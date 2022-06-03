По Стамбулу на коляске

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Главная специализация Русфонда — помогать с лечением тяжелобольных детей. Но что, если болезнь неизлечима и никакие лекарства или медицинские вмешательства не нужны? Очень часто в такой ситуации помощь даже нужнее. И, говоря в бизнес-терминах, эффективнее. Ведь что такое поездка в Турцию для обычного человека — ничего особенного и ничего сложного. А для Егора с миодистрофией Дюшенна точно такое же путешествие стало, кажется, самым ярким впечатлением его жизни.

Напомню вкратце хронологию. В конце прошлого года в одной из командировок я познакомился в Перми с удивительным семейством — Егором и его отцом Женей. У Егора тяжелое генетическое заболевание — миодистрофия Дюшенна, к 20 годам он практически потерял возможность двигаться. Мама Егора завела другую семью, а отец остался с ним и тратит, без преувеличения, все силы и время, чтобы сделать жизнь сына лучше и интереснее. Ильины — настоящие путешественники, исходили окрестности родной Перми, были во множестве городов. Но у Егора была мечта — поехать в Турцию. Мы решили подарить ему эту мечту на Новый год. Благодаря помощи наших читателей и компании Sociaro поездка после некоторых задержек наконец состоялась.

Русфонд склонялся к Анталье. Колясочнику там проще — много гостиниц «все включено» с доступной средой. Спокойно отдыхаешь. А в Стамбуле — шум, суета…

— Как же правильно, что мы выбрали Стамбул,— говорит Женя.— Мы же за впечатлениями ехали. Столько всего увидели!

Началось с неприятности: для Ильиных был заказан трансфер, но, когда они приземлились в огромном незнакомом аэропорту, их никто не ждал. Час ночи. Егор после долгой дороги на пределе, даже Женя готов потерять всегдашний оптимизм. Помог незнакомый таксист: взял дело в свои руки, все выяснил — оказывается, их ждали в другом месте.

На следующий день Егор приходил в себя, а Женя разбирался с банкоматами — это целый квест. А потом каждый день то экскурсии, то просто бродили по городу и глазели по сторонам. Однажды зашли далеко, обратно думали на метро. Оно в Стамбуле очень удобно для инвалидов, но одна станция оказалась исключением. Скользкие ступеньки, узкий эскалатор — и дико уставший беспомощный сын. Женя не говорит по-английски, но со всеми находит общий язык. В Стамбуле это вообще легко. Четверо полицейских долго изучали карту, думали, на чем еще можно доехать. А потом просто позвали двоих прохожих — кто-то тащил коляску и вещи, кто-то помогал Жене нести Егора. И это еще не самая крутая из преодоленных лестниц. На прогулке по Золотому Рогу Егора всей командой спускали по почти вертикальному трапу на нижнюю палубу — там солнце не так печет.

Что особенно понравилось? Да все! Были во дворце Топкапы и Голубой мечети. Съездили в океанариум к акулам. Забрели в настоящие стамбульские трущобы, где веревки с сушащимся бельем и всюду мальчишки гоняют в футбол. Обошли весь Гранд-базар. Егор купил себе толстовку с полумесяцем, сережки для бабушки и получил в подарок от продавцов кучу брелоков.

А еще побывали на футбольном матче. Егор фанат, болеет при поддержке отца за пермскую женскую команду. В Стамбул привез свой фанатский шарф, которым на матче поменялся с одним турком, получив шарф команды «Фатих Карагюмрюк». Вот за нее Ильины и болели — хотя так темпераментно, как у турок, с первого раза не получилось.

Обычно Женя общается за двоих, Егор скорее интроверт. Но никогда еще я не видел его таким довольным и широко улыбающимся, как на турецких фотографиях. Спасибо вам!

Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда