Совещательная оказалась вещательной

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Мосгорсуд назначил служебную проверку законности вынесения Никулинским райсудом Москвы приговора по делу бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, входившего в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, и его экс-заместителя Елены Сергеевой. Защита бизнесменов, осужденных за мошенничество на семь лет реально и пять лет условно, считает, что судья Константин Дубков во время написания приговора мог нарушить тайну совещательной комнаты, участвуя в это же время в двух других процессах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Зотов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Зотов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первое заседание по рассмотрению апелляционной жалобы адвокатов Дмитрия Зотова и Елены Сергеевой на приговор Никулинского райсуда Москвы состоялось 23 марта. Однако из-за того, что не все стороны успели ознакомиться с некоторыми документами, его практически сразу же перенесли. Но и в среду слушания завершились, едва начавшись. Защита Дмитрия Зотова представила Мосгорсуду данные о том, что при вынесении приговора суд первой инстанции мог нарушить тайну совещательной комнаты. В частности, по словам защищающего Дмитрия Зотова адвоката Романа Костенко, на сайте Никулинского райсуда была размещена информация о том, что судья Константин Дубков, находясь в совещательной комнате, принимал участие как минимум еще в двух судебных заседаниях. «Если факты подтвердятся, то это грубое нарушение уголовно-процессуального закона, которое должно стать прямым основанием для отмены приговора»,— заявил “Ъ” адвокат Костенко.

На сайте Никулинского райсуда действительно содержится информация, что 8 и 11 ноября 2021 года у судьи Константина Дубкова было назначено два заседания. В первом случае рассматривалось дело об административном нарушении компанией ООО «Текстима Экспорт Импорт ГМБХ», а во втором — в отношении некоего Медведева, обвинявшегося в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В совещательную комнату на вынесение приговора подсудимым Зотову и Сергеевой судья Дубков удалился 2 ноября, а огласил свое решение 12 ноября.

В итоге Мосгорсуд принял решение назначить служебную проверку в отношении судьи Константина Дубкова. Очевидно, что от ее итогов во многом и будет зависеть дальнейший ход судебного разбирательства в апелляционной инстанции.

Во всяком случае, представитель потерпевшей стороны — ПАО «Трансфин-М» — Эдуард Исецкий считает, что никаких других аргументированных доводов в пользу отмены или изменения приговора адвокаты осужденных так и не привели. «В апелляционной жалобе защита Зотова и Сергеевой, с одной стороны, просит о полном оправдании и отмене приговора, но вместе с тем говорит о слишком суровом наказании,— заявил “Ъ” господин Исецкий.— А что касается предположения о нарушении тайны совещательной комнаты, то это могла быть чисто техническая накладка. Например, судебные заседания на указанные оппонентами дни, скорее всего, были назначены еще до ухода судьи на приговор по делу Зотова, однако потом их наверняка перенесли на другие даты. Ну а если выяснится обратное, то это, безусловно, фундаментальное нарушение закона».

Напомним, что Дмитрия Зотова и Елену Сергееву признали виновными в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) — хищении у своей же компании «Трансфин-М» незадолго до ее продажи в 2018 году 1 тыс. грузовых вагонов стоимостью 2,8 млрд руб. Как установил суд, сделку обвиняемые провернули под видом передачи вагонов в лизинг с правом последующего выкупа по льготной цене аффилированному с господином Зотовым ООО «Инвестактив». В итоге все вагоны перешли новому собственнику, которого правоохранители называли в материалах дела аффилированным с бывшим топ-менеджером «Трансфин-М».

Отметим также, что Дмитрий Зотов некоторое время находился в международном розыске, скрываясь от уголовного преследования за границей. В Россию бизнесмен, входивший в «лондонский список» уполномоченного по защите прав предпринимателей Бориса Титова, добровольно вернулся 10 июня 2020 года авиарейсом из Риги, будучи уверенным, что арест ему не грозит. Тем не менее Хорошевский райсуд Москвы все же отправил бизнесмена в СИЗО.

Впрочем, вскоре последовало обращение по этому поводу господина Титова к президенту Владимиру Путину, и Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении. Под стражу его и его сообщницу взяли уже в зале суда.

Сейчас, по данным “Ъ”, в отношении Дмитрия Зотова столичная полиция завершает расследование еще одного уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Речь в нем идет также о сделке по продаже железнодорожных вагонов в 2017–2018 годах якобы через фирмы-прокладки. По версии следствия, ущерб от предполагаемой махинации составил более 1,1 млрд руб.

Олег Рубникович