Блок в конце тоннеля

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Распространенные в России VPN-сервисы, позволяющие обходить блокировки, в конце мая и начале июня начали работать с серьезными перебоями. Роскомнадзор подтвердил, что пытается заблокировать их, воспринимая средства обхода блокировок как угрозу. На прошлой неделе действия против VPN коснулись в том числе и корпоративных соединений. Регулятор начал экспериментировать с блокировкой конкретных протоколов, но о мерах против абсолютно всех сервисов речи пока не идет, считают опрошенные “Ъ” эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура Главного радиочастотного центра ограничивает работу в России VPN-сервисов, «нарушающих российское законодательство», сообщили в Роскомнадзоре «Интерфаксу». Перебои в работе популярных VPN-сервисов начались вечером 1 июня.

Так, создатели Proton VPN сообщили, что провайдеры в России могут мешать VPN-соединениям. Proton VPN блокировался провайдерами, у которых установлены технические средства противодействия угрозам (ТСПУ, фильтруют интернет-трафик по закону «о суверенном рунете»). Ограничения накладываются на адрес, с которого загружается список серверов, пояснили 2 июня в общественном проекте «Роскомсвобода». В течение дня возникали проблемы и с работой других сервисов: NordVPN, Lantern, Outline VPN.

Публичные VPN-сервисы в том числе используются, чтобы обходить ограничения доступа к ресурсам, которые заблокированы Роскомнадзором или которые сами решили не предоставлять услуги пользователям из России. В связи с военными действиями РФ на Украине блокировке подверглись СМИ и новостные агрегаторы, социальные сети Twitter, Facebook и Instagram (деятельность Meta по ведению двух последних сервисов признана экстремистской и запрещена), сайты правозащитных организаций, всего более 3 тыс. ресурсов, сообщала «Роскомсвобода» в начале мая.

По собственной инициативе доступ россиянам заблокировал, например, популярный графический сервис Canva (доступен через VPN). При этом сами сервисы VPN пытаются сохранить клиентов в РФ, несмотря на санкции: разработчики как минимум Windscribe и Browsec после перерыва открыли возможность оплачивать подписку из России.

В своем заявлении Роскомнадзор подчеркнул, что средства обхода блокировок «признаются угрозой», несмотря на то что формально это в России не запрещено. При этом компании, оказывающие услуги VPN в РФ, c 2017 года обязаны блокировать запрещенные в стране сайты. В 2021 году Роскомнадзор заблокировал несколько сервисов, в том числе NordVPN, за несоблюдение требования.

300 тысяч раз в день в России загружают клиенты 10 самых популярных VPN-сервисов, сообщала The Washington Post со ссылкой на Apptopia.

Но фактически работу продолжили все сервисы, кроме Opera VPN, встроенного в браузер Opera: разработчики отключили его для пользователей из РФ. С начала массовых блокировок Роскомнадзора время от времени проблемы возникали у многих VPN. GlobalCheck, например, 29 мая сообщил о проблемах с подключениями, использующими протоколы (правила передачи данных) IPsec, что коснулось и корпоративных сетей.

Роскомнадзор на побочный ущерб от блокировок внимания не обращает, считает IT-специалист Филипп Кулин: «Это риск, на который служба спокойно идет». Он допустил, что регулятор на минувших выходных тестировал блокировку IPsec.

Сейчас Роскомнадзор блокирует VPN-сервисы, использующие протоколы OpenVPN и WireGuard, отметил гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян: «С помощью ТСПУ ведомство пробует различные методы, учится различать модификации протоколов и блокировать VPN-сервисы не целиком, а точечно». По словам эксперта, если блокировать VPN-сервисы целиком, это приведет к сбоям в работе ресурсов в российском сегменте сети: «VPN используется в том числе и для рабочих коммуникаций — например, в банковской сфере».

Роскомнадзор фокусируется на крупных и популярных VPN и не ставит цели заблокировать абсолютно все сервисы, отмечает председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко: «Блокировки рассчитаны на тех, кто не хочет тратить усилия на их обход». Он отметил, что сейчас вырос спрос на уникальные VPN-сервисы: их можно создать, арендовав сервер в другой стране, и они «позволяют оставаться незамеченным службой».

Юрий Литвиненко, Анастасия Гаврилюк