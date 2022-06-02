С дорожью в голосе

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2 июня на совещании по дорожному строительству президент России Владимир Путин попросил правительство утвердить грандиозный план дорожного строительства на ближайшее пятилетие. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников изучал, на что уйдут триллионы рублей, и оказался впечатлен больше, чем ему хотелось бы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию дорожного строительства в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин во время совещания по развитию дорожного строительства в режиме видеоконференции

Фото: пресс-служба президента РФ

Такого рода совещания, как о развитии дорог в России, словно специально созданы для того, чтобы продемонстрировать: несмотря на то, чем все тут озабочены уже три месяца, у нас есть действительно серьезные дела, и мы их сейчас обсудим.

— У нас поставлена национальная цель: в 2030 году доля дорожной сети в нормативном состоянии в крупнейших городских агломерациях должна составлять не менее 85%,— заявил российский президент.— И важно, что эти работы сейчас идут с опережением графика!

Тогда, казалось бы, чего и обсуждать-то, раз и так с опережением. Значит, сделают. Но нет.

— Мы можем и должны поставить более амбициозную задачу: не только обустроить дороги точечно в крупнейших городах и агломерациях, а организовать эту работу повсеместно, а именно за предстоящие пять лет привести в нормативное состояние не менее 85% всей — подчеркну — всей опорной сети автодорог страны!

Задача за несколько секунд изменилась на несколько триллионов рублей.

Вице-премьер Марат Хуснуллин был, как обычно, готов к бою, даже если поблизости не видно было противника. В этом, очевидно, и состоит психология такого победителя, как он.

У господина Хуснуллина был план, причем пятилетний. И вице-премьер был верен себе. Он ведь должен был хоть что-нибудь сдвинуть влево. И он сдвинул все:

— По паспорту безопасности качества дорог этот показатель (доведение до нормативного состояния 85% в 105 крупнейших агломерациях и более 50% дорог в регионах.— А. К.) должен быть достигнут в 2024 году. Но благодаря тому опережающему финансированию и той системной работе, которую мы развернули за последние годы, мы считаем, что мы, за исключением восьми регионов, уже в 2023 году выполним этот показатель! — воскликнул Марат Хуснуллин.— А к 2027 году мы предлагаем, Владимир Владимирович, этот показатель опорной сети, это 138 тыс. км... этот показатель предлагаем подтянуть к 85%, чтобы у нас была комплексная, законченная система, по которой смогут двигаться и транспорт, и люди! Эта опорная сеть охватывает больше 100 млн жителей!

То есть и то, что предполагалось сдать в 2030 году, Марат Хуснуллин сдвинул влево (а нет такого словосочетания, какое Владимир Путин употреблял бы с такой душой, как вот это: «сдвинуть влево») на три года.

Хотя, конечно, мог бы и на пять: до 2030 или даже 2027 года еще столько промежуточных тревожных лет или даже месяцев, недель, дней и, главное, ночей, что сейчас ничто не мешает двигать туда-сюда любые сроки. Кроме сроков спецоперации, разумеется.

Марат Хуснуллин сообщил, что в прошлом году удалось достичь «самых высоких результатов дорожного строительства за всю историю новейшую»:

— Уложено более 162 млн кв. м асфальтобетона... В результате у нас уже сейчас 75% дорог крупнейших городских агломераций находятся в нормативном состоянии!

То есть на самом деле, чтобы опередить, и спешить-то не надо.

Марат Хуснуллин рассказывал про обходы городов, строительство мостов (без учета разрушенных и тех, которые еще только предстоит разрушить)... Бюджеты пятилетнего плана поражали воображение, притом что воображение находится в таком пораженном состоянии, что его уже, кажется, давно ничто не может еще больше поразить: больше 13 трлн руб.

Но есть еще масштабный проект «Запад-Восток» (коротко «Z-V»), соединяющий Санкт-Петербург, Москву, Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Тюмень (а также Киев и Одессу, но это не точно)... Это все не укладывается в голове, но, видимо, укладывается в дорожное полотно.

— Мы в рамках пятилетней программы,— не мог, просто не мог остановиться Марат Хуснуллин,— продолжаем работу по продлению до Омска, Новосибирска, Иркутска, Улан-Удэ, Читы с выходом на Монголию и Китай... Расширяем дороги и подъезды к городам, делаем объезды городов...

Отдельно было сказано про строительство трассы Москва—Нижний Новгород—Казань:

— Мы в штабном режиме управляем ходом строительства... Идем полностью по графику, завершили прокладку всех коммуникаций с «Газпромом», за что я хочу сказать отдельное спасибо «Газпрому»: если мы раньше по три года перекладывали (с ним же, видимо.— А. К.), то теперь мы меньше чем за год переложили мощнейшие магистральные газопроводы... И в этом году хотим открыть уже самый напряженный участок от кольцевой автодороги до бетонной дороги в Московской области и в этом же году планируем открыть обход Владимира. Приглашаю вас, Владимир Владимирович!

Владимир может, конечно, приехать на обход Владимира даже в обход Владимира.

— Проектно-сметная документация есть, сети перекладываем, подготовку территории осуществляем, силы мобилизуем! — вот в этой фразе Марат Хуснуллин выглядел уже совсем тем Маратом Хуснуллиным, какого мы знаем.

Но это не все.

— И еще одно хорошее событие в этом году, Владимир Владимирович! — воскликнул Марат Хуснуллин.— Вы поручали закончить кольцевую дорогу в Екатеринбурге... Вы помните, вы дали дополнительные деньги (разве забудешь про такое.— А. К.)... Просим вам поставить в ваш график: в сентябре открытие с вашим участием!

Что ж, про Владимира Путина понятно. И теперь у всех жителей Екатеринбурга только один вопрос: а Владимир Соловьев будет?

— Мы предусмотрели расширение трассы М-З «Украина»,— затем признался Марат Хуснуллин (то есть все-таки более или менее точно.— А. К.), предусмотрели расширение трассы М-1 «Беларусь» (видимо, тоже нельзя откладывать; учтем.— А. К.)... Полностью заканчиваем обход Калининграда (похоже, включая обход, а то и охват Литвы.— А. К.).

Марат Хуснуллин наконец констатировал:

— Программа является уникальной для новейшей истории! Мы никогда пообъектно не расписывали пятилетку.

А, видимо, зря.

Глава Бурятии Алексей Цыденов попросил поддержать план Марата Хуснуллина, министр транспорта Виталий Савельев — тоже. Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, которого российский президент спросил, «хватит ли мощей», чтобы «такую огромную программу осуществить», аккуратно заверил, что «такая программа нужна, чтобы отрасль знала свои задачи».

Министр экономического развития РФ Максим Решетников, впрочем, оговорился: начатые дороги западного направления надо закончить, хоть они, скорее всего, и не понадобятся так, как думалось еще некоторое время назад (то есть по ним все равно некуда ехать будет).

— Логистики, которая будет через два-три года, мы предположить не можем до конца,— признался он, в отличие от Марата Хуснуллина.— Ну и вопросы с тратами ФНБ (Фонд национального благосостояния РФ.— “Ъ”). И на Москва—Казань, и на Казань—Екатеринбург изначально предполагались рыночные деньги, а сейчас мы их заменили деньгами ФНБ... Вы это поддержали... И мы бы просили оставить эти деньги ФНБ на эти два объекта и на обход Твери...

То есть Максим Решетников попросил господина Путина поддержать его же собственное решение. И тот согласился.

Министр финансов Антон Силуанов казался, конечно, расстроенным всеми этими разговорами. Он неоднократно, как заклинание, повторял цифры: «2,3 трлн руб.!.. 2,3 трлн руб.!..» Но от этого цифры не становились меньше.

— Надо всегда выбирать приоритеты...— грустил он.

Но было уже видно: смирится.

Глава Росавтодора Роман Новиков (дорожник, впитавший в себя и бетон, и битум, кажется, с молоком матери), которому господин Путин дал слово, был согласен с новой программой полностью и безоговорочно. Как и министр науки и образования РФ Валерий Фальков.

— Согласны, Марат Шакирзянович, с прозвучавшими предложениями? — закончил господин Путин дискуссию (дело в том, что у господина Хуснуллина возникла еще было идея, спровоцированная выступлением министра финансов,— закрыть пока что перевод дорог из региональной собственности в федеральную, удобный чаще всего субъектам федерации, но глава Бурятии сопротивлялся этому до последнего оратора, каким он, собственно говоря, и стал).

Марат Шакирзянович был согласен.

А без его согласия уже даже непонятно, как жить.

Андрей Колесников