку, но не свободу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Зотов получил скидку, но не свободу

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Разбирательство по уголовному делу Дмитрия Зотова и его сообщницы— экс-заместителя гендиректора «Трансфин-М» Елены Сергеевой завершилось в Никулинском райсуде Москвы в ноябре 2021 года. Оба были признаны виновными в хищении у своей компании в 2018 году, незадолго до ее продажи, 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые оформили под видом передачи этих вагонов в лизинг с правом последующего выкупа аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив». Следствие посчитало, что хотя вагоны и поступили в собственность компании Дмитрия Зотова, деньги за них ПАО так и не получило, поскольку все документы, подтверждающие оплату, были подложными. В связи с этим бывшего гендиректора «Трансфин-М» как и его заместителя признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество), назначив им семь и пять лет соответственно.

Но если женщине отсрочили исполнение приговора до достижения ее дочери 14-летнего возраста, то Дмитрия Зотова заковали в наручники в зале суда. Он и его защитники обжаловали приговор в апелляционной инстанции.

Выступая в Мосгорсуде, адвокаты осужденного настаивали на том, что дело их подзащитного относятся не к уголовному, а гражданско-правовому спору. По версии защиты, вменяемые в вину Дмитрию Зотову сделки проходили в соответствии со всеми корпоративными процедурами (их завизировали в ревизионной комиссии и службе безопасности) и с ведома акционеров компании, которая от них получила прибыль. При этом, правда, члены кредитного комитета Сбербанка, в котором находились счета ПАО, о сделках с «Инвестактивом» уведомлены не были и согласие с их условиями не давали. Экспертиза же показала, что вагоны были проданы подозрительно дешево.

Адвокаты в свою очередь отмечали, что при передаче «Инвестактиву» в собственность тысячи вагонов на счета «Трансфин-М» поступили 2,5 млрд руб., после чего были подписаны соответствующие акты без каких-либо замечаний. Причем перечисление на счет ПАО этих средств, утверждали адвокаты, являлось адекватным возмещением цены вагонов.

При этом сам Дмитрий Зотов заявил, что именно он стал потерпевшим в результате этих сделок. «Еще до вступления приговора суда первой инстанции в законную силу тот же Никулинский суд постановил передать ПАО "Трансфин-М" тысячу вагонов, грубо проигнорировав факт оплаты за них более 2,5 млрд руб.»,— заявил осужденный. Его адвокат Роман Костенко попросил полностью оправдать предпринимателя.

Прокурор и представитель «Трансфин-М», признанного потерпевшей стороной, с этим категорически не согласились. Представитель ПАО Эдуард Исецкий заявил, что доказательств виновности Дмитрия Зотова более чем достаточно. По его словам, за пять заседаний суда апелляции было установлено, что документы, подтверждающие оплату вагонов, были сфабрикованы. По его словам, ООО «Инвестактив» с уставным капиталом всего 10 тыс. руб. не имело никаких оборотных средств для оплаты такого большого количества вагонов. А деньги, полученные за них по документам, принадлежали самой же «Трансфин-М». «Их вначале вывели из этой компании, потом через ряд притворных сделок прокрутили, а в конце концов зачислили на счет аффилированному господину Зотову общества,— утверждает адвокат Исецкий.— Их-то и перечислили потерпевшей компании в качестве оплаты». И это, утверждал адвокат, подтверждается всеми изученными в суде материалами.

По словам господина Исецкого, суд первой инстанции подробно их исследовал и пришел к однозначному выводу о виновности Дмитрия Зотова и Елены Сергеевой. При этом Эдуард Исецкий обратил внимание на то, что и в первой, и во второй инстанциях судьи не мешали господину Зотову и его адвокатам подробно излагать свою позицию, но переубедить судей и представителей потерпевшего им так и не удалось. Исходя из этого господин Исецкий просил оставить обвинительный приговор в силе. Выступавший в прениях прокурор с этим полностью согласился. Согласился с обвинением и апелляционный суд, но посчитал возможным снизить срок заключения фигуранту с семи до пяти с половиной лет. Защита собирается обжаловать это решение, а следствие — довести до суда еще одно уголовное дело, в соответствии с материалами которого, из «Трансфин-М» было выведено еще около 3,8 тыс. вагонов.

Алексей Соковнин