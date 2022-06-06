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677,7 миллиарда рублей составил по итогам мая объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета. Это следует из сообщения Минфина о том, что в мае отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидавшегося объема составило 263,7 млрд руб. Ожидавшийся объем месяцем ранее был определен ведомством в 414 млрд руб.— из этого и следуют итоговые 677,7 млрд руб. Речь идет о доходах бюджета от превышения фактической цены на нефть ее базового уровня, который на 2022 год определен в $44,2 за баррель. Ранее на эти суммы Минфин покупал валюту и золото для резервов, сейчас это бюджетное правило не действует и все допдоходы могут использоваться на текущие расходы.