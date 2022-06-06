Пенсионерам предложили ипотеку

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В Замоскворецком суде Москвы прошли прения по делу совладельца и бывшего председателя совета директоров банка «Балтика» Олега Власова. Он обвиняется в хищении средств Первого русского пенсионного фонда (ПРПФ). Прокуратура предложила приговорить его к восьми годам лишения свободы. Для второй подсудимой — гендиректора компании «Эмпайр Траст» Анны Хохловой обвинение просит шесть с половиной лет колонии. Обоих финансистов гособвинитель считает членами преступной группы, которая выводила активы ПРПФ, используя редкий финансовый инструмент — ипотечные сертификаты участия. Сама схема, по данным следствия, заключалась в том, что ценные бумаги использовались в различных операциях в качестве залога. Например, по материалам дела, ликвидная недвижимость в подмосковной Жуковке была фиктивно заменена на не принадлежащие подсудимым здания кондитерской фабрики «Рот Фронт» в Замоскворечье. Защита считает, что обвинение построено на фальсифицированных доказательствах, а следствие было проведено с процессуальными нарушениями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Банкира Олега Власова обвинили в хищении пенсионных средств

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Банкира Олега Власова обвинили в хищении пенсионных средств

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Замоскворецкий суд рассматривает дело совладельца «Балтики» и главы «Эмпайр Траст» с марта 2021 года, в ближайшие дни подсудимые выступят с последним словом, а затем будет вынесен приговор. Прошедшие на днях прения затянулись на неделю. Выступая в ходе прений, гособвинитель попросил суд посчитать вину обоих подсудимых в хищении средств Первого русского пенсионного фонда (ч. 4 ст. 159 УК РФ) полностью доказанной и, соответственно, приговорить бывшего совладельца и председателя совета директоров банка «Балтика» Олега Власова как организатора преступления к восьми годам колонии. А его подельницу, Анну Хохлову, которая по мнению гособвинителя, была исполнителем хищений, суд, по мнению прокуратуры, должен приговорить к шести с половиной годам колонии.

Как ранее сообщал “Ъ”, расследование этого дела началось еще в 2017 году, спустя два года после краха «Балтики» и отзыва лицензии у ПРПФ, аффилированного с владельцами рухнувшего банка. Потерпевшим по делу был признан пенсионный фонд (АСВ закрыло его обязательства перед 150 тыс. клиентов).

По версии следствия, бывший председатель совета директоров «Балтики» Олег Власов, владевший 20% акций кредитного учреждения, создал преступную группу с целью хищения активов пенсионного фонда средств банка. В нее банкир, по материалам дела, вовлек других совладельцев кредитного учреждения — Василия Косолапова и Ольгу Черняк (оба числятся в розыске). Как говорится в деле, весной 2014 года, получив полную информация о «объемах пенсионных накоплений и резервах» ПРПФ, банкиры, опираясь «на личный авторитет и дружеские связи», решили создать схему хищения этих денег. Для выполнения своего плана организаторы, которые, по данным следствия, в качестве исполнителей смогли привлечь в том числе и госпожу Хохлову, использовали ипотечные сертификаты участия (ИСУ) — долгосрочный финансовый инструмент, доходность по которому обеспечивается ипотечными кредитами под залог недвижимости, выданными банком юридическим и физическим лицам. Как следует из материалов дела, доходность ИСУ «Высокий стандарт», с помощью которых и осуществлялась афера, были эмитированы компанией госпожи Хохловой, а банк «Балтика» гарантировал их активами долги 19 своих заемщиков. Официально предполагалось, что ПРПФ, скупив 146,8 тыс. сертификатов за деньги своих клиентов, за счет ликвидности бумаг мог бы хорошо заработать, однако этого не случилось, потому что залоги злоумышленниками, как считает следствие, были выведены. В частности, по данным правоохранителей, залоги были незаконно сняты с нескольких крупных объектов недвижимости в подмосковной Жуковке. А вместо них с помощью поддельных документов, по материалам дела, в списке недвижимости, которая обеспечивала доходность «Высокого стандарта», появился комплекс зданий кондитерской фабрики «Рот Фронт», который никогда не передавался «Балтике». Собственникам этих зданий из холдинга «Объединенных кондитеры» пришлось в 2017 году уже через суд доказывать свои права на недвижимость и снимать с нее арест.

В результате этих махинаций, считает следствие, 181,7 млн руб. досталось фигурантам дела. Интересно, что изначально сумма ущерба составляла по делу 1,6 млрд руб.

Стоит отметить, что помимо аферы с пенсионным фондом Олег Власов обвиняется и в соучастии в выводе из России 46 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. По этому делу процесс продолжается.

В свою очередь, адвокаты подсудимых, выступая в прениях, настаивали, что объективных доказательств вины их клиентов обвинение не представило. Защитники просили суд оправдать их клиентов и возвратить дело обратно в прокуратуру для нового расследования. Так, представляющий интересы совладельца «Балтики» адвокат Даниил Никифоров отдельно обратил внимание суда на допущенную, по его мнению, фальсификацию доказательств. Он обратил внимание, что обвинительное заключение в отношении его клиента дублирует постановление следователя от 26 октября 2020 года о привлечении господина Власова в качестве обвиняемого. Однако, отметил адвокат, защита это постановление не подписывала, а впервые о наличии этого документа обвиняемый и его защита узнали уже во время судебного процесса.

А подсчитывая сумму ущерба, следствие, по мнению адвоката, либо проигнорировало, либо выборочно учитывало данные биржевых торгов ИСУ «Высокий стандарт», которые, как считает следствие, выступали инструментом преступления. Защитник также отмечал, что ИСУ продолжали торговаться на бирже в 2015–2016 годах, хотя следствие уверяло суд, что их ценность была в это время равна нулю как раз из-за действия подсудимых. По мнению господина Никифорова, эти данные свидетельствуют о предвзятости расследования.

Владислав Трифонов