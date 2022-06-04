В желтой жадной Африке

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3 июня президент России Владимир Путин встретился с президентом Сенегала, главой Африканского союза Макки Саллом и с главой комиссии этого союза этого союза Факи Махаматом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников намерен был разобраться, для чего африканцы приезжали в солнечный Сочи. Но для этого надо было, оказалось, внимательно выслушать вечерние пояснения Владимира Путина насчет многочисленных схем преодоления надвигающегося мирового голода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представители голодающей Африки на переговорах с Владимиром Путиным проголодаться не успели и сами по себе голодающими не выглядели

Фото: пресс-служба президента РФ Представители голодающей Африки на переговорах с Владимиром Путиным проголодаться не успели и сами по себе голодающими не выглядели

Фото: пресс-служба президента РФ

Собеседники Владимира Путина в Сочи сидели совсем рядом с ним, нога к ноге, что не оставляло никаких сомнений: оба приехавших сделали ПЦР-тесты перед встречей, до сих пор обязательные для встречи с такими людьми, как господин Путин, а два переводчика, без сомнения, отдохнули на десятидневном карантине, хотя до этого, конечно, и не устали.

— В начале встречи хотел бы отметить,— рассказал господин Путин,— что мы помним и тоже обращаем внимание на знаковые события: совсем недавно отмечался День Африки, неделю назад.

Чаще этот день, 25 мая, называется Днем освобождения Африки. Мадагаскар, Сейшелы, Мавритания, Коморы... Все эти завораживающие воображение самодостаточных туристов и свободолюбивых бизнесменов наименования лишний раз подчеркивают, что по решению ООН еще 1963 года самоопределению нет альтернативы, особенно в странах, «борющихся за свободу, независимость и равноправие».

Так что встреча в Сочи, хотя и вряд ли кто-то из ее участников копнул так глубоко, оказалась соответствующей всем этим параметрам, да и вообще идее военной спецоперации, которая в этот день тоже отмечала дату — 100 дней. Как она ее отмечала, гражданскому человеку сложно даже представить, но Луганская и Донецкая народные республики, если бы они находились в Африке (и может, так было бы в каком-то смысле даже лучше для всех), точно могли бы претендовать на полноценное празднование этого дня вместе с Каймановыми и Бермудскими островами.

— В этой связи хотел бы вспомнить, что наша страна всегда была на стороне Африки, всегда поддерживала Африку в ее борьбе с колониализмом,— добавил российский президент.

Развивающаяся Африка никогда этого не забудет. Ведь благодаря этому она оставалась развивающейся. Хотя день своего освобождения она объявила на всякий случай заранее, как раз в 1963 году.

И это все было все-таки то немногое из наследия Советского Союза, чем можно было дорожить, так как оно, хоть и не многое (впрочем, стоило недешево), даже сейчас могло сгодиться новейшей российской действительности для ее скорейшей и дальнейшей монетизации.

— Я очень рад видеть вас здесь, встретиться с вами в Сочи, в этом прекрасном черноморском городе. И на этом международном фоне я особенно рад вас видеть,— почему-то добавил президент Сенегала.

Он был рад видеть Владимира Путина на таком фоне, какого вообще-то врагу (то есть прежде украинским вооруженным силам Украины) не пожелаешь.

— И действительно,— произнес президент Сенегала,— Россия сыграла огромную роль в независимости Африканского континента, которую Африканский континент никогда не сможет забыть, и именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь.

А это было похоже на оправдание перед кем-то, что он встречается с Владимиром Путиным. Но по информации “Ъ”, Макки Салл сам попросил об этой встрече. Его интересовали зерно и удобрения.

Но сначала, мне показалось, последовали оправдания:

— Как вы знаете,— вздохнул президент Сенегала,— ряд стран голосовал в рамках Организации Объединенных Наций за резолюции, и при этом нужно отметить, что позиция Африканского континента очень разнородна и, несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России.

Впрочем, давайте говорить прямо: против осуждения проголосовала только одна страна — Эритрея. Сенегал-то воздержался. А вот, к примеру, страны голосовавшие за: Бенин, Ботсвана, Габон, Гамбия, Гана, Демократическая Республика Конго, Джибути, Египет, Замбия, Кабо-Верде (правильно поступила, а точнее, выступила Наталья Поклонская.— А. К.), Кения, Кот-д’Ивуар, Лесото, Либерия, Ливия (Ливия! — А. К.), Маврикий, Мавритания, Малави, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сомали (вот тоже спасибо за все.— А. К.), Сьерра-Леоне, Тунис, Чад.

Они запретили России, так сказать, ковыряться в носу. И вот закономерно оказывались теперь голодающей Африкой.

— Сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России,— перешел наконец к делу Макки Салл.— И что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более сложна, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности в Африке. Сегодня утром буквально я разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы — это кризис и санкции. Нужно вместе работать над разрешением именно этих двух проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно, и удобрения были выведены из-под санкций.

Было очевидно, про какие санкции говорит глава Африканского союза: российские суда не страхуют и не пускают в порты, куда они должны зайти, чтобы перевезти зерно или удобрения. А, например, если бы Андрей Мельниченко, бывший неисполнительный директор и крайне исполнительный владелец компании «Еврохим», который давно под санкциями, и захотел как-то помочь голодающей, как было (и будет) принято говорить, Африке, то вряд ли он захотел бы это сделать даже просто по-человечески: в этот день под санкции Евросоюза попала, например, даже его родная жена, то есть и ей закрыли европейские порты.

Тему зерна и удобрений собеседники обсуждали, по сведениям “Ъ”, три с половиной часа, сначала в зале с камином, потом за обедом. И разговор показался господину Путину, видимо, настолько принципиальным, и он настолько захотел быть понятым, а главное, выяснилось, что есть что сказать и при этом выглядеть более или менее убедительно и даже выигрышно, что вечером этого дня президент России по сути пересказал то, что говорил президенту, главе Африканского союза и премьеру правительства этого союза, съемочной группе ВГТРК во главе с Павлом Зарубиным, держащей в Сочи продолжительный или даже бессрочный карантин.

— Да, конечно,— говорил господин Путин, и было видно, что он еще не остыл от обеденного разговора с Макки Саллом,— мы сейчас видим попытки переложить ответственность за происходящее на мировом рынке продовольствия, складывающиеся проблемы на этом рынке на Россию. Должен сказать, что это попытка, как у нас в народе говорят, переложить с больной головы на здоровую эти проблемы.

И он объяснял почему, и так же, видимо, терпеливо, как и Макки Саллу:

— Потому что, во-первых, неблагоприятная ситуация на мировом рынке продовольствия начала складываться не вчера и даже не с момента начала специальной военной операции России на Донбассе, на Украине. Она начала складываться еще с февраля 2020 года в процессе борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции, когда мировое хозяйство, мировая экономика присели, и нужно было восстанавливать мировую экономику.

Ничего лучшего не нашли в тех же Соединенных Штатах финансовые, экономические власти, как пойти по пути вливания больших денежных средств в поддержку населения, в поддержку отдельных предприятий и отраслей экономики.

А разве России Владимир Путин предложил что-то иное?

— В целом и мы делали примерно то же самое,— согласился он,— но я смею вас заверить, и результат очевиден, налицо: мы делали это гораздо более аккуратно, мы делали это точечно, добивались нужного результата без того, чтобы все эти действия отразились на макроэкономических показателях, в том числе на безмерном росте инфляции!.. За два года, неполных два года, с февраля 2020-го по конец 2021 года, денежная масса в США выросла на 5,9 трлн! Это беспрецедентная работа печатного станка. Общий объем денежной массы вырос на 38,6%!

За все сейчас должны были наконец поплатиться Соединенные Штаты. У Владимира Путина появился безукоризненный повод рассчитаться с ними:

— Видимо, финансовые власти Штатов исходили из того, что доллар — мировая валюта, и он, как обычно, как и в прежние времена, рассосется по всей мировой экономике, и в Штатах это будет незаметно. Оказалось, что это не так! Собственно говоря, люди порядочные, а в Штатах такие тоже есть (а вот это был сюрприз.— А. К.), министр финансов недавно заявила, что они совершили ошибку. Так что это ошибка именно финансовых, экономических властей Соединенных Штатов, она никак не связана с действиями России на Украине, вообще никак. И это был первый шаг, очень серьезный шаг к развитию неблагоприятной ситуации на продовольственном рынке, потому что прежде всего наверх пошли, в гору пошли цены на продовольствие. Это первое.

Виноватыми не могли не оказаться и европейские страны, это тоже было выстрадано господином Путиным, и становилось все более понятно, почему он решил на эту тему высказаться вслух: его версия надвигающегося мирового голода казалась ему безупречной, и он, в самом деле, хотел теперь быть с ней услышанным.

История с биолабораториями, например, не очень работает, тем более что она не так уж и масштабна, как бы все ни старались, а тут все грандиозно и просто нечего же возразить:

— Вторая причина — это недальновидная политика европейских стран, а прежде всего Еврокомиссии, в сфере энергетики. Мы видим, что там происходит... Вроде бы все и хорошо, но нехорошо только, когда даются неквалифицированные, не имеющие никакого под собой основания рекомендации о том, что нужно делать в сфере энергетики, завышаются возможности альтернативных видов энергетики: солнечной, ветровой, не знаю, какой угодно другой, водородной,— это перспектива, наверное, но сегодня этого нет в должном объеме, должного качества и по нужным ценам. И в то же время начали принижать значение традиционных видов энергии, в том числе и прежде всего углеводородов.

В общем, ситуация стала бесперспективной задолго до начала спецоперации:

— Банки перестали давать кредиты, потому что на них оказывают давление. Страховые компании перестали страховать соответствующие сделки. Перестали выдавать местные власти участки земли для расширения производства, сократили строительство транспорта специализированного, в том числе и трубопроводного. Все это привело к недоинвестированию в мировой энергетический сектор, а как результат — повышение цен. Пожалуйста, в прошлом году недостаточно было ветровой нагрузки, ветер не тот, как ожидали, зима затянулась — и сразу цены полетели вверх!

Это была тема, на которую Владимир Путин рассуждал с удовольствием. Он был весь в ней, весь:

— Кроме всего прочего, европейцы не прислушались к нашим настоятельным просьбам сохранить долгосрочные контракты на поставку того же природного газа в европейские страны, начали их тоже прикрывать. Многие еще работают, но начали прикрывать. Но это имело свое значение негативное для европейского энергетического рынка: цены поползли вверх. Россия здесь абсолютно ни при чем!

Пора было все-таки уже перейти к российскому и украинскому зерну, да и к удобрениям:

— Но как только цены на газ, скажем, поползли наверх, сразу же увеличились цены на удобрения, потому что часть этих удобрений производится в том числе за счет газа. Все взаимосвязано между собой! Как только поползли цены на удобрения, многие предприятия, в том числе в европейских странах, стали нерентабельными, начали закрываться вообще — и объем удобрений на мировом рынке резко упал, а цены, соответственно, выросли, причем цены выросли драматично, можно сказать, совершенно неожидаемо для многих европейских политиков.

Все это имело смысл обсуждать, впрочем, до 24 февраля.

— Но следующий шаг,— продолжил господин Путин,— когда началась наша операция, европейские, американские партнеры так называемые начали предпринимать шаги, которые усугубили ситуацию в этом секторе — и в продовольственном, и в секторе производства удобрений.

Вот это было уже понятней.

— Между прочим, по удобрениям Россия занимаем 25% мирового рынка, а скажем, по калийным удобрениям, как мне говорил Александр Григорьевич Лукашенко,— надо проверить, конечно (Владимир Путин научен, видимо, проверять все, что говорит президент Белоруссии.— А. К.), но я думаю, что это соответствует действительности,— по калийным удобрениям Россия и Белоруссия — это 45% мирового рынка! Это огромный объем!

Дальше все было как по маслу (прежде всего подсолнечному, но и вообще растительному тоже):

— А от количества удобрений, вложенных в почву, зависит и урожайность. Как только стало ясно, что не будет наших удобрений на мировом рынке, сразу цены поползли и на удобрения, и на продовольствие, потому что если удобрений нет, нет и нужного объема производимой сельскохозяйственной продукции.

Владимир Путин и правда, видимо, намерен был доказать, что дефицит зерна и удобрений связан с военной спецоперацией вообще в последнюю очередь.

Но пока что все еще не доказал.

— Одно цепляется за другое,— говорил он,— и Россия здесь совершенно ни при чем. Наши партнеры сами наделали кучу ошибок, а теперь ищут на кого бы свалить, и, конечно, в этом смысле самым удобным кандидатом на это является Россия... Британцы, потом американцы... англосаксы (вовремя обобщить — это тоже большое умение.— А. К.)!.. ввели санкции на наши удобрения! Потом, осознав, что происходит, американцы сняли санкции, а европейцы — нет. Сами в контактах со мной говорят: да-да, нужно подумать, нужно с этим что-то делать, а сегодня только усугубили эту ситуацию!

Теоретическая часть обзора подходила к концу:

— Это будет ухудшать ситуацию на мировых рынках удобрений, а значит, и виды на урожай будут гораздо более скромными, а значит, и цены будут идти только вверх — вот и все! Это абсолютно недальновидная, ошибочная, я бы сказал, просто глупая политика, которая ведет в тупик!

В практической части хотелось бы услышать про то, что Россия ждет снятия санкций на страхование своих судов на заход их в европейские порты, чтобы везти зерно, на которое нет никаких санкций, так как оно признано продуктом первой необходимости, но российский президент, видимо, считал, что это и так понятно и что этого все равно не будет.

Зато он подробно рассказал о том, что думает про заблокированное украинское зерно:

— В мире производится в год примерно 800 млн тонн зерна, пшеницы. Сейчас нам говорят о том, что Украина готова экспортировать 20 млн тонн. 20 млн тонн по сравнению с тем, что производится в мире,— 800 млн тонн, это 2,5%. Но если мы будем исходить из того, что в общем объеме продовольствия в мире пшеница составляет только 20%,— а это так и есть, это не наши данные, это данные ООН... То это значит, что эти 20 млн тонн украинской пшеницы — это 0,5%. Ни о чем! Это во-первых.

Были и другие аргументы:

— Во-вторых, 20 млн тонн украинской пшеницы — это потенциальный экспорт. На сегодняшний день и американские официальные органы говорят о том, что сегодня Украина могла бы экспортировать 6 млн тонн пшеницы. По данным нашего Министерства сельского хозяйства, это не 6, это примерно 5 млн тонн... даже, допустим, 6... и, это данные нашего Минсельхоза, 7 млн тонн кукурузы. Мы понимаем, что это немного. В текущем сельскохозяйственном году — 2021–2022 годы — мы проэкспортируем 37 млн, а за 2022–2023-й, я думаю, что мы поднимем этот экспорт до 50 млн тонн. Но это так — апропо, между прочим...— пожал плечами господин Путин.

Он поделился идеями, как можно вывезти украинское зерно:

— Мы не препятствуем этому. И существует несколько способов вывоза зерна. Первый. Пожалуйста, можно вывозить через порты, которые находятся под контролем Украины, прежде всего Черноморского бассейна — Одесса и близлежащие порты. Не мы же заминировали подходы к порту — это Украина заминировала! Я уже много раз говорил всем нашим коллегам: пусть они разминируют и, пожалуйста, пускай корабли, груженные зерном, выходят из портов. Мы гарантируем их мирный проход без всяких проблем в международные воды. Нет никаких проблем, пожалуйста!

Да, они разминируют, а потом как все интересные суда туда пойдут без остановки... А не оттуда...

— Они должны разминировать и поднять со дна Черного моря корабли, которые были специально затоплены,— продолжал президент России,— для того чтобы затруднить вход в эти порты на юге Украины... Существует другая возможность: порты Азовского моря — Бердянск, Мариуполь — находятся под нашим контролем, мы готовы обеспечить беспроблемный вывоз в том числе украинского зерна через эти порты. Пожалуйста!

Он понимал, конечно, что в условиях военного времени никто на такие контакты не пойдет. И в условиях мирного-то трудно представить.

— Мы провели уже, заканчиваем работу по разминированию,— украинские войска когда-то это заминировали в три слоя,— работы заканчиваются,— тем не менее говорил господин Путин.— Мы создадим необходимую логистику. Пожалуйста, мы это сделаем. Это второе.

Президент России просто сыпал возможностями:

— Третье. Можно вывозить зерно с Украины через Дунай и через Румынию.

И вот еще, пожалуйста:

— Четвертое. Можно через Венгрию.

Но ясно же, что сейчас никакие составы с зерном никуда не пойдут.

Однако тем не менее:

— Пятое. Можно через Польшу! Да, там существуют определенные проблемы технического характера, потому что колея разная, надо тележки вагонные менять. Но это дело просто нескольких часов, и все.

Хотя, конечно, так заводиться из-за полупроцента мировой пшеницы — странновато...

— Наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии,— констатировал президент России.— Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше — в любую точку планеты!

Хотя на самом деле это было, может, и самое сложное. Владимир Путин сам про это и рассказал:

— Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии! Но это не наш вопрос. Во всяком случае, президент Белоруссии Александр Григорьевич (господин Лукашенко.— А. К.) ставит вопрос именно так: если кто-то хочет решить проблему, если она вообще существует,— вывоза украинского зерна, пожалуйста, самый простой способ — через Белоруссию. Никто не мешает! Так что проблемы с вывозом зерна с Украины не существует!

На самом деле после всех этих исчерпывающих пояснений стало окончательно понятно, что в ближайшее время никто ниоткуда ничего не вывезет.

Андрей Колесников