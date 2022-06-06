Дорогие машины стали не ко времени

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Сервис Anytime Prime, предоставляющий в аренду премиальные авто, может быть закрыт. У владельца проекта «Делимобиля» возникли проблемы с поставками запчастей из-за западных санкций. Кроме того, основные потребители услуги — экспаты и топ-менеджеры крупных компаний — после начала военных действий РФ на Украине покинули страну. Проблемы начались и у аналогичного сервиса «Сберавтоподписка», где можно взять в долгосрочную аренду более бюджетные модели машин. Из-за кризиса сервис почти вдвое повысил стоимость услуг и переключился на китайские автомобили.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Делимобиль» принял решение закрыть Anytime Prime — сервис, предоставляющий по подписке машины премиального класса в аренду от одного дня до года с полным техобслуживанием, сообщили два источника “Ъ” на авторынке. По словам одного из них, часть машин будет переведена в традиционный каршеринг, часть — распродана. В «Делимобиле» от комментариев отказались.

Anytime запущен в 2012 году как каршеринговый сервис. После его покупки в 2018 году «Делимобилем» проект трансформировался в сервис аренды премиальных авто по подписке Anytime Prime. Сейчас парк, по собственным данным, насчитывает более 130 моделей автомобилей, включая BMW X3 M40i M Special, Mercedes-Benz E 200 Coupe Sport+, Audi Q5 45 TFSI Sportback, Jaguar F-Type R, Ferrari California. Выручка ООО «Энитайм» в 2021 году составила 408,8 млн руб., убыток — более 23 млн руб., следует из «СПАРК-Интерфакс».

Проект рассчитан на экспатов и топ-менеджеров, многие из которых после начала военной операции РФ на Украине покинули Москву, объясняет собеседник “Ъ” в отрасли. По данным основателя проекта «Трушеринг» Юрия Николаева, те пользователи, которые остались в стране, отказались от услуг сервиса, пытаясь экономить на фоне высокой неопределенности. «Anytime закупал автопарк по старым ценам. Возможно, оценив стоимость техники после ее подорожания вдвое-втрое, менеджмент пришел к выводу, что выгоднее распродать ее»,— допускает эксперт.

Еще одна системная проблема — острая нехватка комплектующих, добавляет Юрий Николаев. Аналитик ИК «Велес Капитал» Артем Михалин также отмечает, что Anytime не может обслуживать существующий парк и закупать новые автомобили в том числе из-за возросших расходов на лизинг. Многие марки говорят, официально или неофициально, что пытаются решать проблемы с поставками комплектующих, добавляет Сергей Удалов из «Автостата».

Даже если деталь не попадает под санкции ЕС, запрещающие ввоз запчастей в РФ стоимостью от £300 или для машин дороже €50 тыс., сегодня очень долгий период доставки, говорит господин Удалов. Некоторые дистрибуторы начали ввозить запчасти в РФ по параллельному импорту, продолжает он, однако процесс только налаживается. Директор «Авилон Мерседес-Бенц» Ренат Тюктеев указывает, что сложные элементы автомобиля, например, электронные блоки, детали кузова и подвески в будущем будут поставляться только на заказ. Время ожидания прогнозируется от одного до двух месяцев, отмечает он.

Кроме Anytime проблемы испытывает и другой аналогичный сервис — «Сберавтоподписка». По словам источника “Ъ” в отрасли, компания сокращает свое присутствие на рынке и вынуждена повысить тарифы на свои услуги. Так, месяц аренды Skoda Rapid сейчас стоит 49,5 тыс. руб.— это почти в два раза дороже, чем в начале этого года, указано на сайте проекта. В «Сберавтоподписке» сообщили, что испытывают общие для всего авторынка проблемы. Там также уточнили, что решили пополнить автопарк китайскими марками — Exeed, Geely, Haval, Chery, но закупают автомобили только под заказ клиентов.

Никита Щуренков, Ольга Никитина