Для компаний мусор — деньги

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Компании потребительского сектора в качестве антикризисной меры попросили власти заморозить до 2023 года индексацию тарифов на вывоз коммунальных отходов. А заодно пожаловались на саму систему ценообразования этой услуги — сейчас каждый регион самостоятельно определяет ее стоимость. Операторы по вывозу мусора, сами недавно попросившие 50 млрд руб. у правительства в виде поддержки в кризис, считают обращение ритейлеров необоснованным. Их поддерживает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая пока не намерена менять действующий механизм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказалось несколько коллективных писем отраслевых союзов ритейлеров и операторов общепита в Минэкономики, Минприроды и ФАС с просьбой ввести в качестве антикризисной меры мораторий на повышение тарифов на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) во всех субъектах РФ с 1 июля 2022 года по 1 января 2023 года. Среди подписантов — Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Союз независимых сетей (Союз НСР), Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Федерация рестораторов и отельеров России (ФРИО).

Ритейлеры и операторы общепита также просят унифицировать саму систему установления тарифов на вывоз ТКО по всей стране. Сейчас каждый регион определяет их самостоятельно на основе существующих нормативов по вывозу отходов. Авторы обращений считают, что необходимо провести аудит этих нормативов, так как во многих регионах они завышены. Это, пишут отраслевые ассоциации, приводит к тому, что участники рынка переплачивают за вывоз ТКО от 20% до 60% в зависимости от субъекта РФ.

В Минэке сообщили, что переадресовали обращения в ФАС и Минприроды. В Минприроды подтвердили получение писем. В ФАС заявили “Ъ”, что тарифы на вывоз ТКО индексируются раз в год с 1 июля и сейчас служба не планирует менять существующий механизм.

Глава президиума АКОРТ Игорь Караваев считает, что текущее регулирование в сфере ТКО «дает регионам широкую дискрецию в установлении нормативов». Они не отражают реальный объем отходов, производимый ритейлерами, настаивает он.

В «Ленте» и «Азбуке вкуса» подтвердили, что в ряде регионов фактические объемы отходов магазинов сетей ниже существующего норматива. Владелица сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова приводит пример с Татарстаном, где для заведений общепита среднегодовой норматив на вывоз отходов почти вдвое выше фактических объемов.

Как поясняют опрошенные “Ъ” эксперты, бизнес может оплачивать вывоз ТКО по фактическому объему, если организует свою площадку для накопления отходов. 70% объектов торговли в городах расположены в плотной застройке и в таких местах организовать подобные площадки по факту невозможно, считают в АКОРТ. «Расстояние от мусорных контейнеров до жилых домов, детских площадок, мест отдыха и занятий спортом должно быть не менее 20 м и не более 100 м,— поясняет госпожа Татулова.— Даже при соблюдении этих требований муниципалитеты зачастую не согласовывают их установку».

Исполнительный директор ассоциации операторов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин напоминает, что нормативы накопления ТКО устанавливаются в регионах на основании замеров, утвержденных правительством РФ и Минстроем. «Если выполнить не очень обоснованные просьбы потребительского сектора, очевидно, что региональные операторы понесут убытки»,— считает он. В свою очередь, операторы ТКО на прошлой неделе, как сообщал РБК, также запросили господдержку в размере 50 млрд руб. в виде субсидий и льготных кредитов на покрытие расходов в кризис.

Никита Щуренков, Дарья Андрианова