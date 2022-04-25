«Википедию» попросили представиться

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Поддерживающий «Википедию» в России фонд «Викимедиа РУ» получил от Роскомнадзора требование предоставить данные о посещаемости ресурса в стране для включения его в реестр структур, подпадающих под действие закона «о приземлении». Депутаты еще в прошлом году предлагали распространить на «Википедию» требования закона, но в итоговый перечень сервисов «на приземление» она не вошла. Закон может быть использован для блокировки «Википедии» или ее удаления из поисковой выдачи, предупреждают юристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Информация о том, что Роскомнадзор 22 апреля направил «Викимедиа РУ» письмо с требованием в десятидневный срок предоставить данные о суточной аудитории «Википедии» в России, была опубликована в Telegram-канале «Википедия. Неофициально». Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский подтвердил “Ъ”, что организация получила письмо. Роскомнадзор обосновывает свои требования положением закона «о приземлении» зарубежных IT-компаний. В ведомстве “Ъ” заявили, что деятельность американского фонда Wikimedia Foundation соответствует условиям закона.

По закону «о приземлении», который бы принят в июле 2021 года, иностранные интернет-компании, чья суточная аудитория в России превышает 500 тыс. человек, должны открыть в стране представительство под угрозой «мер понуждения», в числе которых запрет на появление в поисковой выдаче и блокировка сайта.

Станислав Козловский отметил, что «Викимедиа РУ» не имеет доступа к серверам «Википедии» и не имеет права представлять в суде их владельца — Wikimedia Foundation. Сотрудников последнего, по его словам, в России нет. Статистика о посещаемости «Википедии» публична, отметил господин Козловский. По данным Wikimedia Statistics от 24 апреля, аудитория русскоязычной «Википедии» составила 9,86 млн устройств по всему миру (сервис не дает разбивки аудитории по странам, а один человек может пользоваться несколькими устройствами). По данным за март, 789 млн просмотров страниц на всех ресурсах «Викимедии» (в том числе на «Викисловаре», «Викицитатнике», в иноязычных разделах и т. д.) приходилось на пользователей из России.

Внести «Википедию» в реестр сервисов «на приземление» еще до принятия закона предлагал комитет Госдумы по связи и IT. Зампред комитета Антон Горелкин связывал исходное решение Роскомнадзора не включать «Википедию» в перечень с тем, что она не ведет коммерческую деятельность в России. Сейчас в реестре 12 компаний, включая Google, Telegram и Zoom. Все требования закона исполнили Viber, Likeme, Apple, приостановившая продажи в России, и также покинувший страну Spotify. Из реестра исключена Meta, чья деятельность по работе Facebook и Instagram в России запрещена как экстремистская.

Запрос статистики последовал за другими претензиями Роскомнадзора и Генпрокуратуры к «Википедии», направленными после начала российской военной операции на Украине.

По опубликованным «Википедией» данным, российские органы требовали удалить, в частности, положения статей о Владимире Путине, разрушении театра и обстреле больницы в Мариуполе. Также Роскомнадзор требовал убрать с «Викисклада» ряд изображений девушек в аниме-стилистике, которые, по мнению ведомства, относятся к детской порнографии.

В отношении Wikimedia Foundation в России составлено два протокола о неудалении запрещенной информации, 21 апреля мировой судья участка №422 Таганского района Москвы отложил заседания по ним на 26 апреля.

Вполне возможно, что Роскомнадзор воспользуется законом о «приземлении», чтобы убрать «Википедию» из поисковой выдачи или заблокировать ее, считает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. То, что энциклопедия еще доступна в России, объясняется ее большой популярностью и отсутствием политического решения по ее блокировке, «вероятно, Роскомнадзор до последнего пытается договориться, чтобы не радикализировать пользователей, которые не занимают негативную позицию к российским госорганам», считает он.

Юрий Литвиненко