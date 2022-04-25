«Википедию» попросили представиться

Поддерживающий «Википедию» в России фонд «Викимедиа РУ» получил от Роскомнадзора требование предоставить данные о посещаемости ресурса в стране для включения его в реестр структур, подпадающих под действие закона «о приземлении». Депутаты еще в прошлом году предлагали распространить на «Википедию» требования закона, но в итоговый перечень сервисов «на приземление» она не вошла. Закон может быть использован для блокировки «Википедии» или ее удаления из поисковой выдачи, предупреждают юристы.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Информация о том, что Роскомнадзор 22 апреля направил «Викимедиа РУ» письмо с требованием в десятидневный срок предоставить данные о суточной аудитории «Википедии» в России, была опубликована в Telegram-канале «Википедия. Неофициально». Исполнительный директор «Викимедиа РУ» Станислав Козловский подтвердил “Ъ”, что организация получила письмо. Роскомнадзор обосновывает свои требования положением закона «о приземлении» зарубежных IT-компаний. В ведомстве “Ъ” заявили, что деятельность американского фонда Wikimedia Foundation соответствует условиям закона.
По закону «о приземлении», который бы принят в июле 2021 года, иностранные интернет-компании, чья суточная аудитория в России превышает 500 тыс. человек, должны открыть в стране представительство под угрозой «мер понуждения», в числе которых запрет на появление в поисковой выдаче и блокировка сайта.
Станислав Козловский отметил, что «Викимедиа РУ» не имеет доступа к серверам «Википедии» и не имеет права представлять в суде их владельца — Wikimedia Foundation. Сотрудников последнего, по его словам, в России нет. Статистика о посещаемости «Википедии» публична, отметил господин Козловский. По данным Wikimedia Statistics от 24 апреля, аудитория русскоязычной «Википедии» составила 9,86 млн устройств по всему миру (сервис не дает разбивки аудитории по странам, а один человек может пользоваться несколькими устройствами). По данным за март, 789 млн просмотров страниц на всех ресурсах «Викимедии» (в том числе на «Викисловаре», «Викицитатнике», в иноязычных разделах и т. д.) приходилось на пользователей из России.
Внести «Википедию» в реестр сервисов «на приземление» еще до принятия закона предлагал комитет Госдумы по связи и IT. Зампред комитета Антон Горелкин связывал исходное решение Роскомнадзора не включать «Википедию» в перечень с тем, что она не ведет коммерческую деятельность в России. Сейчас в реестре 12 компаний, включая Google, Telegram и Zoom. Все требования закона исполнили Viber, Likeme, Apple, приостановившая продажи в России, и также покинувший страну Spotify. Из реестра исключена Meta, чья деятельность по работе Facebook и Instagram в России запрещена как экстремистская.
Запрос статистики последовал за другими претензиями Роскомнадзора и Генпрокуратуры к «Википедии», направленными после начала российской военной операции на Украине.
По опубликованным «Википедией» данным, российские органы требовали удалить, в частности, положения статей о Владимире Путине, разрушении театра и обстреле больницы в Мариуполе. Также Роскомнадзор требовал убрать с «Викисклада» ряд изображений девушек в аниме-стилистике, которые, по мнению ведомства, относятся к детской порнографии.
В отношении Wikimedia Foundation в России составлено два протокола о неудалении запрещенной информации, 21 апреля мировой судья участка №422 Таганского района Москвы отложил заседания по ним на 26 апреля.
Вполне возможно, что Роскомнадзор воспользуется законом о «приземлении», чтобы убрать «Википедию» из поисковой выдачи или заблокировать ее, считает управляющий партнер юридической фирмы DRC Саркис Дарбинян. То, что энциклопедия еще доступна в России, объясняется ее большой популярностью и отсутствием политического решения по ее блокировке, «вероятно, Роскомнадзор до последнего пытается договориться, чтобы не радикализировать пользователей, которые не занимают негативную позицию к российским госорганам», считает он.