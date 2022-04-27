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«Ростелеком» спелся с «Элвисом»

Компании договорились о сотрудничестве в выпуске микроэлектроники

Как выяснил “Ъ”, «Ростелеком» выходит на рынок микроэлектроники, учредив с НПЦ «Элвис» совместное предприятие для производства мобильных процессоров «Скиф». Стороны не раскрывают детали проекта. Эксперты и участники рынка считают, что партнерство необходимо оператору для закрепления в сегменте компонентов для устройств интернета вещей, которые в дефиците не фоне санкций.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” обнаружил в базе «СПАРК-Интерфакс», что АО НПЦ «Элвис» и АО «Вестелком» (принадлежит «Ростелекому») 26 апреля учредили совместное предприятие ООО «ЭсАй Майкро» (49% у «Элвиса» и 51% у «Вестелкома») с уставным капиталом 100 тыс. руб. В «Ростелекоме» пояснили “Ъ”, что СП создано «с целью развития микроэлектроники», отказавшись уточнить детали. Гендиректор «Элвиса» Антон Семилетов раскрывать подробности проекта также не стал.

НПЦ «Элвис» выпускает электронику гражданского и двойного назначения. В частности, компания разработала мобильный процессор «Скиф», а также выпускает микросхемы на базе собственной платформы проектирования «Мультикор». Предполагалось, что компания будет участвовать в реализации сквозного проекта Минпромторга по разработке и выпуску программно-аппаратных комплексов для робототехнических систем охраны.

НПЦ «Элвис» создано в 1990 году. По итогам 2021 года выручка превысила 1 млрд руб. при чистой прибыли 2,5 млн руб. В компании на конец 2021 года работало 504 человека. В «СПАРК-Интерфакс» нет актуальных данных о владельцах предприятия. Но согласно пояснительной записке к бухгалтерской отчетности компании, на конец 2020 года 30% принадлежали основателю Ярославу Петричковичу, а 70% — номинальному держателю АО НК «Банк». Правление компании возглавляет Михаил Давидович Черный — полный тезка экс-члена совета директоров и миноритарного акционера АФК «Система».

Источники “Ъ” на рынке электроники и вычислительной техники утверждают, что запуск нового проекта с «Ростелекомом» происходит на фоне ухода сотрудников из «Элвиса» в другие компании, занимающиеся производством и проектированием электроники. Об этой ситуации знает и собеседник “Ъ” в правительстве. В пресс-службе «Элвиса» заверили, что напротив, увеличивают штат сотрудников.

Глава консорциума «Базис» Арсений Брыкин полагает, что «Ростелеком» рассчитывает в лице «Элвиса» найти стратегического партнера на рынке дизайн-центров для эксклюзивной разработки решений:

«Компания в этом случае получит подконтрольного в хорошем смысле этого слова поставщика, который будет ориентирован на разработку компонентов для телеком-оборудования, а "Элвис" — кредитное плечо».

Собеседник “Ъ” на рынке микроэлектроники придерживается аналогичной версии, добавляя, что «Ростелеком» может задействовать «Элвис» для разработки решений в области интернета вещей (IoT — internet of things, умные датчики для дома, счетчики расхода электроэнергии и воды, системы безопасности). «Это выглядит логично на фоне механизма сквозных проектов правительства, который предполагает, что конечный заказчик оборудования, разработанного в России, может получить от государства компенсацию до 50% на его закупку»,— говорит он.

Рынок интернета вещей остается одним из потенциально растущих в России. По итогам 2021 года объем российского рынка межмашинных коммуникаций и интернета вещей достиг 93,5 млрд руб., говорится в отчете J’son & Partners Consulting. По прогнозу компании, к 2025 году рынок в России вырастет в денежном выражении практически в два раза — до 183,5 млрд руб. Основным стимулом станут облачные IoT-сервисы, системы «умного дома», инфраструктура промышленной и городской безопасности. В последние годы «Ростелеком», как и другие операторы связи, активно интересовался этим сегментом. В частности, за четыре года компания установила почти 90 тыс. умных приборов учета электроэнергии в Пермском крае.

Никита Королев, Юлия Тишина

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