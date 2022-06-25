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Коммерсантъ FM
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Дни рождения

26 июня исполняется 78 лет лидеру КПРФ Геннадию Зюганову

Геннадий Зюганов

Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Геннадий Зюганов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Его поздравляет председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов:

— Дорогой Геннадий Андреевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Это праздник не только Ваш и не только семейный — тысячи партийцев по всей стране вспомнят Вас сегодня добрым словом, пожелают крепкого здоровья, пожелают еще надолго сохранить зрелую мудрость и молодую энергию своему лидеру. С диалектикой не поспоришь, историческое развитие идет по спирали. «Перестройщикам» и «реформаторам» с помощью Запада удалось свернуть Россию с пути прогресса, разрушить промышленность и науку, залить страну кровью локальных войн. Но в самое трудное время Вы сделали главное — сохранили партию и коммунистическую идею в России, как сохраняется под снегом озимый посев. А это значит — придет время возрождения Советской России!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

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