Подмосковье пускает миллиарды в объезд

218 3 мин. ...

Власти Подмосковья ищут компанию, которая спроектирует и построит за 9 млрд руб. новую дорогу — пятикилометровый дублер Пятницкого шоссе. Запланированный еще в 2016 году проект предполагал привлечение в строительство частных инвестиций и платный проезд. Однако власти, выяснил “Ъ”, не найдя инвесторов, решили строить дорогу за бюджетные деньги. Проблемы с поиском частного капитала наблюдаются и в других проектах. Эксперты говорят, что в ближайшее время автотрассы будут строиться преимущественно за государственный счет из-за невозможности спрогнозировать экономическую ситуацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Подмосковная «Дирекция дорожного строительства» объявила тендер по проектированию и строительству нового пятикилометрового дублера Пятницкого шоссе. Судя по имеющимся материалам, трасса начнется недалеко от границ Москвы в районе поселка Светлые Горы (здесь будет съезд на дублер с действующего шоссе), пройдет в обход населенных пунктов с запада и вернется на Пятницкое шоссе после деревни Юрлово. На проектирование и стройку область выделяет 9 млрд руб.: шестиполосное освещенное шоссе, рассчитанное на скорость движения 120 км/ч, будут строить в 2023–2025 годах. На втором этапе существующее Пятницкое шоссе от границы с Москвой до дублера расширят с двух до шести полос, но сроки неизвестны. В областном минтрансе, отвечая на запрос “Ъ”, не исключили, что впоследствии названия дублера и шоссе изменят для удобства жителей.

Пятидесятикилометровое Пятницкое шоссе начинается от МКАД на северо-западе (это основная магистраль столичного района Митино) и ведет к Солнечногорску. За последние десять лет вдоль трассы построено множество жилых комплексов, дорога периодически ремонтируется, но без кардинальных изменений. Реконструкция нецелесообразна, пояснили “Ъ” в подмосковном минтрансе, потому что магистраль проходит в основном через населенные пункты — для расширения шоссе нужно изымать земельные участки. Шоссе давно перегружено из-за жилой застройки, недостаточной и неравномерной ширины проезжей части, подтверждает член Общественного совета при областном минтрансе Андрей Мухортиков. Эксперт считает, что придется решать вопрос о стыковке дублера с улично-дорожной сетью Москвы и ближнего Подмосковья. «Если трасса просто будет вливаться в существующее шоссе, то лишь перегрузит его еще больше,— говорит он.— Нужно искать иное решение, которое позволило бы перераспределить трафик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Строительство дублера обсуждается с 2016 года, тогда речь шла о платной дороге. В 2021 году эти планы были подтверждены распоряжением министерства инвестиций Московской области, но в итоге от них отказались, выяснил “Ъ”.

«Ввиду высокой социально-экономической значимости объекта и отсутствия потенциальных инвесторов было принято решение о его реализации в рамках возможностей бюджета»,— рассказали “Ъ” в областном минтрансе. Проезд по дублеру будет бесплатным, строительство оплатит регион.

Напомним, ряд региональных проектов область осуществляет в рамках концессий, например прокладку дублера Егорьевского шоссе или Новолыткаринского шоссе (дублер МКАД). Из последнего проекта, сообщал “Ъ” ранее, из-за увеличения сметы вышла одна из компаний, но, как позже заверили власти, на строительстве и финансировании дороги это не отразится. С проблемами в поиске инвесторов столкнулся и «Автодор»: госкомпания на днях объявила повторный тендер по строительству участка ЦКАД в Одинцовском районе, поскольку на первый конкурс никто не пришел. В областном минтрансе тем менее сохраняют планы строить платные дороги. «Ввиду ограниченного объема средств в бюджете реализация ряда востребованных для региона автодорог рассматривается с применением механизма государственно-частного партнерства»,— заявили “Ъ” там.

Когда десять лет назад начинались первые концессионные проекты, на конкурс приходило по три-четыре претендента, вспоминает директор НИИ экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. «Сегодня достоверных экономических прогнозов сделать никто не может. Непонятно, к примеру, как и чем ты будешь отдавать кредит в банке, который возьмешь на строительство,— поясняет он.— Сегодня компании четыре раза подумают, прежде чем войти в долгосрочный проект. Концессии в дорожной стройке если и останутся, то с преобладанием государственных денег».

Заметим, Московская область сейчас является регионом с самой высокой концентрацией различных дорожных строек. «Автодор» строит трассу М-12 Москва—Казань и достраивает развязки ЦКАД. Росавтодор расширяет трассу М-5 «Урал» со строительством обхода поселка Октябрьского, а также достраивает съезд с М-8 «Холмогоры» в Мытищи. Подмосковные власти, в свою очередь, строят новую платную дорогу Виноградово—Болтино—Тарасовка (Мытищинскую хорду), Северный обход Лобни, новые развязки и путепроводы, реконструируя и расширяя существующие дороги. В 2022 году, как заявлял недавно губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, на территории области откроют 16 различных дорожных объектов. В 2021 году на строительство дорог из подмосковного дорожного фонда было выделено 29,8 млрд руб., в 2022 году — 30,3 млрд руб.

Иван Буранов